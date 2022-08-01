https://tr.sputniknews.com/20220801/elon-muskin-babasindan-oglunuzla-gurur-duyuyor-musunuz-sorusuna-yanit-1059365972.html

Elon Musk'ın babasından 'Oğlunuzla gurur duyuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Elon Musk'ın babasından 'Oğlunuzla gurur duyuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Dünyanın en zengin insanı olan SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın en az kendisi kadar popüler olmaya başlayan mühendis babası Errol Musk oğluyla neden gurur... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T13:35+0300

2022-08-01T13:35+0300

2022-08-01T13:35+0300

elon musk

yaşam

errol musk

tesla

spacex

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'Kyle and Jackie O' adlı programda konuşan 76 yaşındaki Errol Musk, "Oğlunuz bir dahi. Çok parası var ve çok şey ortaya çıkardı. Gurur duyuyor musunuz bu yaptıklarıyla?" sorusuna "Hayır" yanıtı verdi. Aile olarak uzun süredir zaten bir şeyler başarıyor olduklarını, bu başarıların birden bire başlamadığını söyleyen Errol Musk, oğlu Elon'un da başarı konusunda kendisinden memnun olmadığını, hatta kendine çizdiği takvimin 5 yıl gerisinden gittiğini düşündüğünü anlattı. Elon Musk'ın idareli bir hayat yaşadığını, sabah 6 oldu mu iş başı yaptığını, bu sebeple onun hayatının bir parçası olmak için kendi kariyerini bırakacak bir kadın bulmasının zor olduğunu savunan Errol Musk kendilerinin de müsrif olmadığını söyleyip "Para harcamak istediğimde neden o parayı harcayacağıma dair 100 soru yanıtlamak zorunda kalıyorum" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220715/elon-muskin-bu-dunyaya-uremeye-geldik-diyen-babasindan-yeni-cocuk-itirafi--1058745438.html

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elon musk, errol musk, tesla, spacex