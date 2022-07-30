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LPG'ye zam geldi
LPG'ye zam geldi
30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam geldi. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T01:39+0300
2022-07-30T01:39+0300
ekonomi
lpg
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Habertürk'ün akaryakıt sektöründen aktardığı habere göre, 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam geldi.Motorin ve benzinde fiyat değişimi olmayacak.Zamla birlikte otogazın litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 11.24 TL’ye, Ankara’da 11.21 TL’ye, İzmir’de 11.11 TL’ye yükselecek. Fiyatlar, iller ve bayiler arasında belirgin farklar gösterebiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220725/yumurtaya-bir-zam-daha-1059101309.html
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lpg

LPG'ye zam geldi

01:39 30.07.2022
© REUTERSLPG
LPG - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© REUTERS
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30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam geldi.
Habertürk'ün akaryakıt sektöründen aktardığı habere göre, 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam geldi.
Motorin ve benzinde fiyat değişimi olmayacak.
Zamla birlikte otogazın litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 11.24 TL’ye, Ankara’da 11.21 TL’ye, İzmir’de 11.11 TL’ye yükselecek. Fiyatlar, iller ve bayiler arasında belirgin farklar gösterebiliyor.
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