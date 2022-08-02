https://tr.sputniknews.com/20220802/demet-akalin-sampanyayi-begenmedi-garsonun-basindan-asagi-doktu-elma-suyu-getirmissin-1059397737.html

Demet Akalın şampanyayı beğenmedi, garsonun başından aşağı döktü: 'Elma suyu getirmişsin'

Demet Akalın şampanyayı beğenmedi, garsonun başından aşağı döktü: 'Elma suyu getirmişsin'

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne aldığı yerde, garsonun başından aşağıya şampanya döktü. Şampanyayı beğenmediğini söyleyerek, "Elma suyu vermişsin" diyerek... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T09:49+0300

2022-08-02T09:49+0300

2022-08-02T09:54+0300

yaşam

demet akalın

şampanya

içki

şarkıcı

garson

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Şarkıcı Demet Akalın, konser verdiği esnada garson kendisine şampanya getirdi.Şampanyanın tadına bakan Akalın, tadını beğenmediği gerekçesiyle içkiyi garsonun başından aşağı döktü ve “Resmen elma suyu vermişsin bana” dedi. 'olay.az' isimli Instagram sayfasında paylaşılan görüntülerde garsonun bir süre sonra yeni bir şişe şampanya getirerek Akalın'a verdiği görülüyor.

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demet akalın, şampanya, içki, şarkıcı, garson