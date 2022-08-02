https://tr.sputniknews.com/20220802/bm-genel-sekreteri-guterres-atom-bombasi-kurbanlarini-anmak-icin-japonyaya-gidecek-1059395573.html

BM Genel Sekreteri Guterres, atom bombası kurbanlarını anmak için Japonya'ya gidecek

BM Genel Sekreteri Guterres, atom bombası kurbanlarını anmak için Japonya'ya gidecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekrteri Antonio Guterres’in 4 Ağustos’ta Japonya’yi ziyaret edeceği belirtildi. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T05:34+0300

2022-08-02T05:34+0300

2022-08-02T05:34+0300

dünya

bm

birleşmiş milletler (bm)

bm genel sekreteri antonio guterres

japonya

hiroşima

atom bombası

ziyaret

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BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Antonio Guterres’in her yıl 6 Ağustos'ta Hiroşima'da düzenlenen anma törenine katılmak üzere perşembe günü Japonya’ya gideceği ifade edildi.Guterres’in, Hiroşima’daki törende atom bombası kurbanları ve dünya barışı için dua etmeyi amaçladığı, ayrıca dünya liderlerine nükleer silah stoklarını acilen ortadan kaldırma çağrısını yineleyeceği kaydedildi.Ziyareti sırasında Genel Sekreterin, Japon üst düzey yetkililerin yanı sıra Hiroşima ve Nagazaki'deki atom bombalarından hayatta kalan bir grup kurbanla ve nükleer silahsızlanma konusunda uluslararası girişimlere öncülük eden genç aktivistlerle bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220801/iran-atom-bombasi-yapma-kabiliyetine-sahibiz-1059385308.html

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bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, japonya, hiroşima, atom bombası, ziyaret