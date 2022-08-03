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Çekimleri biten 90 milyon dolarlık 'Batgirl' filmi iptal edildi
Çekimleri biten 90 milyon dolarlık 'Batgirl' filmi iptal edildi
Yapım şirketi Warner Bros'un çekimleri sona eren ve şimdiye dek 90 milyon dolara mal olmuş DC filmi 'Batgirl'ü beklenmedik çekilde iptal ettiği belirtildi... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T11:00+0300
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DC sinematik evreninin bir parçası olarak bu yıl sonunda yayınlanması beklenen Batgirl filminin iptal edildiği bildirildi.Leslie Grace’in başrolü üstlendiği, Batgirl of Burnside çizgi roman serisinden esinlenilen kostümüyle Barbara Gordon (Batgirl) karakterine odaklanan film, ilk olarak HBO Max'te yayınlanması bekleniyordu.Normalde 70-80 milyon dolara mal olması planlanan ancak koronavirüs protokolleri nedeniyle bütçesi 90 milyon doları bulan filmin çekimleri tamamlanmıştı.Kısa süre önce dünya çapında başarı yakalayan Ms. Marvel dizisinin yönetmenleri Bilall Fallah ve Adil El Arbi'nin yönetmenliğini üstlendiği filmde Michael Keaton Batman rolünde yer almıştı.Kararın ardında yatan sebep bilinmiyor Konuya dair bilgi sahibi kaynakların aktardığına göre, Warner Bros CEO'su David Zaslav, Batgirl filminin 'işe yaramadığını' düşünüyor ve bu kararın oyuncular ya da yönetmenlerle bir ilgisi yok. Deadline'ın haberine göre karar, 'Warner Bros yönetiminin, film izleme platformlarında yayınlanan uzun metrajlı filmlerde kesintiye gitme ve hangi filmlerin sinemalarda gösterime girip hangilerinin rafa kaldırılacağına karar verme yetkisi' kapsamında alındı.Deadline muhabiri Justin Kroll sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 'rakip bir stüdyo yöneticisinin' karar nedeniyle 'ağzının açık kaldığını' ve 'bu sektörde 30 yıldır çalışmasına rağmen bu adımı beklenmedik bir karar olarak gördüğünü' söylediğini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220125/dc-evreninde-ilk-kez-bir-trans-oyuncu-yer-alacak-trans-karakteri-canlandiracak-1053116344.html
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batman, dc comics, warner bros

Çekimleri biten 90 milyon dolarlık 'Batgirl' filmi iptal edildi

11:00 03.08.2022 (güncellendi: 11:06 03.08.2022)
© AATiyatro - sinema - koltuk
Tiyatro - sinema - koltuk - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© AA
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Yapım şirketi Warner Bros'un çekimleri sona eren ve şimdiye dek 90 milyon dolara mal olmuş DC filmi 'Batgirl'ü beklenmedik çekilde iptal ettiği belirtildi. Kararın ardında yatan neden ise henüz bilinmiyor.
DC sinematik evreninin bir parçası olarak bu yıl sonunda yayınlanması beklenen Batgirl filminin iptal edildiği bildirildi.
Leslie Grace’in başrolü üstlendiği, Batgirl of Burnside çizgi roman serisinden esinlenilen kostümüyle Barbara Gordon (Batgirl) karakterine odaklanan film, ilk olarak HBO Max'te yayınlanması bekleniyordu.
Normalde 70-80 milyon dolara mal olması planlanan ancak koronavirüs protokolleri nedeniyle bütçesi 90 milyon doları bulan filmin çekimleri tamamlanmıştı.
Kısa süre önce dünya çapında başarı yakalayan Ms. Marvel dizisinin yönetmenleri Bilall Fallah ve Adil El Arbi'nin yönetmenliğini üstlendiği filmde Michael Keaton Batman rolünde yer almıştı.

Kararın ardında yatan sebep bilinmiyor

Konuya dair bilgi sahibi kaynakların aktardığına göre, Warner Bros CEO'su David Zaslav, Batgirl filminin 'işe yaramadığını' düşünüyor ve bu kararın oyuncular ya da yönetmenlerle bir ilgisi yok.
Deadline'ın haberine göre karar, 'Warner Bros yönetiminin, film izleme platformlarında yayınlanan uzun metrajlı filmlerde kesintiye gitme ve hangi filmlerin sinemalarda gösterime girip hangilerinin rafa kaldırılacağına karar verme yetkisi' kapsamında alındı.
Deadline muhabiri Justin Kroll sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 'rakip bir stüdyo yöneticisinin' karar nedeniyle 'ağzının açık kaldığını' ve 'bu sektörde 30 yıldır çalışmasına rağmen bu adımı beklenmedik bir karar olarak gördüğünü' söylediğini ifade etti.
Ivory Aquino - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
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