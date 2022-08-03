https://tr.sputniknews.com/20220803/cekimleri-biten-90-milyon-dolarlik-batgirl-filmi-iptal-edildi-yayinlanmayacak--1059445383.html

Çekimleri biten 90 milyon dolarlık 'Batgirl' filmi iptal edildi

Çekimleri biten 90 milyon dolarlık 'Batgirl' filmi iptal edildi

Yapım şirketi Warner Bros'un çekimleri sona eren ve şimdiye dek 90 milyon dolara mal olmuş DC filmi 'Batgirl'ü beklenmedik çekilde iptal ettiği belirtildi... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T11:00+0300

2022-08-03T11:00+0300

2022-08-03T11:06+0300

yaşam

batman

dc comics

warner bros

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DC sinematik evreninin bir parçası olarak bu yıl sonunda yayınlanması beklenen Batgirl filminin iptal edildiği bildirildi.Leslie Grace’in başrolü üstlendiği, Batgirl of Burnside çizgi roman serisinden esinlenilen kostümüyle Barbara Gordon (Batgirl) karakterine odaklanan film, ilk olarak HBO Max'te yayınlanması bekleniyordu.Normalde 70-80 milyon dolara mal olması planlanan ancak koronavirüs protokolleri nedeniyle bütçesi 90 milyon doları bulan filmin çekimleri tamamlanmıştı.Kısa süre önce dünya çapında başarı yakalayan Ms. Marvel dizisinin yönetmenleri Bilall Fallah ve Adil El Arbi'nin yönetmenliğini üstlendiği filmde Michael Keaton Batman rolünde yer almıştı.Kararın ardında yatan sebep bilinmiyor Konuya dair bilgi sahibi kaynakların aktardığına göre, Warner Bros CEO'su David Zaslav, Batgirl filminin 'işe yaramadığını' düşünüyor ve bu kararın oyuncular ya da yönetmenlerle bir ilgisi yok. Deadline'ın haberine göre karar, 'Warner Bros yönetiminin, film izleme platformlarında yayınlanan uzun metrajlı filmlerde kesintiye gitme ve hangi filmlerin sinemalarda gösterime girip hangilerinin rafa kaldırılacağına karar verme yetkisi' kapsamında alındı.Deadline muhabiri Justin Kroll sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 'rakip bir stüdyo yöneticisinin' karar nedeniyle 'ağzının açık kaldığını' ve 'bu sektörde 30 yıldır çalışmasına rağmen bu adımı beklenmedik bir karar olarak gördüğünü' söylediğini ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220125/dc-evreninde-ilk-kez-bir-trans-oyuncu-yer-alacak-trans-karakteri-canlandiracak-1053116344.html

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batman, dc comics, warner bros