https://tr.sputniknews.com/20220801/rusya-turkiyeye-metal-urunlerin-ithalat-vergilerini-azaltmayi-onerecek-1059373827.html

Rusya, Türkiye'ye metal ürünlerin ithalat vergilerini azaltmayı önerecek

Rusya, Türkiye'ye metal ürünlerin ithalat vergilerini azaltmayı önerecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Türkiye'ye Rus metal ürünlerin ithalat vergilerini azaltmayı önerdiklerini ve bununla ilgili hükümetlerarası anlaşma... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T15:54+0300

2022-08-01T15:54+0300

2022-08-01T15:54+0300

ekonomi

rusya

denis manturov

metal

vergi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde konuya ilişkin bilgi veren Manturov, "Rusya hükümeti, Türkiye'yle bir hükümetlerarası anlaşma hazırlıyor, buna göre Türk tarafına Rus metal ürünlerinin ithalat vergilerinin azaltılması teklif edilecek. Bu çalışma, Rusya'nın yeni ihracat pazarlarına erişiminin kolaylaştırılmasıyla ilgili önlemler kapsamında yürütülüyor" dedi.Manturov, Türkiye, Çin ve Meksika'nın Rusya'dan metal ürünleri ithalatını artırdığını da sözlerine ekledi.

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rusya, denis manturov, metal, vergi