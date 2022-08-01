Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220801/ak-partili-unaldan-chpye-tepki-her-zamanki-gibi-istismar-siyasetini-surduruyorlar-1059385687.html
AK Partili Ünal'dan CHP'ye tepki: Her zamanki gibi istismar siyasetini sürdürüyorlar
AK Partili Ünal'dan CHP'ye tepki: Her zamanki gibi istismar siyasetini sürdürüyorlar
AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasını eleştirerek "CHP her konuda olduğu gibi bu konuda da... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T21:52+0300
2022-08-01T22:25+0300
türkiye
ak parti
mahir ünal
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
sağlık çalışanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104240/49/1042404977_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_b057affee386e9da6dc401fd9cbb0157.jpg
AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, sağlık çalışanlarına yapılan şiddetle ilgili açıklama yaptı. Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220801/saglik-calisanlarina-siddet-konusunu-gorusmek-uzere-toplanan-mecliste-yeterli-cogunluk-saglanamadi-1059370865.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104240/49/1042404977_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_53914955b20bda95fc9ff4b21043b031.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, mahir ünal, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sağlık çalışanı

AK Partili Ünal'dan CHP'ye tepki: Her zamanki gibi istismar siyasetini sürdürüyorlar

21:52 01.08.2022 (güncellendi: 22:25 01.08.2022)
© AAMahir Ünal
Mahir Ünal - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AA
Abone olTelegram
AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasını eleştirerek "CHP her konuda olduğu gibi bu konuda da istismar siyasetini sürdürüyor" dedi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, sağlık çalışanlarına yapılan şiddetle ilgili açıklama yaptı.
Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"Kemal Kılıçdaroğlu 'Bu saatten sonra sağlıkçılara karşı şiddet eylemi yapılırsa bunun sorumlusu AK Parti ve MHP'dir' demiş. Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetle mücadele için yapılan tüm çalışmaları görmezden gelip sadece bu cümleyi sarfedebilmek için toplantı daveti yaptılar. Cumhur İttifakı, sağlık çalışanlarımıza şiddeti engellemek için TCK'da önemli değişiklikleri hayata geçirdi. En son Haziran ayında düzenleme yapıldı. Sağlık Bakanlığımız, sağlık çalışanlarımıza şiddet konusunda çözüm odaklı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. CHP her konuda olduğu gibi bu konuda da istismar siyasetini sürdürüyor. Çözüm konuşulurken engel siyasetini diğer zamanlarda ise istismar siyasetini ilke edinen CHP aklı, her seferinde çözümün parçası olmak yerine sorunun bir parçası olmayı siyaset edinmiş durumdadır. CHP'nin TBMM'yi olağanüstü toplantı davetinde de asıl mesele sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddete çözüm arayışı değildir. CHP'nin bu tutumu maalesef içine düştüğü siyasetsizliğin bir sonucudur
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
POLİTİKA
Sağlık çalışanlarına şiddet konusunu görüşmek üzere toplanan Meclis'te yeterli çoğunluk sağlanamadı
15:19
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала