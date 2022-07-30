https://tr.sputniknews.com/20220730/latin-amerikada-maymun-ciceginden-ilk-olum-brezilyada-oldu-1059302544.html

Latin Amerika'da maymun çiçeğinden ilk ölüm Brezilya'da oldu

Latin Amerika'da maymun çiçeğinden ilk ölüm Brezilya'da oldu

Brezilya'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybetmesiyle Latin Amerika ülkelerinde ilk ölüm gerçekleşti. 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T01:10+0300

2022-07-30T01:10+0300

2022-07-30T01:10+0300

dünya

brezilya

maymun çiçeği virüsü

dünya sağlık örgütü (dsö)

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Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 1066'ya yükseldiği belirtilerek, ilk ölümün kayıtlara geçtiği ifade edildi.Ölen kişinin Minas Gerais eyaletine bağlı Uberlandia kentinde yaşayan 44 yaşındaki erkek bir hasta olduğu kaydedildi.Vakaların çoğunluğunun ülkenin en kalabalık eyaleti Sao Paulo'da ortaya çıktığı ve sayının 823 olduğu bildirildi.Yetkililer, artan vakalar nedeniyle acil durum komitesinin kurulduğunu duyurdu. Hükümet, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Pan Amerikan Sağlık Örgütü ile durumu görüştüğünü açıkladı.Brezilya, ABD'nin ardından kuzey ve güney Amerika kıtasında en çok maymun çiçeği vakasının görüldüğü ülke olarak geçiyor.DSÖ, 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220729/maymun-ciceginden-avrupada-ilk-olum-ispanyada-kaydedildi-1059298672.html

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brezilya, maymun çiçeği virüsü, dünya sağlık örgütü (dsö)