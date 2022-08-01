https://tr.sputniknews.com/20220801/dbpli-aydenizin-dokunulmazlik-dosyasi-mecliste-1059357042.html
DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kadırılmasına yönelik komisyon kararı TBMM Genel Kurulu'na gönderildi. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T10:12+0300
2022-08-01T10:12+0300
2022-08-01T10:13+0300
politika
salihe aydeniz
dbp
yumruk
polis
dokunulmazlık
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TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'nun DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğunu sağlamasının ardından komisyon kararı TBMM Genel Kurulu'na gönderildi. 12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de PKK lideri Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü düzenlenmişti.Yürüyüş sırasında Aydeniz, polis memuru Hakan Ay'a yumruk atmıştı.Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli polis memuruna mukavemet suçlamasıyla soruşturma başlattı.TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu toplantısında, 'terör örgütü propagandası yapma', 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme', 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ile 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma' iddiasıyla hakkında 5 dokunulmazlık dosyası hazırlanan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğuyla karar alınmıştı.
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salihe aydeniz, dbp, yumruk, polis, dokunulmazlık
DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
10:12 01.08.2022 (güncellendi: 10:13 01.08.2022) Abone ol
DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kadırılmasına yönelik komisyon kararı TBMM Genel Kurulu'na gönderildi.
TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'nun DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğunu sağlamasının ardından komisyon kararı TBMM Genel Kurulu'na gönderildi.
12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de PKK lideri Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü düzenlenmişti.
Yürüyüş sırasında Aydeniz, polis memuru Hakan Ay'a yumruk atmıştı.
Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli polis memuruna mukavemet suçlamasıyla soruşturma başlattı.
TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu toplantısında, 'terör örgütü propagandası yapma', 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme', 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ile 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma' iddiasıyla hakkında 5 dokunulmazlık dosyası
hazırlanan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğuyla karar alınmıştı.