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Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: 2 kadın gözaltına alındı
Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: 2 kadın gözaltına alındı
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kadın gözaltına alındı. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
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adnan oktar
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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar suç örgütü bünyesinde örgüt adına sahte delil oluşturmaya çalıştığı ve yargıyı etkilemek adına lobi faaliyeti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.Şişli ve Üsküdar'da belirlenen adreslere baskın yapan polis, M.D. ve F.E.B. adlı iki kadını yakaladı. Şüphelilerin, örgüte yönelik operasyonlarda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında yasa dışı yöntemlerle bilgi toplamaya çalıştıkları, adli makamları yanıltma amacıyla yalancı tanıklar bularak asılsız bilgi ve belge oluşturdukları tespit edildi.Gözaltına alınan zanlıların ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.Şüphelilerden F.E.B'nin, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapis cezasına çarptırılan Oktar Babuna'nın kız kardeşi olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220713/adnan-oktar-suc-orgutu-sorusturmasinda-3-supheliye-tutuklama-1058685116.html
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türkiye, istanbul, adnan oktar, gözaltı, gözaltı kararı

Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: 2 kadın gözaltına alındı

16:17 02.08.2022 (güncellendi: 16:18 02.08.2022)
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AA
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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kadın gözaltına alındı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar suç örgütü bünyesinde örgüt adına sahte delil oluşturmaya çalıştığı ve yargıyı etkilemek adına lobi faaliyeti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Şişli ve Üsküdar'da belirlenen adreslere baskın yapan polis, M.D. ve F.E.B. adlı iki kadını yakaladı. Şüphelilerin, örgüte yönelik operasyonlarda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında yasa dışı yöntemlerle bilgi toplamaya çalıştıkları, adli makamları yanıltma amacıyla yalancı tanıklar bularak asılsız bilgi ve belge oluşturdukları tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlıların ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.
Şüphelilerden F.E.B'nin, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapis cezasına çarptırılan Oktar Babuna'nın kız kardeşi olduğu öğrenildi.
Adnan Oktar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
TÜRKİYE
Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında 3 şüpheliye tutuklama
13 Temmuz, 22:09
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