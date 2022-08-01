https://tr.sputniknews.com/20220801/olum-gemisinin-yola-cikmasi-oncesi-halk-sagligi-uyarisi-1059387970.html
‘Ölüm gemisi’nin yola çıkması öncesi halk sağlığı uyarısı
‘Ölüm gemisi’nin yola çıkması öncesi halk sağlığı uyarısı
Brezilya donanmasına ait asbest yüklü NAe Sao Paulo adlı geminin İzmir Aliağa açıklarında sökümüne izin verilmesine tepkiler sürüyor. Depo, Liman, Tersane ve... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T22:40+0300
2022-08-01T22:40+0300
2022-08-01T22:41+0300
türkiye
brezilya
asbest
izmir
aliağa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1044168764_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_dad58bae4664941b3020d6c650ccc8b5.jpg
DGD-SEN'den yapılan açıklamada, “En geç 5 Ağustos'ta NAe Sao Paulo gemisinin Türkiye'ye doğru yola çıkacağı bilgisi üzerine bir kez daha uyarıyoruz! Asbest, zehirli gazlar, radyoaktif maddeler ve ağır metaller içeren bu geminin Aliağa'da sökülmesi ulusal ve uluslararası hukuku ihlal edecektir” denildi.Brezilya donanmasına ait olan Nae Sao Paulo adlı savaş gemisinin Aliağa’da sökümü için Sök Denizcilik’e 30 Mayıs 2022’de izin verilmişti. Gemide yaklaşık 900 küsür ton asbestin yani sıra, zehirli gazlar, ağır metaller, ağır yağlar, hidrokarbonlar, radyoaktif maddeler, vektörler, balast suyu, organotin, PCB, PPB, PCts ve daha birçok insan sağlığı ve çevreyi tehdit edecek madde bulunduğu belirtiliyor. Uzmanlar, geminin getirdiği maddelerle “Kanser vakalarında artış” yaşanacağı uyarısında bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220721/limter-is-sadece-asbest-degil-bu-gemilerde-tonlarca-kursun-agir-metaller-ve-yaglar-var-1058970671.html
türkiye
brezilya
izmir
aliağa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1044168764_170:0:2837:2000_1920x0_80_0_0_6b6dd4fe3d6124cc7f3d8ad517bebeb2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
brezilya, asbest, izmir, aliağa
‘Ölüm gemisi’nin yola çıkması öncesi halk sağlığı uyarısı
22:40 01.08.2022 (güncellendi: 22:41 01.08.2022) Abone ol
Brezilya donanmasına ait asbest yüklü NAe Sao Paulo adlı geminin İzmir Aliağa açıklarında sökümüne izin verilmesine tepkiler sürüyor. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), geminin en geç 5 Ağustos’ta yola çıkacağı bilgisini paylaşarak, bir kez daha uyarıda bulundu.
DGD-SEN'den yapılan açıklamada, “En geç 5 Ağustos'ta NAe Sao Paulo gemisinin Türkiye'ye doğru yola çıkacağı bilgisi üzerine bir kez daha uyarıyoruz! Asbest, zehirli gazlar, radyoaktif maddeler ve ağır metaller içeren bu geminin Aliağa'da sökülmesi ulusal ve uluslararası hukuku ihlal edecektir” denildi.
Brezilya donanmasına ait olan Nae Sao Paulo adlı savaş gemisinin Aliağa’da sökümü için Sök Denizcilik’e 30 Mayıs 2022’de izin verilmişti. Gemide yaklaşık 900 küsür ton asbestin yani sıra, zehirli gazlar, ağır metaller, ağır yağlar, hidrokarbonlar, radyoaktif maddeler, vektörler, balast suyu, organotin, PCB, PPB, PCts ve daha birçok insan sağlığı ve çevreyi tehdit edecek madde bulunduğu belirtiliyor. Uzmanlar, geminin getirdiği maddelerle “Kanser vakalarında artış” yaşanacağı uyarısında bulunuyor.