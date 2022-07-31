https://tr.sputniknews.com/20220731/sabah-yazari-barlas-yapmamiz-gereken-sey-batidaki-kapimizi-da-multecilere-olabildigince-acmak-1059338867.html
Sabah yazarı Barlas: Yapmamız gereken şey, Batı'daki kapımızı da mültecilere olabildiğince açmak
Sabah yazarı Barlas: Yapmamız gereken şey, Batı'daki kapımızı da mültecilere olabildiğince açmak
Sabah yazarı Mehmet Barlas, "İnsanların gerek canını kurtarmak gerekse cazip buldukları için Türkiye'yi tercih ediyor olmaları aslında gurur verici bir durum... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T14:30+0300
2022-07-31T14:30+0300
2022-07-31T14:34+0300
türkiye
mehmet barlas
mülteci
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
yazı
sabah gazetesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d5390dfe1ab01df5be673ee80608d8e3.jpg
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 'Misafirperver Türkiye'ye BM'den Teşekkür' başlıklı yazısında göçmen krizi ve Türkiye'nin mülteci politikasını değerlendirdi. Yazısında BM'nin Türkiye'ye göçmenler konusundaki teşekkürüne değinen Barlas, "Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, dünyanın en fazla sayıda mülteci barındıran ülkesi olduğu için Türkiye'ye teşekkür etti. 3.7 milyon mülteciyi ağırlayan Türkiye, aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde bulunan 4.1 milyon mülteciye de yardım ediyor" ifadelerini kullandı.Barlas, yazısına şöyle devam etti: "Türkiye'de bu kadar mülteci olmasının iki sebebi var. Birincisi, etrafımız 'ateşçemberi'yle çevrili. Bunun bir deyim değil gerçek olduğunu artık yaşayarak görüyoruz. Canını kurtarmaya çalışan buraya koşuyor. İkincisi ise etraftaki ülkelere baktığımız zaman Türkiye hakikaten bir 'mücevher' gibi parlıyor.İnsanların gerek canını kurtarmak gerekse cazip buldukları için Türkiye'yi tercih ediyor olmaları aslında gurur verici bir durum. Burada yapmamız gereken şey, Batı'daki kapımızı da mültecilere olabildiğince açmak. Yani canını kurtarmak isteyene tabii ki Doğu'daki kapımızı açacağız, fakat Batı'ya doğru gitmek isteyeni de kesinlikle durdurmamalıyız."
https://tr.sputniknews.com/20220731/istanbulda-kacak-gocmen-operasyonu-kamyondan-atlayip-kacmaya-calistilar-1059330075.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_191:0:1391:900_1920x0_80_0_0_f482f0e8768e6960e8d5dff04699f7e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mehmet barlas, mülteci, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, yazı, sabah gazetesi
Sabah yazarı Barlas: Yapmamız gereken şey, Batı'daki kapımızı da mültecilere olabildiğince açmak
14:30 31.07.2022 (güncellendi: 14:34 31.07.2022) Abone ol
Sabah yazarı Mehmet Barlas, "İnsanların gerek canını kurtarmak gerekse cazip buldukları için Türkiye'yi tercih ediyor olmaları aslında gurur verici bir durum. Burada yapmamız gereken şey, Batı'daki kapımızı da mültecilere olabildiğince açmak" dedi.
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 'Misafirperver Türkiye'ye BM'den Teşekkür' başlıklı yazısında göçmen krizi ve Türkiye'nin mülteci politikasını değerlendirdi.
Yazısında BM'nin Türkiye'ye göçmenler konusundaki teşekkürüne değinen Barlas, "Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, dünyanın en fazla sayıda mülteci barındıran ülkesi olduğu için Türkiye'ye teşekkür etti. 3.7 milyon mülteciyi ağırlayan Türkiye, aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde bulunan 4.1 milyon mülteciye de yardım ediyor" ifadelerini kullandı.
Barlas, yazısına
şöyle devam etti:
"Türkiye'de bu kadar mülteci olmasının iki sebebi var. Birincisi, etrafımız 'ateşçemberi'yle çevrili. Bunun bir deyim değil gerçek olduğunu artık yaşayarak görüyoruz. Canını kurtarmaya çalışan buraya koşuyor. İkincisi ise etraftaki ülkelere baktığımız zaman Türkiye hakikaten bir 'mücevher' gibi parlıyor.
İnsanların gerek canını kurtarmak gerekse cazip buldukları için Türkiye'yi tercih ediyor olmaları aslında gurur verici bir durum. Burada yapmamız gereken şey, Batı'daki kapımızı da mültecilere olabildiğince açmak. Yani canını kurtarmak isteyene tabii ki Doğu'daki kapımızı açacağız, fakat Batı'ya doğru gitmek isteyeni de kesinlikle durdurmamalıyız."