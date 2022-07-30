https://tr.sputniknews.com/20220730/lpgye-zam-geldi-1059303361.html

LPG'ye zam geldi

LPG'ye zam geldi

30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam geldi. 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T01:39+0300

2022-07-30T01:39+0300

2022-07-30T01:39+0300

ekonomi

lpg

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Habertürk'ün akaryakıt sektöründen aktardığı habere göre, 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam geldi.Motorin ve benzinde fiyat değişimi olmayacak.Zamla birlikte otogazın litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 11.24 TL’ye, Ankara’da 11.21 TL’ye, İzmir’de 11.11 TL’ye yükselecek. Fiyatlar, iller ve bayiler arasında belirgin farklar gösterebiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220725/yumurtaya-bir-zam-daha-1059101309.html

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lpg