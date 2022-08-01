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Rusya, Türkiye'ye metal ürünlerin ithalat vergilerini azaltmayı önerecek
Rusya, Türkiye'ye metal ürünlerin ithalat vergilerini azaltmayı önerecek
Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Türkiye'ye Rus metal ürünlerin ithalat vergilerini azaltmayı önerdiklerini ve bununla ilgili hükümetlerarası anlaşma... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T15:54+0300
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ekonomi
rusya
denis manturov
metal
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde konuya ilişkin bilgi veren Manturov, "Rusya hükümeti, Türkiye'yle bir hükümetlerarası anlaşma hazırlıyor, buna göre Türk tarafına Rus metal ürünlerinin ithalat vergilerinin azaltılması teklif edilecek. Bu çalışma, Rusya'nın yeni ihracat pazarlarına erişiminin kolaylaştırılmasıyla ilgili önlemler kapsamında yürütülüyor" dedi.Manturov, Türkiye, Çin ve Meksika'nın Rusya'dan metal ürünleri ithalatını artırdığını da sözlerine ekledi.
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rusya, denis manturov, metal, vergi

Rusya, Türkiye'ye metal ürünlerin ithalat vergilerini azaltmayı önerecek

15:54 01.08.2022
© AARusya - Türkiye bayrak
Rusya - Türkiye bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AA
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Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Türkiye'ye Rus metal ürünlerin ithalat vergilerini azaltmayı önerdiklerini ve bununla ilgili hükümetlerarası anlaşma üzerindeki çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde konuya ilişkin bilgi veren Manturov, "Rusya hükümeti, Türkiye'yle bir hükümetlerarası anlaşma hazırlıyor, buna göre Türk tarafına Rus metal ürünlerinin ithalat vergilerinin azaltılması teklif edilecek. Bu çalışma, Rusya'nın yeni ihracat pazarlarına erişiminin kolaylaştırılmasıyla ilgili önlemler kapsamında yürütülüyor" dedi.

Manturov, Türkiye, Çin ve Meksika'nın Rusya'dan metal ürünleri ithalatını artırdığını da sözlerine ekledi.
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