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‘Ölüm gemisi’nin yola çıkması öncesi halk sağlığı uyarısı
‘Ölüm gemisi’nin yola çıkması öncesi halk sağlığı uyarısı
Brezilya donanmasına ait asbest yüklü NAe Sao Paulo adlı geminin İzmir Aliağa açıklarında sökümüne izin verilmesine tepkiler sürüyor. Depo, Liman, Tersane ve... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T22:40+0300
2022-08-01T22:41+0300
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DGD-SEN'den yapılan açıklamada, “En geç 5 Ağustos'ta NAe Sao Paulo gemisinin Türkiye'ye doğru yola çıkacağı bilgisi üzerine bir kez daha uyarıyoruz! Asbest, zehirli gazlar, radyoaktif maddeler ve ağır metaller içeren bu geminin Aliağa'da sökülmesi ulusal ve uluslararası hukuku ihlal edecektir” denildi.Brezilya donanmasına ait olan Nae Sao Paulo adlı savaş gemisinin Aliağa’da sökümü için Sök Denizcilik’e 30 Mayıs 2022’de izin verilmişti. Gemide yaklaşık 900 küsür ton asbestin yani sıra, zehirli gazlar, ağır metaller, ağır yağlar, hidrokarbonlar, radyoaktif maddeler, vektörler, balast suyu, organotin, PCB, PPB, PCts ve daha birçok insan sağlığı ve çevreyi tehdit edecek madde bulunduğu belirtiliyor. Uzmanlar, geminin getirdiği maddelerle “Kanser vakalarında artış” yaşanacağı uyarısında bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220721/limter-is-sadece-asbest-degil-bu-gemilerde-tonlarca-kursun-agir-metaller-ve-yaglar-var-1058970671.html
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brezilya, asbest, izmir, aliağa

‘Ölüm gemisi’nin yola çıkması öncesi halk sağlığı uyarısı

22:40 01.08.2022 (güncellendi: 22:41 01.08.2022)
© WikipediaBrezilya Donanması'na ait NAe São Paulo
Brezilya Donanması'na ait NAe São Paulo - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© Wikipedia
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Brezilya donanmasına ait asbest yüklü NAe Sao Paulo adlı geminin İzmir Aliağa açıklarında sökümüne izin verilmesine tepkiler sürüyor. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), geminin en geç 5 Ağustos’ta yola çıkacağı bilgisini paylaşarak, bir kez daha uyarıda bulundu.
DGD-SEN'den yapılan açıklamada, “En geç 5 Ağustos'ta NAe Sao Paulo gemisinin Türkiye'ye doğru yola çıkacağı bilgisi üzerine bir kez daha uyarıyoruz! Asbest, zehirli gazlar, radyoaktif maddeler ve ağır metaller içeren bu geminin Aliağa'da sökülmesi ulusal ve uluslararası hukuku ihlal edecektir” denildi.
Brezilya donanmasına ait olan Nae Sao Paulo adlı savaş gemisinin Aliağa’da sökümü için Sök Denizcilik’e 30 Mayıs 2022’de izin verilmişti. Gemide yaklaşık 900 küsür ton asbestin yani sıra, zehirli gazlar, ağır metaller, ağır yağlar, hidrokarbonlar, radyoaktif maddeler, vektörler, balast suyu, organotin, PCB, PPB, PCts ve daha birçok insan sağlığı ve çevreyi tehdit edecek madde bulunduğu belirtiliyor. Uzmanlar, geminin getirdiği maddelerle “Kanser vakalarında artış” yaşanacağı uyarısında bulunuyor.
Limter-İş: Sadece asbest değil, bu gemilerde tonlarca kurşun, ağır metaller ve yağlar var - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
SEYİR HALİ
Limter-İş: Sadece asbest değil, bu gemilerde tonlarca kurşun, ağır metaller ve yağlar var
21 Temmuz, 13:14
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