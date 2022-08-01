https://tr.sputniknews.com/20220801/kremlin-ilk-tahil-gemisinin-ukraynadan-ayrilmasi-olumlu-istanbul-anlasmalarinin-tumu-uygulanmali-1059366586.html
Kremlin: İlk tahıl gemisinin Ukrayna’dan ayrılması olumlu, İstanbul anlaşmalarının tümü uygulanmalı
Kremlin: İlk tahıl gemisinin Ukrayna’dan ayrılması olumlu, İstanbul anlaşmalarının tümü uygulanmalı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna’nın Odessa limanından ayrılmış olmasını ‘çok olumlu’ gördüklerini belirterek, bunun İstanbul’da... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T13:26+0300
2022-08-01T13:26+0300
2022-08-01T13:26+0300
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Peskov, “Tarafların hepsi tarafından anlaşmaların tümünün uygulanacağını ve mekanizmanın etkili bir biçimde işleyeceğini umuyoruz” diye ekledi.Rusya, Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılmasına yardımcı olması karşılığında, Rusya’da üretilen tarım ürünlerinin ihracatına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını istemişti. Nitekim İstanbul’da 22 Temmuz’da gerçekleştirilen görüşmeler sırasında Rusya ile Birleşmiş Milletler de bu konuda bir anlaşma imzalandı.Bu sırada Rusya Savunma Bakanlığı da söz konusu anlaşmalar sayesinde Ukrayna’nın Odessa limanından ilk tahıl gemisinin ayrıldığını doğruladı. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, tahıl yüklü geminin Odessa’dan çıkışının, İstanbul’da oluşturulan koordinasyon merkezinde yer alan Rus yetkililerin aktif katılımı ile planlandığını kaydetti. Rus Savunma Bakanlığı yetkilileri, geminin geçişi için Karadeniz’in kuzeybatı kesiminde bir koridor oluşturulduğunu da ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220730/rusyanin-bm-daimi-temsilci-yardimcisi-ukraynadaki-hedeflerimizden-vazgecmeyecegiz-1059307977.html
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Kremlin: İlk tahıl gemisinin Ukrayna’dan ayrılması olumlu, İstanbul anlaşmalarının tümü uygulanmalı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna’nın Odessa limanından ayrılmış olmasını ‘çok olumlu’ gördüklerini belirterek, bunun İstanbul’da 22 Temmuz’da yapılan tahıl anlaşmalarının ‘ne derece etkili olacağının test edilmesi bakımından bir fırsat olduğunu’ kaydetti.
Peskov, “Tarafların hepsi tarafından anlaşmaların tümünün uygulanacağını ve mekanizmanın etkili bir biçimde işleyeceğini umuyoruz” diye ekledi.
Rusya, Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılmasına yardımcı olması karşılığında, Rusya’da üretilen tarım ürünlerinin ihracatına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını istemişti. Nitekim İstanbul’da 22 Temmuz’da gerçekleştirilen görüşmeler sırasında Rusya ile Birleşmiş Milletler de bu konuda bir anlaşma imzalandı.
Bu sırada Rusya Savunma Bakanlığı da söz konusu anlaşmalar sayesinde Ukrayna’nın Odessa limanından ilk tahıl gemisinin ayrıldığını doğruladı. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, tahıl yüklü geminin Odessa’dan çıkışının, İstanbul’da oluşturulan koordinasyon merkezinde yer alan Rus yetkililerin aktif katılımı ile planlandığını kaydetti. Rus Savunma Bakanlığı yetkilileri, geminin geçişi için Karadeniz’in kuzeybatı kesiminde bir koridor oluşturulduğunu da ekledi.