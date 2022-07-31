https://tr.sputniknews.com/20220731/tweetler-ortaya-cikti-abe-suikastinin-zanlisi-cinayeti-yillar-once-tasarlamis-iddiasi--1059338738.html

Tweetler ortaya çıktı: 'Abe suikastının zanlısı, cinayeti yıllar önce tasarlamış' iddiası

Tweetler ortaya çıktı: 'Abe suikastının zanlısı, cinayeti yıllar önce tasarlamış' iddiası

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo suikastı zanlısının, sosyal medyada birkaç yıl önce yaptığı paylaşımda Abe'yi öldürme niyetini belirttiği öne sürüldü. 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T14:21+0300

2022-07-31T14:21+0300

2022-07-31T14:21+0300

dünya

japonya

abe şinzo

suikast

zanlı

tweet

twitter

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Japan News'ın haberinde, Şinzo Abe suikastı zanlısı Tetsuya Yamagami'nin, Twitter'da asli hesabı dışında bir hesabı daha olduğu belirtildi.Yamagami'nin, Ekim 2019'dan önce açtığı bu hesaptan 3 yıl veya daha önce yaptığı paylaşımda, Abe'yi öldürme niyeti olduğunu belirttiği iddia edildi.Twitter'ın bu hesabı, belirli bir hedefe karşı 'öldürmeye yönelik şiddet eğilimli tehditler' içerdiği gerekçesiyle kapattığı kaydedildi.Söz konusu paylaşımın yapıldığı tarihin, Abe'nin başbakan olduğu döneme tekabül ettiğine dikkati çekildi.Twitter yetkililerine dayandırılan açıklamaya göre de Yamagami'nin paylaşımlarının içeriğinin yayımlanamayacağı ancak bu içeriklerde, zanlının 'Abe'yi öldürmeyi niyetini ima ettiği' öne sürüldü.Öte yandan Twitter'ın Yamagami'nin Ekim 2019'da açtığı 'silent hill 333' hesabını da paylaşımların daha fazla görüntülenmesinin önüne geçmek için 19 Temmuz'da kapattığı bilgisi verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220724/abe-suikasti-zanlisi-icin-akil-sagligi-raporu-talep-edildi-1059082250.html

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