https://tr.sputniknews.com/20220801/elon-muskin-babasindan-oglunuzla-gurur-duyuyor-musunuz-sorusuna-yanit-1059365972.html
Elon Musk'ın babasından 'Oğlunuzla gurur duyuyor musunuz?' sorusuna yanıt
Elon Musk'ın babasından 'Oğlunuzla gurur duyuyor musunuz?' sorusuna yanıt
Dünyanın en zengin insanı olan SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın en az kendisi kadar popüler olmaya başlayan mühendis babası Errol Musk oğluyla neden gurur... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T13:35+0300
2022-08-01T13:35+0300
2022-08-01T13:35+0300
elon musk
yaşam
errol musk
tesla
spacex
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059366727_0:807:2048:1959_1920x0_80_0_0_4a0d6129ce3ef20d91af0f4b6f459644.jpg
'Kyle and Jackie O' adlı programda konuşan 76 yaşındaki Errol Musk, "Oğlunuz bir dahi. Çok parası var ve çok şey ortaya çıkardı. Gurur duyuyor musunuz bu yaptıklarıyla?" sorusuna "Hayır" yanıtı verdi. Aile olarak uzun süredir zaten bir şeyler başarıyor olduklarını, bu başarıların birden bire başlamadığını söyleyen Errol Musk, oğlu Elon'un da başarı konusunda kendisinden memnun olmadığını, hatta kendine çizdiği takvimin 5 yıl gerisinden gittiğini düşündüğünü anlattı. Elon Musk'ın idareli bir hayat yaşadığını, sabah 6 oldu mu iş başı yaptığını, bu sebeple onun hayatının bir parçası olmak için kendi kariyerini bırakacak bir kadın bulmasının zor olduğunu savunan Errol Musk kendilerinin de müsrif olmadığını söyleyip "Para harcamak istediğimde neden o parayı harcayacağıma dair 100 soru yanıtlamak zorunda kalıyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220715/elon-muskin-bu-dunyaya-uremeye-geldik-diyen-babasindan-yeni-cocuk-itirafi--1058745438.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059366727_0:615:2048:2151_1920x0_80_0_0_015a9db445157ec852d78edac1e69307.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
elon musk, errol musk, tesla, spacex
Elon Musk'ın babasından 'Oğlunuzla gurur duyuyor musunuz?' sorusuna yanıt
Abone ol
Dünyanın en zengin insanı olan SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın en az kendisi kadar popüler olmaya başlayan mühendis babası Errol Musk oğluyla neden gurur duymadığını anlattı.
'Kyle and Jackie O' adlı programda konuşan 76 yaşındaki Errol Musk, "Oğlunuz bir dahi. Çok parası var ve çok şey ortaya çıkardı. Gurur duyuyor musunuz bu yaptıklarıyla?" sorusuna "Hayır" yanıtı verdi.
Aile olarak uzun süredir zaten bir şeyler başarıyor olduklarını, bu başarıların birden bire başlamadığını söyleyen Errol Musk, oğlu Elon'un da başarı konusunda kendisinden memnun olmadığını, hatta kendine çizdiği takvimin 5 yıl gerisinden gittiğini düşündüğünü anlattı.
Elon Musk'ın idareli bir hayat yaşadığını, sabah 6 oldu mu iş başı yaptığını, bu sebeple onun hayatının bir parçası olmak için kendi kariyerini bırakacak bir kadın bulmasının zor olduğunu savunan Errol Musk kendilerinin de müsrif olmadığını söyleyip "Para harcamak istediğimde neden o parayı harcayacağıma dair 100 soru yanıtlamak zorunda kalıyorum" dedi.