https://tr.sputniknews.com/20220731/abd-teknik-anlamda-resesyonda-ama-ekonomide-belirgin-yavaslama-var-avrupada-tehlike-daha-fazla-1059325391.html

‘ABD teknik anlamda resesyonda ama ekonomide belirgin yavaşlama var, Avrupa'da tehlike daha fazla'

‘ABD teknik anlamda resesyonda ama ekonomide belirgin yavaşlama var, Avrupa'da tehlike daha fazla'

Prof. Kozanoğlu’na göre, ABD'deki teknik resesyon olsa da ekonomide belirgin yavaşlama var, Avrupa'da durum daha kötü. Tedarik zincirleri, enerji fiyatları ve... 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T04:07+0300

2022-07-31T04:07+0300

2022-07-31T05:19+0300

eksen

abd

ekonomik kriz

resesyon

fed

hayri kozanoğlu

avrupa birliği

türkiye

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Batı bloğu küresel pandemiden çıkışta Ukrayna'daki askeri operasyonu gerekçe göstererek Rusya Federasyonu'na karşı başlattığı ekonomik savaşın etkilerini hissediyor. On yıllardır görülmemiş enflasyon oranları ve yakıt fiyatları, ABD ve Avrupa ülkelerinin gündemlerinin birinci sırasında yer alıyor. Batılı yöneticilerin uyguladıkları ekonomi-politikaları gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere pek çok ülkede durumu etkiliyor.Küresel ekonomi Kovid-19'un yol açtığı sorunlar ve tedarik zincirlerindeki sıkıntılara rağmen 2021 yılında yüzde 6.1 oranında büyümüşken, IMF 'Dünya Görünüm Raporu'nda bu yıl için öngörülerini güncelleyerek büyüme oranını yüzde 3.6'dan yüzde 3.2'ye düşürdü. Enflasyon tahminleri ise yukarı yönde revize edildi.ABD ekonomisi yüksek enflasyon altında iki çeyrek art arda küçülme göstererek 7 çeyrek sonra teknik olarak yeniden resesyona girdi. ABD Başkanı "Bana resesyondaymış gibi gelmiyor, ABD'ye yapılan yatırımlar da rekor seviyede" dedi, FED enflasyonu indirmeye çalışırken, ekonominin yavaşlamasının sürpriz olmadığını söyledi. Hazine Bakanı Janet Yellen da, 'geçiş dönemi' vurgusu yaparken, enflasyonun ‘kabul edilemeyecek kadar yüksek’ olduğunu teslim etti.Avrupa'da da İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayınladığı Euro Bölgesi'nin temmuz verileri enflasyondaki yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor. Yüzde 8.6 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 8.9'a yükseldi. Enerjide yüzde 39.7'yu buluyor. Avrupa'da Britanya, AB'nin öncü ülkesi Almanya'da ve Hollanda'da çeşitli sektörlerde enflasyonun altında kalan ücretleri için emek kesiminin hak arayışları da tetiklenmiş görünüyor.Küresel ekonomideki gidişat, ABD'de 'resesyon' tartışmaları, Avrupa'nın krizi ve Türkiye'ye yansımalarını Altınbaş Üniversitesi'nden Prof. Hayri Kozanoğlu ile konuştuk.‘ABD'deki durum teknik resesyon. Enflasyonla birlikte stagflasyona sürüklenme ihtimali var'Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu’na göre, ABD'deki durum teknik anlamda resesyona işaret etse de ekonomide belirgin bir yavaşlama, büyümenin çok ciddi düşmesi tehlikesi var. Enflasyonla yaşandığında bunun stagflasyona sürükleme olasılığının bulunduğunu söyleyen Kozanoğlu, gidişata faiz artırımıyla çözümler arandığını anımsattı:'Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı olan Avrupa’da tehlike çok daha fazla diyebilirim'Kozanoğlu, ABD'de en azından işsizlik oranlarının düşüklüğüyle birlikte durgunluğun dizginlenmesinin söz konusu olabileceğini belirtirken, Avrupa Birliği'nin durumunun daha kötü olduğunun altını çizdi. "Avrupa’da tehlike çok daha fazla diyebilirim” vurgusu yapan Kozanoğlu, Avrupa'nın Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı olmasından ötürü bunun Türkiye'ye etkilerine işaret etti:'En korktukları ücret artışları. Teşhisi yanlış koyunca...'Biden'ın "Bana resesyondaymışız gibi gelmiyor" söyleminin durumun popülist ifadesi olduğunu ancak ekonomi uzmanlarının da meselenin teknik boyutta olduğuna işaret ettiğini belirten Kozanoğlu, buna karşılık kapitalizmin doğası gereği ücret artışlarının enflasyonun üzerine geçmemesi için harcanan çabalara işaret etti. Halbuki ABD ve Avrupa'da enflasyonun yüzde 9'ları bulduğu bir ortamda ücret artışlarının yüzde 5'i geçmediğini anımsatan Kozanoğlu, şirketlerin karlarındaki artışlara da dikkat çekti. Kozanoğlu'na göre teşhis yanlış konulunca uygulanan tedavinin de işe yaramayacağını vurguladı:‘Türkiye’yi hem enflasyon hem de durgunluğun yaşanacağı bir süreç bekliyor'Kozanoğlu'na göre enflasyonun kontrolden çıktığı Türkiye'de ise 'kurların da kontrol edilemediği' bir ortamda hem enflasyon hem de durgunluğun yaşanacağı bir süreç bekliyor. Kozanoğlu, Türkiye'nin geçmişte yüksek enflasyon görmüş bir ülke olsa da hiçbir zaman hiperenflasyonu yaşamadığını anımsattı:‘Türkiye’de enflasyon ve faiz arasındaki makas açılıyor, bu döngünün tamamen tıkanması söz konusu’Amerika’da faizlerin artmasının dolar cinsinden yapılan yatırımların daha cazip hale gelmesi anlamı taşırken, Türkiye gibi ülkelerden de çıkışı tetikleyeceğini belirten Kozanoğlu, birçok ülkenin Amerika ve Avrupa faizleri arttırmadan önce kendi faizlerini arttırarak para çıkışlarını bir ölçüde yavaşlattığının altını çizdi. Türkiye’nin ise tam tersi bir rota izlediğini belirten Kozanoğlu, 450 milyar dolar dış borcu bulunan bir ülke olan Türkiye'nin bu faiz oranlarıyla bu kadar yükü kaldıramayacağının altını çizdi:

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Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, ekonomik kriz, resesyon, fed, hayri kozanoğlu, avrupa birliği, türkiye