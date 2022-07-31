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Bakan Soylu: Amerika terör örgütlerini pişiriyor
Bakan Soylu: Amerika terör örgütlerini pişiriyor
İçişleri Bakanı Soylu, Esenyurt Doğu ve Güneydoğu Anadolu Dernekleri buluşmasında, "Üçünün desteği de bu topraklar değildir. Amerika pişirmektedir. Avrupa'nın... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T15:08+0300
2022-07-31T15:11+0300
türkiye
süleyman soylu
abd
terör
terör örgütü
fetö
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt'ta 21 dernekten 120 kişinin bulunduğu Esenyurt Doğu ve Güneydoğu Anadolu Dernekleri'nin buluşmasına katıldı. Etkinliğe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AKP İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, dernek başkanları ve üyeleri katılım gösterdi.Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Eskiden İstanbul'da festival, İzmir'de fuarlar olurdu. Doğu ve Güneydoğu'da hüzün olurdu. Sanki iki ayrı memleket gibi. Eskiden burada üretim olurdu. İşletilmeyen tüm maden yatakları işletildi. Yüksekova'ya inşallah yakın bir zamanda organize sanayi sitesi kuruyoruz. Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafı sanayisinden, ticaretine, tarımından, turizmine büyük bir canlılık oldu. Üniversitesiyle, havalimanlarıyla, hastaneleriyle büyük bir canlılık olduğunu burada söylemek istiyorum. Altını çizerek söylemek istiyorum biz Müslümanız. Doğu ve Güneydoğu Müslümanlığın otağıdır. Medreselileriyle, yaşam biçimiyle, kültürüyle, sadakatiyle ve vazgeçmeme isteğiyle ama öyle bir dönem içerisine girildi ki iki üç tane işle karşı karşıya kaldık. Bunlardan bir tanesi FETÖ'dür. Müslümanlığı istismar etmekle, başkalaştırmak için hedef ortaya koymuştur. İkincisi PKK'dır. Sadece terör değildir, aynı zamanda inancımıza ve kültürümüze yönelik işlenmiş bir terördür. Bizi kendi değerlerimizden, bizi kendi inancımızdan bizi kendi birikimimizden ayırmak için ortaya konulmuştur. Üçüncüsü de DEAŞ'tır. Bakın üçünün kaynağı da bu topraklar değildir. Üçünün desteği de bu topraklar değildir. Amerika pişirmektedir. Avrupa'nın üzerinden de Türkiye'ye bunu göndermektedir. Bu kadar açık ve net. DAEŞ da aynıdır, FETÖ de, PKK da aynıdır." 'Bi̇z ayakta kalmasaydık ezer geçerlerdi̇'Bakan Soylu şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220730/suleyman-soylu-gecenin-ikisine-ucune-kadar-nasil-geziyorsaniz-aynisi-samda-olacak-1059321751.html
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süleyman soylu, abd, terör, terör örgütü, fetö, amerika, destek, akp

Bakan Soylu: Amerika terör örgütlerini pişiriyor

15:08 31.07.2022 (güncellendi: 15:11 31.07.2022)
© DHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© DHA
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İçişleri Bakanı Soylu, Esenyurt Doğu ve Güneydoğu Anadolu Dernekleri buluşmasında, "Üçünün desteği de bu topraklar değildir. Amerika pişirmektedir. Avrupa'nın üzerinden de Türkiye'ye bunu göndermektedir. Bu kadar açık ve net. DAEŞ da aynıdır, FETÖ de, PKK da aynıdır" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt'ta 21 dernekten 120 kişinin bulunduğu Esenyurt Doğu ve Güneydoğu Anadolu Dernekleri'nin buluşmasına katıldı. Etkinliğe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AKP İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, dernek başkanları ve üyeleri katılım gösterdi.
Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Eskiden İstanbul'da festival, İzmir'de fuarlar olurdu. Doğu ve Güneydoğu'da hüzün olurdu. Sanki iki ayrı memleket gibi. Eskiden burada üretim olurdu. İşletilmeyen tüm maden yatakları işletildi. Yüksekova'ya inşallah yakın bir zamanda organize sanayi sitesi kuruyoruz. Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafı sanayisinden, ticaretine, tarımından, turizmine büyük bir canlılık oldu. Üniversitesiyle, havalimanlarıyla, hastaneleriyle büyük bir canlılık olduğunu burada söylemek istiyorum.
Altını çizerek söylemek istiyorum biz Müslümanız. Doğu ve Güneydoğu Müslümanlığın otağıdır. Medreselileriyle, yaşam biçimiyle, kültürüyle, sadakatiyle ve vazgeçmeme isteğiyle ama öyle bir dönem içerisine girildi ki iki üç tane işle karşı karşıya kaldık. Bunlardan bir tanesi FETÖ'dür. Müslümanlığı istismar etmekle, başkalaştırmak için hedef ortaya koymuştur. İkincisi PKK'dır. Sadece terör değildir, aynı zamanda inancımıza ve kültürümüze yönelik işlenmiş bir terördür. Bizi kendi değerlerimizden, bizi kendi inancımızdan bizi kendi birikimimizden ayırmak için ortaya konulmuştur. Üçüncüsü de DEAŞ'tır. Bakın üçünün kaynağı da bu topraklar değildir. Üçünün desteği de bu topraklar değildir. Amerika pişirmektedir. Avrupa'nın üzerinden de Türkiye'ye bunu göndermektedir. Bu kadar açık ve net. DAEŞ da aynıdır, FETÖ de, PKK da aynıdır."

'Bi̇z ayakta kalmasaydık ezer geçerlerdi̇'

Bakan Soylu şöyle devam etti:

"Biz Batı'yı ilk kez böyle yakaladık. İngiltere'yi görüyorsunuz. İstikrarsızlığı devam ediyor. Göreceksiniz. Almanya'dan Amerika'ya kadar Avrupa'da ve Batı'da yönlerini tayin edemeyen bir durum söz konusu. Makasımızı kapatıyoruz. Aramızda ciddi bir makas var. Zorluk yok mu? Bu kadar başından sıkıntı geçen, geçirilmesi için yedi düvelin ayağa kalktığı bir ülkenin sıkıntısı olmaz mı? Elbette olur ama altyapımızı tamamladık. Hem de güçlü bir şekilde tamamladık. Şehir hastanelerimizden yollara kadar. Havalimanlarımızdan üniversitelerimize kadar bunların her birinin önemli bir bölümü de son on yılda saldırı anında kaldığımız zaman dilimi içerisinde gerçekleşti. Sadece kendimize faydamız olmadı. Dünya'ya da faydamız oldu. Biz ayakta kaldığımız için dünyadaki gıda sıkıntısını çözebilecek tek ülke olarak Türkiye'yi gördükleri için Recep Tayyip Erdoğan'a müracaat ettiler. Biz ayakta kalmasaydık ezer geçerlerdi."

Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
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