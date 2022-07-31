https://tr.sputniknews.com/20220731/sabah-yazari-barlas-yapmamiz-gereken-sey-batidaki-kapimizi-da-multecilere-olabildigince-acmak-1059338867.html

Sabah yazarı Barlas: Yapmamız gereken şey, Batı'daki kapımızı da mültecilere olabildiğince açmak

Sabah yazarı Barlas: Yapmamız gereken şey, Batı'daki kapımızı da mültecilere olabildiğince açmak

Sabah yazarı Mehmet Barlas, "İnsanların gerek canını kurtarmak gerekse cazip buldukları için Türkiye'yi tercih ediyor olmaları aslında gurur verici bir durum... 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T14:30+0300

2022-07-31T14:30+0300

2022-07-31T14:34+0300

türkiye

mehmet barlas

mülteci

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

yazı

sabah gazetesi

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Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 'Misafirperver Türkiye'ye BM'den Teşekkür' başlıklı yazısında göçmen krizi ve Türkiye'nin mülteci politikasını değerlendirdi. Yazısında BM'nin Türkiye'ye göçmenler konusundaki teşekkürüne değinen Barlas, "Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, dünyanın en fazla sayıda mülteci barındıran ülkesi olduğu için Türkiye'ye teşekkür etti. 3.7 milyon mülteciyi ağırlayan Türkiye, aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde bulunan 4.1 milyon mülteciye de yardım ediyor" ifadelerini kullandı.Barlas, yazısına şöyle devam etti: "Türkiye'de bu kadar mülteci olmasının iki sebebi var. Birincisi, etrafımız 'ateşçemberi'yle çevrili. Bunun bir deyim değil gerçek olduğunu artık yaşayarak görüyoruz. Canını kurtarmaya çalışan buraya koşuyor. İkincisi ise etraftaki ülkelere baktığımız zaman Türkiye hakikaten bir 'mücevher' gibi parlıyor.İnsanların gerek canını kurtarmak gerekse cazip buldukları için Türkiye'yi tercih ediyor olmaları aslında gurur verici bir durum. Burada yapmamız gereken şey, Batı'daki kapımızı da mültecilere olabildiğince açmak. Yani canını kurtarmak isteyene tabii ki Doğu'daki kapımızı açacağız, fakat Batı'ya doğru gitmek isteyeni de kesinlikle durdurmamalıyız."

https://tr.sputniknews.com/20220731/istanbulda-kacak-gocmen-operasyonu-kamyondan-atlayip-kacmaya-calistilar-1059330075.html

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mehmet barlas, mülteci, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, yazı, sabah gazetesi