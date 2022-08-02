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Bakan Akar: Üçüncü taraflardan beklentimiz, Kıbrıs meselesi hakkında tarafsız olmaları
Bakan Akar: Üçüncü taraflardan beklentimiz, Kıbrıs meselesi hakkında tarafsız olmaları
Bakan Akar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’taki garantörlük görevini yerine getirmeyi sürdüreceğini vurgulayarak, "Üçüncü taraflardan beklentimiz, Kıbrıs... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T00:42+0300
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gazi Orduevi'nde düzenlenen Kuzey Kıbrıs Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu'na katıldı. Program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Mücahitler Marşı'nın okunması ile başladı. Burada yaptığı konuşmada Bakan Akar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın adadaki herkes için 'barış ve huzurun başlangıcı' olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar 'garantörlük görevini eksiksiz şekilde yerine getirdiğini', bundan sonra da getirmeye devam edeceğinin altını çizen Akar, şunları kaydetti:Bakan Akar, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ne Türkiye'nin ne de Kuzey Kıbrıs'ın haklarının çiğnenmesine izin verdiklerini vurgulayarak, "Bizim 'görüşme ve diyalog' ifadelerimizi kimse zafiyet olarak algılamasın, 'haklarımızı çiğnetmeyeceğiz' ifademizi de bir tehdit olarak görmesin. Bunu da herkes böyle algılasın. Türkiye, Kıbrıslı kardeşlerimizin haklı davalarında daima yanlarında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.Milli mücadele madalyalarının hak sahiplerine takdim edildiği törenin sonunda kutlama pastası kesildi. Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da katıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220613/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-egemenligimizi-asagilayacak-bir-oneriye-asla-evet-demeyiz-1057356658.html
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kıbrıs, kuzey kıbrıs, hulusi akar

Bakan Akar: Üçüncü taraflardan beklentimiz, Kıbrıs meselesi hakkında tarafsız olmaları

00:42 02.08.2022
© AAMillî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AA
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Bakan Akar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’taki garantörlük görevini yerine getirmeyi sürdüreceğini vurgulayarak, "Üçüncü taraflardan beklentimiz, Kıbrıs meselesi hakkında objektif, tarafsız olmaları, stratejik körlüğü bırakmaları, olaylara eşit bir anlayışla yaklaşmaları ve Kıbrıs Türkü'nün hakkını, hukukunu teslim etmeleridir" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gazi Orduevi'nde düzenlenen Kuzey Kıbrıs Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu'na katıldı. Program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Mücahitler Marşı'nın okunması ile başladı.
Burada yaptığı konuşmada Bakan Akar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın adadaki herkes için 'barış ve huzurun başlangıcı' olduğunu belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar 'garantörlük görevini eksiksiz şekilde yerine getirdiğini', bundan sonra da getirmeye devam edeceğinin altını çizen Akar, şunları kaydetti:
"KKTC ile yaptığımız çalışmalarda bugüne kadar ortaya koyduğumuz bütün çözüm önerilerine herhangi bir şekilde karşılık bulamadık. Bütün çözüm önerilerimizi, ortaya konulan bütün çözüm yollarını Rumlar uzlaşmaz tutum ve statükocu bir tavırla, kendilerini ayrıştırıp oradaki Türk nüfusunu farklılaştırarak çözümün mümkün olmaması için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiler. Kıbrıs Rumları gerçekleri, oradaki Türk varlığını görmeli, Türk varlığının egemenliğini ve bağımsızlığını tanımalıdır. Onların da güven ve refah içinde yaşama hakkını kabul etmelidir. Özellikle üçüncü taraflardan beklentimiz Kıbrıs meselesi hakkında objektif, tarafsız olmaları, stratejik körlüğü bırakmaları, olaylara eşit bir anlayışla yaklaşmaları ve Kıbrıs Türkü'nün hakkını, hukukunu teslim etmeleridir."
Bakan Akar, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ne Türkiye'nin ne de Kuzey Kıbrıs'ın haklarının çiğnenmesine izin verdiklerini vurgulayarak, "Bizim 'görüşme ve diyalog' ifadelerimizi kimse zafiyet olarak algılamasın, 'haklarımızı çiğnetmeyeceğiz' ifademizi de bir tehdit olarak görmesin. Bunu da herkes böyle algılasın. Türkiye, Kıbrıslı kardeşlerimizin haklı davalarında daima yanlarında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Milli mücadele madalyalarının hak sahiplerine takdim edildiği törenin sonunda kutlama pastası kesildi. Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da katıldı.
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