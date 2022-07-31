Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220731/sabah-yazari-barlas-yapmamiz-gereken-sey-batidaki-kapimizi-da-multecilere-olabildigince-acmak-1059338867.html
Sabah yazarı Barlas: Yapmamız gereken şey, Batı'daki kapımızı da mültecilere olabildiğince açmak
Sabah yazarı Barlas: Yapmamız gereken şey, Batı'daki kapımızı da mültecilere olabildiğince açmak
Sabah yazarı Mehmet Barlas, "İnsanların gerek canını kurtarmak gerekse cazip buldukları için Türkiye'yi tercih ediyor olmaları aslında gurur verici bir durum... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T14:30+0300
2022-07-31T14:34+0300
türkiye
mehmet barlas
mülteci
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
yazı
sabah gazetesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d5390dfe1ab01df5be673ee80608d8e3.jpg
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 'Misafirperver Türkiye'ye BM'den Teşekkür' başlıklı yazısında göçmen krizi ve Türkiye'nin mülteci politikasını değerlendirdi. Yazısında BM'nin Türkiye'ye göçmenler konusundaki teşekkürüne değinen Barlas, "Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, dünyanın en fazla sayıda mülteci barındıran ülkesi olduğu için Türkiye'ye teşekkür etti. 3.7 milyon mülteciyi ağırlayan Türkiye, aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde bulunan 4.1 milyon mülteciye de yardım ediyor" ifadelerini kullandı.Barlas, yazısına şöyle devam etti: "Türkiye'de bu kadar mülteci olmasının iki sebebi var. Birincisi, etrafımız 'ateşçemberi'yle çevrili. Bunun bir deyim değil gerçek olduğunu artık yaşayarak görüyoruz. Canını kurtarmaya çalışan buraya koşuyor. İkincisi ise etraftaki ülkelere baktığımız zaman Türkiye hakikaten bir 'mücevher' gibi parlıyor.İnsanların gerek canını kurtarmak gerekse cazip buldukları için Türkiye'yi tercih ediyor olmaları aslında gurur verici bir durum. Burada yapmamız gereken şey, Batı'daki kapımızı da mültecilere olabildiğince açmak. Yani canını kurtarmak isteyene tabii ki Doğu'daki kapımızı açacağız, fakat Batı'ya doğru gitmek isteyeni de kesinlikle durdurmamalıyız."
https://tr.sputniknews.com/20220731/istanbulda-kacak-gocmen-operasyonu-kamyondan-atlayip-kacmaya-calistilar-1059330075.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_191:0:1391:900_1920x0_80_0_0_f482f0e8768e6960e8d5dff04699f7e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet barlas, mülteci, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, yazı, sabah gazetesi

Sabah yazarı Barlas: Yapmamız gereken şey, Batı'daki kapımızı da mültecilere olabildiğince açmak

14:30 31.07.2022 (güncellendi: 14:34 31.07.2022)
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© Fotoğraf : YouTube
Abone olTelegram
Sabah yazarı Mehmet Barlas, "İnsanların gerek canını kurtarmak gerekse cazip buldukları için Türkiye'yi tercih ediyor olmaları aslında gurur verici bir durum. Burada yapmamız gereken şey, Batı'daki kapımızı da mültecilere olabildiğince açmak" dedi.
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 'Misafirperver Türkiye'ye BM'den Teşekkür' başlıklı yazısında göçmen krizi ve Türkiye'nin mülteci politikasını değerlendirdi.
Yazısında BM'nin Türkiye'ye göçmenler konusundaki teşekkürüne değinen Barlas, "Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, dünyanın en fazla sayıda mülteci barındıran ülkesi olduğu için Türkiye'ye teşekkür etti. 3.7 milyon mülteciyi ağırlayan Türkiye, aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde bulunan 4.1 milyon mülteciye de yardım ediyor" ifadelerini kullandı.
Barlas, yazısına şöyle devam etti:
"Türkiye'de bu kadar mülteci olmasının iki sebebi var. Birincisi, etrafımız 'ateşçemberi'yle çevrili. Bunun bir deyim değil gerçek olduğunu artık yaşayarak görüyoruz. Canını kurtarmaya çalışan buraya koşuyor. İkincisi ise etraftaki ülkelere baktığımız zaman Türkiye hakikaten bir 'mücevher' gibi parlıyor.
İnsanların gerek canını kurtarmak gerekse cazip buldukları için Türkiye'yi tercih ediyor olmaları aslında gurur verici bir durum. Burada yapmamız gereken şey, Batı'daki kapımızı da mültecilere olabildiğince açmak. Yani canını kurtarmak isteyene tabii ki Doğu'daki kapımızı açacağız, fakat Batı'ya doğru gitmek isteyeni de kesinlikle durdurmamalıyız."
Fatih'te bir kamyonun kasasından atlayıp kaçmaya çalışan 132 kaçak göçmen polis ekiplerince yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Kamyondan atlayıp kaçmaya çalıştılar
10:31
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала