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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul'da düzenlenen IŞİD operasyonunda yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
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IŞİD terör örgütüne yönelik çalışmalarda, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde bulunan ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 5 ilçede 9 farklı adrese operasyon düzenlendi.Operasyonda yabancı uyruklu 15 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220629/manisada-isid-operasyonu-10-tutuklama-1058073269.html
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işid, istanbul, gözaltı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 15 gözaltı

13:03 02.08.2022 (güncellendi: 13:09 02.08.2022)
© DHAIŞİD gözaltısı
IŞİD gözaltısı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© DHA
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İstanbul'da düzenlenen IŞİD operasyonunda yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.
IŞİD terör örgütüne yönelik çalışmalarda, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde bulunan ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 5 ilçede 9 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda yabancı uyruklu 15 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.
Manisa'da IŞİD üyesi olduklarıyla iddiasıyla yakalanan 10 zanlı tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
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