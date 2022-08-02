https://tr.sputniknews.com/20220802/istanbulda-isid-operasyonu-15-gozalti-1059406047.html
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul'da düzenlenen IŞİD operasyonunda yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T13:03+0300
2022-08-02T13:03+0300
2022-08-02T13:09+0300
işid
istanbul
gözaltı
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IŞİD terör örgütüne yönelik çalışmalarda, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde bulunan ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 5 ilçede 9 farklı adrese operasyon düzenlendi.Operasyonda yabancı uyruklu 15 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220629/manisada-isid-operasyonu-10-tutuklama-1058073269.html
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işid, istanbul, gözaltı
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 15 gözaltı
13:03 02.08.2022 (güncellendi: 13:09 02.08.2022) Abone ol
İstanbul'da düzenlenen IŞİD operasyonunda yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.
IŞİD terör örgütüne yönelik çalışmalarda, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde bulunan ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 5 ilçede 9 farklı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda yabancı uyruklu 15 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.