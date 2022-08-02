https://tr.sputniknews.com/20220802/abd-disislerinden-suudi-arabistan-ve-baeye-fuze-satisina-onay-1059433813.html

ABD Dışişleri’nden Suudi Arabistan ve BAE’ye füze satışına onay

ABD Dışişleri’nden Suudi Arabistan ve BAE’ye füze satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a 3 milyar dolar değerinde Patriot ve BAE’ye 2.2 milyar dolar Thaad füzelerinin satışına onay verdi. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T23:08+0300

2022-08-02T23:08+0300

2022-08-02T23:09+0300

savunma

abd

suudi arabistan

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

patriot

füze

satış

onay

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Suudi Arabistan’a toplamda 300 adet Patriot MIM-104E balistik füzesi ve ilgili ekipman teslim edilecek.Onay belgesi Kongre’ye gönderildi. Bu satışın, ABD ordusunun savaşa hazır olma durumunu etkilemeyeceği kaydedildi.BAE’ye de Thaad füze sistemleri ile fırlatma ve kontrol sistemlerinin ve ilgili ekipmanın satışına da onay verildi. BAE’nin 96 adet Thaad füzesi ve iki fırlatma aracı talep ettiği bildirildi.Sözleşmenin ayrıca bakım ve onarım hizmetlerini de öngördüğü kaydedildi.

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suudi arabistan

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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abd, suudi arabistan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), patriot, füze, satış, onay