https://tr.sputniknews.com/20220803/beyonceun-sarki-sozlerine-bir-itiraz-da-monica-lewinskyden-hazir-sirasi-gelmisken-1059458475.html

Beyonce'un şarkı sözlerine bir itiraz da Monica Lewinsky'den: Hazır sırası gelmişken...

Beyonce'un şarkı sözlerine bir itiraz da Monica Lewinsky'den: Hazır sırası gelmişken...

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile arasındaki seks skandalıyla tanınan Monica Lewinsky, ünlü yıldız Beyonce'un eski bir şarkı sözünün değiştirilmesini istedi... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T15:28+0300

2022-08-03T15:28+0300

2022-08-03T15:31+0300

yaşam

monica lewinsky skandalı

monica lewinsky

beyoncé

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28 kez Grammy Ödülü kazanan ünlü şarkıcı Beyonce'un yeni albümü Renaissance ses getirmeye devam ediyor. Albümdeki 11. şarkı Heated'in sözlerinde vücut hareketlerini ve kasların uyumlu kullanımını etkileyen bir grup bozukluk olarak tanımlanan serebral palsi hastaları için kullanılan aşağılayıcı bir kelimenin yer alması eleştiri yağmuruna sebep oldu. 'Spastik' kelimesini andıran 'spazzin’ kelimesinin artniyetli olarak kullanılmadığını açıklayan sanatçı, kelimenin 'blastin' olarak değiştirileceğini duyurdu.Açıklamanın ardından bir diğer eleştiri ise Lewinsky'den geldi. Lewinsky, Beyonce'un 2014'te yayınlanan Partition isimli şarkısında geçen "He popped all my buttons, and he ripped my blouse/He Monica Lewinsky-ed all on my gown" (Tüm düğmelerimi açtı, bluzumu yırttı, bütün kıyafetimi Monica Lewinsky'ledi) ifadelerinin şarkıdan çıkarılmasını istedi.Lewinsky, 1990'lı yıllarda Beyaz Saray'da stajyer olarak çalıştıtğı sırada dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile ilişki yaşamış ve uzun yıllar boyunca dünya gündeminde konuşulmuştu.Heated şarkısından çıkarılacak kelimeyle ilgili Variety dergisinin yaptığı bir haberi Twitter'da paylaşan Lewinsky, "Hazır sırası gelmişken..." diyerek "#Partition" notunu düştü.Sosyal medya kullanıcılarıysa Lewinsky'nin seks skandalını bedensel engelli kişilere yönelik ayrımcılıkla karşılaştırmış ya da denk tutmuş olmasını eleştirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220802/tepkiler-buyudu-beyonce-yeni-albumundeki-bir-sarkinin-sozlerini-degistiriyor-1059399614.html

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