https://tr.sputniknews.com/20220802/demet-akalin-sampanyayi-begenmedi-garsonun-basindan-asagi-doktu-elma-suyu-getirmissin-1059397737.html
Demet Akalın şampanyayı beğenmedi, garsonun başından aşağı döktü: 'Elma suyu getirmişsin'
Demet Akalın şampanyayı beğenmedi, garsonun başından aşağı döktü: 'Elma suyu getirmişsin'
Ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne aldığı yerde, garsonun başından aşağıya şampanya döktü. Şampanyayı beğenmediğini söyleyerek, "Elma suyu vermişsin" diyerek... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T09:49+0300
2022-08-02T09:49+0300
2022-08-02T09:54+0300
yaşam
demet akalın
şampanya
içki
şarkıcı
garson
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Şarkıcı Demet Akalın, konser verdiği esnada garson kendisine şampanya getirdi.Şampanyanın tadına bakan Akalın, tadını beğenmediği gerekçesiyle içkiyi garsonun başından aşağı döktü ve “Resmen elma suyu vermişsin bana” dedi. 'olay.az' isimli Instagram sayfasında paylaşılan görüntülerde garsonun bir süre sonra yeni bir şişe şampanya getirerek Akalın'a verdiği görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220503/demet-akalin-acun-bile-yokluk-adasini-kaldirdi-bizim-muzik-yasagi-kalkmadi-1056046726.html
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demet akalın, şampanya, içki, şarkıcı, garson
Demet Akalın şampanyayı beğenmedi, garsonun başından aşağı döktü: 'Elma suyu getirmişsin'
09:49 02.08.2022 (güncellendi: 09:54 02.08.2022) Abone ol
Ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne aldığı yerde, garsonun başından aşağıya şampanya döktü. Şampanyayı beğenmediğini söyleyerek, "Elma suyu vermişsin" diyerek garsona kızdı.
Şarkıcı Demet Akalın, konser verdiği esnada garson kendisine şampanya getirdi.
Şampanyanın tadına bakan Akalın, tadını beğenmediği gerekçesiyle içkiyi garsonun başından aşağı döktü ve “Resmen elma suyu vermişsin bana” dedi. 'olay.az' isimli Instagram sayfasında paylaşılan görüntülerde garsonun bir süre sonra yeni bir şişe şampanya getirerek Akalın'a verdiği görülüyor.