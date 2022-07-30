https://tr.sputniknews.com/20220730/umman-ticaret-gemisi-yemende-kayboldu-1059299283.html
Umman ticaret gemisi Yemen’de kayboldu
Umman ticaret gemisi Yemen’de kayboldu
Yemen’in Sokotra Adası açıklarında içerisinde 4 mürettebatın bulunduğu Umman’a ait ticaret gemisi kayboldu. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T00:14+0300
2022-07-30T00:14+0300
2022-07-30T00:14+0300
dünya
umman
yemen
ticaret
gemi
kayıp
sokotra adası
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Umman'a ait bir ticaret gemisinin Yemen'e bağlı Sokotra Adası açıklarında kaybolduğu bildirildi.Sokotra Vali Yardımcısı Raid Mohammad Al-Juraibi, yaptığı açıklamada, Yemen’in El- Mahra şehrindeki Nishtun limanından yola çıkan Umman’a ait 485 numaralı geminin motorunun arızalanması sonucu Sokotra Adası'nın 60 kilometre açıklarında kaybolduğunu ve 4 mürettebatla iletişimin kesildiğini açıkladı. Vali Yardımcısı Raid Mohammad Al-Juraibi, denizcilerin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılması çağrısında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220418/wsj-yemen-cumhurbaskani-riyadin-baskisi-nedeniyle-istifa-etti-1055635573.html
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umman, yemen, ticaret, gemi, kayıp, sokotra adası
Umman ticaret gemisi Yemen’de kayboldu
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Yemen’in Sokotra Adası açıklarında içerisinde 4 mürettebatın bulunduğu Umman’a ait ticaret gemisi kayboldu.
Umman'a ait bir ticaret gemisinin Yemen'e bağlı Sokotra Adası açıklarında kaybolduğu bildirildi.
Sokotra Vali Yardımcısı Raid Mohammad Al-Juraibi, yaptığı açıklamada, Yemen’in El- Mahra şehrindeki Nishtun limanından yola çıkan Umman’a ait 485 numaralı geminin motorunun arızalanması sonucu Sokotra Adası'nın 60 kilometre açıklarında kaybolduğunu ve 4 mürettebatla iletişimin kesildiğini açıkladı.
Vali Yardımcısı Raid Mohammad Al-Juraibi, denizcilerin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılması çağrısında bulundu.