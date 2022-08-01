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https://tr.sputniknews.com/20220801/elon-muskin-babasindan-oglunuzla-gurur-duyuyor-musunuz-sorusuna-yanit-1059365972.html
Elon Musk'ın babasından 'Oğlunuzla gurur duyuyor musunuz?' sorusuna yanıt
Elon Musk'ın babasından 'Oğlunuzla gurur duyuyor musunuz?' sorusuna yanıt
Dünyanın en zengin insanı olan SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın en az kendisi kadar popüler olmaya başlayan mühendis babası Errol Musk oğluyla neden gurur... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T13:35+0300
2022-08-01T13:35+0300
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'Kyle and Jackie O' adlı programda konuşan 76 yaşındaki Errol Musk, "Oğlunuz bir dahi. Çok parası var ve çok şey ortaya çıkardı. Gurur duyuyor musunuz bu yaptıklarıyla?" sorusuna "Hayır" yanıtı verdi. Aile olarak uzun süredir zaten bir şeyler başarıyor olduklarını, bu başarıların birden bire başlamadığını söyleyen Errol Musk, oğlu Elon'un da başarı konusunda kendisinden memnun olmadığını, hatta kendine çizdiği takvimin 5 yıl gerisinden gittiğini düşündüğünü anlattı. Elon Musk'ın idareli bir hayat yaşadığını, sabah 6 oldu mu iş başı yaptığını, bu sebeple onun hayatının bir parçası olmak için kendi kariyerini bırakacak bir kadın bulmasının zor olduğunu savunan Errol Musk kendilerinin de müsrif olmadığını söyleyip "Para harcamak istediğimde neden o parayı harcayacağıma dair 100 soru yanıtlamak zorunda kalıyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220715/elon-muskin-bu-dunyaya-uremeye-geldik-diyen-babasindan-yeni-cocuk-itirafi--1058745438.html
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elon musk, errol musk, tesla, spacex

Elon Musk'ın babasından 'Oğlunuzla gurur duyuyor musunuz?' sorusuna yanıt

13:35 01.08.2022
© AFP 2022 / GIANLUIGI GUERCIAErrol Musk
Errol Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / GIANLUIGI GUERCIA
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Dünyanın en zengin insanı olan SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın en az kendisi kadar popüler olmaya başlayan mühendis babası Errol Musk oğluyla neden gurur duymadığını anlattı.
'Kyle and Jackie O' adlı programda konuşan 76 yaşındaki Errol Musk, "Oğlunuz bir dahi. Çok parası var ve çok şey ortaya çıkardı. Gurur duyuyor musunuz bu yaptıklarıyla?" sorusuna "Hayır" yanıtı verdi.
Aile olarak uzun süredir zaten bir şeyler başarıyor olduklarını, bu başarıların birden bire başlamadığını söyleyen Errol Musk, oğlu Elon'un da başarı konusunda kendisinden memnun olmadığını, hatta kendine çizdiği takvimin 5 yıl gerisinden gittiğini düşündüğünü anlattı.
Elon Musk'ın idareli bir hayat yaşadığını, sabah 6 oldu mu iş başı yaptığını, bu sebeple onun hayatının bir parçası olmak için kendi kariyerini bırakacak bir kadın bulmasının zor olduğunu savunan Errol Musk kendilerinin de müsrif olmadığını söyleyip "Para harcamak istediğimde neden o parayı harcayacağıma dair 100 soru yanıtlamak zorunda kalıyorum" dedi.
Errol Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
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