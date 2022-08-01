https://tr.sputniknews.com/20220801/rusya-turkiyeye-metal-urunlerin-ithalat-vergilerini-azaltmayi-onerecek-1059373827.html
Rusya, Türkiye'ye metal ürünlerin ithalat vergilerini azaltmayı önerecek
Rusya, Türkiye'ye metal ürünlerin ithalat vergilerini azaltmayı önerecek
Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Türkiye'ye Rus metal ürünlerin ithalat vergilerini azaltmayı önerdiklerini ve bununla ilgili hükümetlerarası anlaşma... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T15:54+0300
2022-08-01T15:54+0300
2022-08-01T15:54+0300
ekonomi
rusya
denis manturov
metal
vergi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104034/47/1040344786_0:26:1281:746_1920x0_80_0_0_a4f9766792f774e1854ac611c1a38bc2.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde konuya ilişkin bilgi veren Manturov, "Rusya hükümeti, Türkiye'yle bir hükümetlerarası anlaşma hazırlıyor, buna göre Türk tarafına Rus metal ürünlerinin ithalat vergilerinin azaltılması teklif edilecek. Bu çalışma, Rusya'nın yeni ihracat pazarlarına erişiminin kolaylaştırılmasıyla ilgili önlemler kapsamında yürütülüyor" dedi.Manturov, Türkiye, Çin ve Meksika'nın Rusya'dan metal ürünleri ithalatını artırdığını da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220729/turkiye-brics-uyeligi-icin-temel-kriterleri-karsiliyor-1059296436.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104034/47/1040344786_104:0:1099:746_1920x0_80_0_0_1011317d3b8a2b59072ebf5ee93bce11.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, denis manturov, metal, vergi
Rusya, Türkiye'ye metal ürünlerin ithalat vergilerini azaltmayı önerecek
Abone ol
Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Türkiye'ye Rus metal ürünlerin ithalat vergilerini azaltmayı önerdiklerini ve bununla ilgili hükümetlerarası anlaşma üzerindeki çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde konuya ilişkin bilgi veren Manturov, "Rusya hükümeti, Türkiye'yle bir hükümetlerarası anlaşma hazırlıyor, buna göre Türk tarafına Rus metal ürünlerinin ithalat vergilerinin azaltılması teklif edilecek. Bu çalışma, Rusya'nın yeni ihracat pazarlarına erişiminin kolaylaştırılmasıyla ilgili önlemler kapsamında yürütülüyor" dedi.
Manturov, Türkiye, Çin ve Meksika'nın Rusya'dan metal ürünleri ithalatını artırdığını da sözlerine ekledi.