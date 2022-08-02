https://tr.sputniknews.com/20220802/bm-genel-sekreteri-guterres-atom-bombasi-kurbanlarini-anmak-icin-japonyaya-gidecek-1059395573.html
BM Genel Sekreteri Guterres, atom bombası kurbanlarını anmak için Japonya'ya gidecek
BM Genel Sekreteri Guterres, atom bombası kurbanlarını anmak için Japonya'ya gidecek
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekrteri Antonio Guterres’in 4 Ağustos’ta Japonya’yi ziyaret edeceği belirtildi. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T05:34+0300
2022-08-02T05:34+0300
2022-08-02T05:34+0300
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bm
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres
japonya
hiroşima
atom bombası
ziyaret
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BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Antonio Guterres’in her yıl 6 Ağustos'ta Hiroşima'da düzenlenen anma törenine katılmak üzere perşembe günü Japonya’ya gideceği ifade edildi.Guterres’in, Hiroşima’daki törende atom bombası kurbanları ve dünya barışı için dua etmeyi amaçladığı, ayrıca dünya liderlerine nükleer silah stoklarını acilen ortadan kaldırma çağrısını yineleyeceği kaydedildi.Ziyareti sırasında Genel Sekreterin, Japon üst düzey yetkililerin yanı sıra Hiroşima ve Nagazaki'deki atom bombalarından hayatta kalan bir grup kurbanla ve nükleer silahsızlanma konusunda uluslararası girişimlere öncülük eden genç aktivistlerle bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220801/iran-atom-bombasi-yapma-kabiliyetine-sahibiz-1059385308.html
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bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, japonya, hiroşima, atom bombası, ziyaret
BM Genel Sekreteri Guterres, atom bombası kurbanlarını anmak için Japonya'ya gidecek
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekrteri Antonio Guterres’in 4 Ağustos’ta Japonya’yi ziyaret edeceği belirtildi.
BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Antonio Guterres’in her yıl 6 Ağustos'ta Hiroşima'da düzenlenen anma törenine katılmak üzere perşembe günü Japonya’ya gideceği ifade edildi.
Guterres’in, Hiroşima’daki törende atom bombası kurbanları ve dünya barışı için dua etmeyi amaçladığı, ayrıca dünya liderlerine nükleer silah stoklarını acilen ortadan kaldırma çağrısını yineleyeceği kaydedildi.
Ziyareti sırasında Genel Sekreterin, Japon üst düzey yetkililerin yanı sıra Hiroşima ve Nagazaki'deki atom bombalarından hayatta kalan bir grup kurbanla ve nükleer silahsızlanma konusunda uluslararası girişimlere öncülük eden genç aktivistlerle bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.