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DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kadırılmasına yönelik komisyon kararı TBMM Genel Kurulu'na gönderildi. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
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politika
salihe aydeniz
dbp
yumruk
polis
dokunulmazlık
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TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'nun DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğunu sağlamasının ardından komisyon kararı TBMM Genel Kurulu'na gönderildi. 12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de PKK lideri Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü düzenlenmişti.Yürüyüş sırasında Aydeniz, polis memuru Hakan Ay'a yumruk atmıştı.Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli polis memuruna mukavemet suçlamasıyla soruşturma başlattı.TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu toplantısında, 'terör örgütü propagandası yapma', 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme', 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ile 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma' iddiasıyla hakkında 5 dokunulmazlık dosyası hazırlanan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğuyla karar alınmıştı.
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salihe aydeniz, dbp, yumruk, polis, dokunulmazlık

DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te

10:12 01.08.2022 (güncellendi: 10:13 01.08.2022)
© AADBP (Demokratik Bölgeler Partisi) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz
DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AA
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DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kadırılmasına yönelik komisyon kararı TBMM Genel Kurulu'na gönderildi.
TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'nun DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğunu sağlamasının ardından komisyon kararı TBMM Genel Kurulu'na gönderildi.
12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de PKK lideri Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü düzenlenmişti.
Yürüyüş sırasında Aydeniz, polis memuru Hakan Ay'a yumruk atmıştı.
Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli polis memuruna mukavemet suçlamasıyla soruşturma başlattı.
TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu toplantısında, 'terör örgütü propagandası yapma', 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme', 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ile 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma' iddiasıyla hakkında 5 dokunulmazlık dosyası hazırlanan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğuyla karar alınmıştı.
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