https://tr.sputniknews.com/20220801/findik-alim-fiyatlarinin-detaylari-belli-oldu-1059388510.html
Fındık alım fiyatlarının detayları belli oldu
Fındık alım fiyatlarının detayları belli oldu
TMO, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hafta sonu açıklanan fındık fiyatları ile ilgili duyuru yayımlayarak detayları açıkladı. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T22:42+0300
2022-08-01T22:42+0300
2022-08-01T22:47+0300
türkiye
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
fındık
recep tayyip erdoğan
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta randevulu olarak başlayacak.TMO'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla TMO kabuklu fındık alım fiyatlarını hasat dönemi öncesinde açıkladığı hatırlatıldı.Duyuruya göre, 2022/2023 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, kilogram başına Giresun kalite için 53 lira, Levant kalite için 52 lira ve Sivri kalite için 51 lira olacak.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticilere vereceği alan bazlı, mazot ve gübre destek ödemeleri ile birlikte ortalama fiyat kilogram başına 54 lira olacak. Yüksek randımanlı fındığa randıman farkı ilave edilecek.Duyurunun tamamı şu ifadelere yer verildi:Bakanlığımızın üreticilere vereceği destek ödemeleri (alan bazlı, mazot ve gübre) ile birlikte düşünüldüğünde ortalama fiyat 54,00 TL/Kg olacaktır. Ayrıca yüksek randımanlı fındığa geçmiş yıllarda olduğu gibi randıman farkı ilave edilecektir.TMO; fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır.Kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos’ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır.Üreticilerimiz 15 Ağustos’tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi üzerinden randevularını alabilecektir.Üreticilerimizin TMO’ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir.
https://tr.sputniknews.com/20220730/cumhurbaskani-erdogan-tum-dunya-krizlerin-pencesinde-kivranirken-biz-ilerlemeyi-surduruyoruz--1059319835.html
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toprak mahsulleri ofisi (tmo), fındık, recep tayyip erdoğan
Fındık alım fiyatlarının detayları belli oldu
22:42 01.08.2022 (güncellendi: 22:47 01.08.2022) Abone ol
TMO, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hafta sonu açıklanan fındık fiyatları ile ilgili duyuru yayımlayarak detayları açıkladı.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta randevulu olarak başlayacak.
TMO'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla TMO kabuklu fındık alım fiyatlarını hasat dönemi öncesinde açıkladığı hatırlatıldı.
Duyuruya göre, 2022/2023 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, kilogram başına Giresun kalite için 53 lira, Levant kalite için 52 lira ve Sivri kalite için 51 lira olacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticilere vereceği alan bazlı, mazot ve gübre destek ödemeleri ile birlikte ortalama fiyat kilogram başına 54 lira olacak. Yüksek randımanlı fındığa randıman farkı ilave edilecek.
Duyurunun tamamı şu ifadelere yer verildi:
Bakanlığımızın üreticilere vereceği destek ödemeleri (alan bazlı, mazot ve gübre) ile birlikte düşünüldüğünde ortalama fiyat 54,00 TL/Kg olacaktır. Ayrıca yüksek randımanlı fındığa geçmiş yıllarda olduğu gibi randıman farkı ilave edilecektir.
TMO; fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır.
Kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos’ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır.
Üreticilerimiz 15 Ağustos’tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi üzerinden randevularını alabilecektir.
Üreticilerimizin TMO’ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir.