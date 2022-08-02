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Prof. Şenol'u tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Prof. Şenol'u tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Ofisinin kapısına aşı karşıtı biri tarafından dana dili bırakılan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, şüphelinin ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığını... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T23:32+0300
2022-08-02T23:32+0300
2022-08-02T23:32+0300
türkiye
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Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit ettiği nedeniyle gözaltına alınan şüphelinin ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığını açıklandı.Gazete Duvar'ın haberine göre Şenol, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şüphelinin ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığını belirtti. Şenol, şüphelinin serbest kaldıktan sonra "durmak yok, yola devam" diye paylaşım yaptığını söyledi..Prof. Dr. Şenol, şu ifadeleri kullandı: "Bir KATİL’in anatomisini paylaştım. Elinde bir ölüm listesi olduğunu paylaştı. Sırayla nasıl cinayet işleyeceğini anlattı. Beni nasıl öldüreceğini canlı yayın yaptı. Konu hepimizin güvenliği. Yargı gerekenden azını yapmayacaktır. Tutuksuz yargılanma kabul edilemez. 'Durmak yok yola devam.' Son cümleleri bunlar. Kendi paylaşımı unutmayın. Seri cinayetlerini işleyecek. Cezasızlık suça teşviktir. Kusursuz cinayet işleyeceğini adım adım paylaşan kişi serbest dolaşıma bırakılırsa bu bu kararı verenin vicdanına dert olsun."Ne olmuştu?Şenol'un ofisinin önüne 2 tane dana dili bırakılmış, Şenol da olayın ardından koruma talebinde bulunmuştu. Prof. Dr. Şenol, bina ve otopark kameraları kayıtlarının incelendiğini, söz konusu kişinin kullandığı sosyal medya hesabının saptandığını duyurmuştu.
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esin davutoğlu şenol, dana, dil
Prof. Şenol'u tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
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Ofisinin kapısına aşı karşıtı biri tarafından dana dili bırakılan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, şüphelinin ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığını açıkladı.
Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit ettiği nedeniyle gözaltına alınan şüphelinin ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığını açıklandı.
Gazete Duvar'ın haberine
göre Şenol, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şüphelinin ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığını belirtti. Şenol, şüphelinin serbest kaldıktan sonra "durmak yok, yola devam" diye paylaşım yaptığını söyledi..
Prof. Dr. Şenol, şu ifadeleri kullandı:
"Bir KATİL’in anatomisini paylaştım. Elinde bir ölüm listesi olduğunu paylaştı. Sırayla nasıl cinayet işleyeceğini anlattı. Beni nasıl öldüreceğini canlı yayın yaptı. Konu hepimizin güvenliği. Yargı gerekenden azını yapmayacaktır. Tutuksuz yargılanma kabul edilemez.
'Durmak yok yola devam.' Son cümleleri bunlar. Kendi paylaşımı unutmayın. Seri cinayetlerini işleyecek. Cezasızlık suça teşviktir. Kusursuz cinayet işleyeceğini adım adım paylaşan kişi serbest dolaşıma bırakılırsa bu bu kararı verenin vicdanına dert olsun."
Ne olmuştu?
Şenol'un ofisinin önüne 2 tane dana dili bırakılmış, Şenol da olayın ardından koruma talebinde bulunmuştu.
Prof. Dr. Şenol, bina ve otopark kameraları kayıtlarının incelendiğini, söz konusu kişinin kullandığı sosyal medya hesabının saptandığını duyurmuştu.