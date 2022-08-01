https://tr.sputniknews.com/20220801/mitten-operasyon-pkkypgnin-yurutme-konseyi-uyesi-etkisiz-hale-getirdi-1059357394.html
MİT'ten operasyon: PKK/YPG'nin yürütme konseyi üyesi etkisiz hale getirildi
MİT'ten operasyon: PKK/YPG'nin yürütme konseyi üyesi etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin Aynularab (Kobani) yürütme konseyi üyesi Erhan Arman'ı, düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T10:30+0300
2022-08-01T10:30+0300
2022-08-01T10:31+0300
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya katılım yapmak üzereyken 2012'de yakalanan "Berxwedan Muş" kod adlı Erhan Arman, serbest bırakılmasının ardından 2013'te Muş kırsalında örgüte katıldı.Terör örgütünde, yurt içinde silahlı faaliyetler yürüten ve çok sayıda eyleme katılan Arman, Suriye'ye geçerek Aynularab'da örgüte eleman temini çalışmaları yaptı, Türkiye'ye illegal yollardan PKK/YPS mensupları ve patlayıcılarının geçirilmesi faaliyetlerini birinci elden organize etti. Arman, 2019'da örgütün sözde Aynularab eyalet yürütmesine yönetici olarak getirildi.Burada Aynularab'da özel olarak tünel ve mevzilendirme sorumlusu olarak görevlendirilen terörist Arman'ın, Türkiye'nin olası harekatlarına karşı örgüt savunmasını planladığı öğrenildi.Terörist Arman, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220724/pkknin-ust-duzey-yoneticisi-mit-operasyonuyla-etkisiz-hale-getirildi-1059070353.html
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türkiye, mit, kobani
MİT'ten operasyon: PKK/YPG'nin yürütme konseyi üyesi etkisiz hale getirildi
10:30 01.08.2022 (güncellendi: 10:31 01.08.2022) Abone ol
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin Aynularab (Kobani) yürütme konseyi üyesi Erhan Arman'ı, düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya katılım yapmak üzereyken 2012'de yakalanan "Berxwedan Muş" kod adlı Erhan Arman, serbest bırakılmasının ardından 2013'te Muş kırsalında örgüte katıldı.
Terör örgütünde, yurt içinde silahlı faaliyetler yürüten ve çok sayıda eyleme katılan Arman, Suriye'ye geçerek Aynularab'da örgüte eleman temini çalışmaları yaptı, Türkiye'ye illegal yollardan PKK/YPS mensupları ve patlayıcılarının geçirilmesi faaliyetlerini birinci elden organize etti. Arman, 2019'da örgütün sözde Aynularab eyalet yürütmesine yönetici olarak getirildi.
Burada Aynularab'da özel olarak tünel ve mevzilendirme sorumlusu olarak görevlendirilen terörist Arman'ın, Türkiye'nin olası harekatlarına karşı örgüt savunmasını planladığı öğrenildi.
Terörist Arman, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.