https://tr.sputniknews.com/20220801/olum-gemisinin-yola-cikmasi-oncesi-halk-sagligi-uyarisi-1059387970.html

‘Ölüm gemisi’nin yola çıkması öncesi halk sağlığı uyarısı

‘Ölüm gemisi’nin yola çıkması öncesi halk sağlığı uyarısı

Brezilya donanmasına ait asbest yüklü NAe Sao Paulo adlı geminin İzmir Aliağa açıklarında sökümüne izin verilmesine tepkiler sürüyor. Depo, Liman, Tersane ve... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T22:40+0300

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türkiye

brezilya

asbest

izmir

aliağa

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DGD-SEN'den yapılan açıklamada, “En geç 5 Ağustos'ta NAe Sao Paulo gemisinin Türkiye'ye doğru yola çıkacağı bilgisi üzerine bir kez daha uyarıyoruz! Asbest, zehirli gazlar, radyoaktif maddeler ve ağır metaller içeren bu geminin Aliağa'da sökülmesi ulusal ve uluslararası hukuku ihlal edecektir” denildi.Brezilya donanmasına ait olan Nae Sao Paulo adlı savaş gemisinin Aliağa’da sökümü için Sök Denizcilik’e 30 Mayıs 2022’de izin verilmişti. Gemide yaklaşık 900 küsür ton asbestin yani sıra, zehirli gazlar, ağır metaller, ağır yağlar, hidrokarbonlar, radyoaktif maddeler, vektörler, balast suyu, organotin, PCB, PPB, PCts ve daha birçok insan sağlığı ve çevreyi tehdit edecek madde bulunduğu belirtiliyor. Uzmanlar, geminin getirdiği maddelerle “Kanser vakalarında artış” yaşanacağı uyarısında bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220721/limter-is-sadece-asbest-degil-bu-gemilerde-tonlarca-kursun-agir-metaller-ve-yaglar-var-1058970671.html

türkiye

brezilya

izmir

aliağa

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brezilya, asbest, izmir, aliağa