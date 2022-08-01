AK Partili Ünal'dan CHP'ye tepki: Her zamanki gibi istismar siyasetini sürdürüyorlar

"Kemal Kılıçdaroğlu 'Bu saatten sonra sağlıkçılara karşı şiddet eylemi yapılırsa bunun sorumlusu AK Parti ve MHP'dir' demiş. Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetle mücadele için yapılan tüm çalışmaları görmezden gelip sadece bu cümleyi sarfedebilmek için toplantı daveti yaptılar. Cumhur İttifakı, sağlık çalışanlarımıza şiddeti engellemek için TCK'da önemli değişiklikleri hayata geçirdi. En son Haziran ayında düzenleme yapıldı. Sağlık Bakanlığımız, sağlık çalışanlarımıza şiddet konusunda çözüm odaklı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. CHP her konuda olduğu gibi bu konuda da istismar siyasetini sürdürüyor. Çözüm konuşulurken engel siyasetini diğer zamanlarda ise istismar siyasetini ilke edinen CHP aklı, her seferinde çözümün parçası olmak yerine sorunun bir parçası olmayı siyaset edinmiş durumdadır. CHP'nin TBMM'yi olağanüstü toplantı davetinde de asıl mesele sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddete çözüm arayışı değildir. CHP'nin bu tutumu maalesef içine düştüğü siyasetsizliğin bir sonucudur