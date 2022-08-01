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Aston Martin açıkladı: Formula 1'de Vettel'in yerine Fernando Alonso geçiyor
Aston Martin açıkladı: Formula 1'de Vettel'in yerine Fernando Alonso geçiyor
Formula 1 takımı Aston Martin, sezon sonu kariyerini noktalama kararı alan Sebastian Vettel'in yerine bu sezon Alpine'de yarışan Fernando Alonso'nun geçeceğini... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
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formula 1 (f1)
spor
aston martin
sebastian vettel
fernando alonso
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Formula 1'in tecrübeli sürücüsü Fernando Alonso, gelecek sezon farklı bir koltukta yarışacak.Aston Martin, 2023 sezonundan geçerli olacak şekilde Alonso ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığını duyurdu.Anlaşmayla Alonso, sezon sonu kariyerini noktalama kararı alan Sebastian Vettel'in yerini alırken, gelecek yılki takım arkadaşı Lance Stroll olacak.Bu sezon Alpine F1 ile yarışan 41 yaşındaki pilot, sürücüler klasmanında topladığı 41 puanla 10. sırada yer alıyor.Fernando Alonso, 2005 ve 2006 yıllarında Renault ile 2 kez dünya şampiyonluğu yaşamıştı.
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formula 1 (f1), aston martin, sebastian vettel, fernando alonso

Aston Martin açıkladı: Formula 1'de Vettel'in yerine Fernando Alonso geçiyor

12:27 01.08.2022 (güncellendi: 13:05 01.08.2022)
© AFP 2022Fernando Alonso
Fernando Alonso - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022
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Formula 1 takımı Aston Martin, sezon sonu kariyerini noktalama kararı alan Sebastian Vettel'in yerine bu sezon Alpine'de yarışan Fernando Alonso'nun geçeceğini açıkladı.
Formula 1'in tecrübeli sürücüsü Fernando Alonso, gelecek sezon farklı bir koltukta yarışacak.
Aston Martin, 2023 sezonundan geçerli olacak şekilde Alonso ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığını duyurdu.
Anlaşmayla Alonso, sezon sonu kariyerini noktalama kararı alan Sebastian Vettel'in yerini alırken, gelecek yılki takım arkadaşı Lance Stroll olacak.
Bu sezon Alpine F1 ile yarışan 41 yaşındaki pilot, sürücüler klasmanında topladığı 41 puanla 10. sırada yer alıyor.
Fernando Alonso, 2005 ve 2006 yıllarında Renault ile 2 kez dünya şampiyonluğu yaşamıştı.
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