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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220801/kremlin-ilk-tahil-gemisinin-ukraynadan-ayrilmasi-olumlu-istanbul-anlasmalarinin-tumu-uygulanmali-1059366586.html
Kremlin: İlk tahıl gemisinin Ukrayna’dan ayrılması olumlu, İstanbul anlaşmalarının tümü uygulanmalı
Kremlin: İlk tahıl gemisinin Ukrayna’dan ayrılması olumlu, İstanbul anlaşmalarının tümü uygulanmalı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna’nın Odessa limanından ayrılmış olmasını ‘çok olumlu’ gördüklerini belirterek, bunun İstanbul’da... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T13:26+0300
2022-08-01T13:26+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
tahıl
dmitriy peskov
anlaşma
gemi
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Peskov, “Tarafların hepsi tarafından anlaşmaların tümünün uygulanacağını ve mekanizmanın etkili bir biçimde işleyeceğini umuyoruz” diye ekledi.Rusya, Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılmasına yardımcı olması karşılığında, Rusya’da üretilen tarım ürünlerinin ihracatına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını istemişti. Nitekim İstanbul’da 22 Temmuz’da gerçekleştirilen görüşmeler sırasında Rusya ile Birleşmiş Milletler de bu konuda bir anlaşma imzalandı.Bu sırada Rusya Savunma Bakanlığı da söz konusu anlaşmalar sayesinde Ukrayna’nın Odessa limanından ilk tahıl gemisinin ayrıldığını doğruladı. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, tahıl yüklü geminin Odessa’dan çıkışının, İstanbul’da oluşturulan koordinasyon merkezinde yer alan Rus yetkililerin aktif katılımı ile planlandığını kaydetti. Rus Savunma Bakanlığı yetkilileri, geminin geçişi için Karadeniz’in kuzeybatı kesiminde bir koridor oluşturulduğunu da ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220730/rusyanin-bm-daimi-temsilci-yardimcisi-ukraynadaki-hedeflerimizden-vazgecmeyecegiz-1059307977.html
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rusya, ukrayna, tahıl, dmitriy peskov, anlaşma, gemi

Kremlin: İlk tahıl gemisinin Ukrayna’dan ayrılması olumlu, İstanbul anlaşmalarının tümü uygulanmalı

13:26 01.08.2022
© Sputnik / Сергей ГунеевDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna’nın Odessa limanından ayrılmış olmasını ‘çok olumlu’ gördüklerini belirterek, bunun İstanbul’da 22 Temmuz’da yapılan tahıl anlaşmalarının ‘ne derece etkili olacağının test edilmesi bakımından bir fırsat olduğunu’ kaydetti.
Peskov, “Tarafların hepsi tarafından anlaşmaların tümünün uygulanacağını ve mekanizmanın etkili bir biçimde işleyeceğini umuyoruz” diye ekledi.
Rusya, Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılmasına yardımcı olması karşılığında, Rusya’da üretilen tarım ürünlerinin ihracatına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını istemişti. Nitekim İstanbul’da 22 Temmuz’da gerçekleştirilen görüşmeler sırasında Rusya ile Birleşmiş Milletler de bu konuda bir anlaşma imzalandı.
Bu sırada Rusya Savunma Bakanlığı da söz konusu anlaşmalar sayesinde Ukrayna’nın Odessa limanından ilk tahıl gemisinin ayrıldığını doğruladı. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, tahıl yüklü geminin Odessa’dan çıkışının, İstanbul’da oluşturulan koordinasyon merkezinde yer alan Rus yetkililerin aktif katılımı ile planlandığını kaydetti. Rus Savunma Bakanlığı yetkilileri, geminin geçişi için Karadeniz’in kuzeybatı kesiminde bir koridor oluşturulduğunu da ekledi.
Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
Ukrayna krizi
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı: Ukrayna'daki hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz
30 Temmuz, 09:46
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