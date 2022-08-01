https://tr.sputniknews.com/20220801/turkiye-ziraat-odalari-birligi-genel-baskani-bayraktar-uretici-ve-market-fiyat-farki-yuzde-766-1059355953.html

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar: Üretici ve market fiyat farkı yüzde 766

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar: Üretici ve market fiyat farkı yüzde 766

Üretici ile market arasındaki fiyat farkı büyüyor. Temmuz ayında üretici ile market arasındaki en yüksek fiyat farkı yüzde 766 ile elmada görüldü. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T09:44+0300

2022-08-01T09:44+0300

2022-08-01T09:46+0300

ekonomi

türkiye ziraat odaları birliği (tzob)

şemsi bayraktar

fahiş fiyat

ekonomi

sebze

market

meyve

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını ve girdi fiyatlarını yaptığı görüntülü basın açıklamasında değerlendirdi.Bayraktar, temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 766,5 ile elmada görüldüğünü belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:Reyondaki 36 ürünün 25'inde fiyat artışı olduTemmuz ayında markette 36 ürünün 25’inde fiyat artışı, 11’inde ise fiyat azalışı görüldü.Temmuz ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 72,7 ile limon oldu. Limondaki fiyat artışını yüzde 69,6 ile domates, yüzde 38,1 ile yumurta, yüzde 35,5 ile sivri biber, yüzde 33,8 ile kırmızı mercimek ve yüzde 28,5 ile marul takip etti.Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 16,8 ile ıspanak oldu. Ispanaktaki fiyat düşüşünü yüzde 15,6 ile yeşil soğan, yüzde 10,2 ile patlıcan, yüzde 8,1 ile Antep fıstığı, yüzde 5,4 ile toz şeker, yüzde 5,3 ile ayçiçek yağı izledi.Üreticide kuru soğanın fiyatı yüzde 90 arttıTemmuz ayında üreticide fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 16,7 ile kuru kayısı oldu. Kuru kayısıdaki fiyat düşüşünü yüzde 2,5 ile yeşil soğan, yüzde 2,4 ile Antep fıstığı izledi.Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 89,7 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 80 ile limon, yüzde 54,2 ile sivri biber, yüzde 45 ile yumurta, yüzde 44,4 ile patates, yüzde 40 ile domates, yüzde 38,1 ile salatalık, yüzde 37,5 ile ıspanak takip etti.Temmuz ayında üreticide 29 ürünün 17’sinde fiyat artışı olurken, 6’sında fiyat düşüşü görüldü. 6 üründe ise fiyat değişimi olmadı.Üretici fiyatlarında elma, nohut, fındık, pirinç, kuru üzüm ve kuru incirde fiyat değişimi olmadı.”Fiyat değişiminin nedenleri ne?TZOB Genel Başkanı Bayraktar, üretici ile marketteki fiyat değişimlerinin sebeplerini ise şöyle açıkladı: “Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün markette limon, üreticide kuru soğan, fiyatı en fazla düşen ürün ise markette ıspanak, üreticide kuru kayısı oldu.Üreticide, kuru soğan ve patates arzının yetersizliği fiyatları yükseltti.Sivri biber, salatalık, domates fiyatlarındaki artış, artan talep baskısı nedeniyle gerçekleşti.Depolardan piyasaya yatak limon arzının devam etmesi ve depo masraflarının artması limonda fiyatların yükselmesine yol açtı.Ispanakta havaların ısınması nedeniyle hasat edilen ürün miktarındaki azalma fiyata yansıdı.Yumurtadaki fiyat artışı ise yem fiyatlarının yüksekliğinden kaynaklandı.'Üretici maliyetlerinin aşağı çekilmesi gerekiyor'Bayraktar, yaptığı değelendirmede şunları söyledi:

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türkiye ziraat odaları birliği (tzob), şemsi bayraktar, fahiş fiyat, ekonomi, sebze, market, meyve