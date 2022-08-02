https://tr.sputniknews.com/20220802/bakan-akar-ucuncu-taraflardan-beklentimiz-kibris-meselesi-hakkinda-tarafsiz-olmalari-1059392081.html

Bakan Akar: Üçüncü taraflardan beklentimiz, Kıbrıs meselesi hakkında tarafsız olmaları

Bakan Akar: Üçüncü taraflardan beklentimiz, Kıbrıs meselesi hakkında tarafsız olmaları

Bakan Akar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’taki garantörlük görevini yerine getirmeyi sürdüreceğini vurgulayarak, "Üçüncü taraflardan beklentimiz, Kıbrıs... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T00:42+0300

2022-08-02T00:42+0300

2022-08-02T00:42+0300

dünya

kıbrıs

kuzey kıbrıs

hulusi akar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056219381_0:113:2000:1238_1920x0_80_0_0_5dbaee520f608456ebfca399c7e5958a.jpg

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gazi Orduevi'nde düzenlenen Kuzey Kıbrıs Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu'na katıldı. Program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Mücahitler Marşı'nın okunması ile başladı. Burada yaptığı konuşmada Bakan Akar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın adadaki herkes için 'barış ve huzurun başlangıcı' olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar 'garantörlük görevini eksiksiz şekilde yerine getirdiğini', bundan sonra da getirmeye devam edeceğinin altını çizen Akar, şunları kaydetti:Bakan Akar, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ne Türkiye'nin ne de Kuzey Kıbrıs'ın haklarının çiğnenmesine izin verdiklerini vurgulayarak, "Bizim 'görüşme ve diyalog' ifadelerimizi kimse zafiyet olarak algılamasın, 'haklarımızı çiğnetmeyeceğiz' ifademizi de bir tehdit olarak görmesin. Bunu da herkes böyle algılasın. Türkiye, Kıbrıslı kardeşlerimizin haklı davalarında daima yanlarında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.Milli mücadele madalyalarının hak sahiplerine takdim edildiği törenin sonunda kutlama pastası kesildi. Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da katıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220613/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-egemenligimizi-asagilayacak-bir-oneriye-asla-evet-demeyiz-1057356658.html

kıbrıs

kuzey kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kıbrıs, kuzey kıbrıs, hulusi akar