https://tr.sputniknews.com/20220803/cin-pelosi-olayiyla-amerikan-belasindan-kacamayacagini-bir-kez-daha-anlamis-oldu-1059484278.html

‘Çin, Pelosi olayıyla Amerikan belasından kaçamayacağını bir kez daha anlamış oldu’

‘Çin, Pelosi olayıyla Amerikan belasından kaçamayacağını bir kez daha anlamış oldu’

Gökhun Göçmen’e göre, ABD Çin'le ilişkisinin temeli olan 'Tek Çin' ilkesinde artık geri viteste. 25 yıl önce Gingrich'in adayı önce Çin'e gidip ziyaret... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T22:26+0300

2022-08-03T22:26+0300

2022-08-04T03:22+0300

eksen

çin

nancy pelosi

tayvan

taipei

abd hava kuvvetleri

abd

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ABD yönetimi hiyerarşisinin 3 numarası Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ülkesinin resmen benimsemiş olduğu 'Tek Çin' politikasına da meydan okuyarak ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin sert ikazlarına aldırmadan Tayvan adasına ziyarette bulunarak yeni bir provokasyona imza attı. Pelosi, 'Hint-Pasifik turu' diyerek çıktığı ve Tayvan'ı belirtmediği programında, Malezya'dan doğrudan Tayvan'a geçmek yerine yolu bir hayli uzattığı 'meşakkatli' bir operasyonla adaya ulaşabildi. Çin Halk Cumhuriyeti, egemenlik alanına dair sert uyarıları ve son anda savaş uçaklarını havalandırmasına karşın Pelosi'yi taşıdığı söylenen ABD Hava Kuvvetleri'nin Boeing C-40C tipi 'SPAR19' uçağı Taipei'ye indi. Pelosi 19 saat kaldığı adada Tayvan idaresinin başındaki Tsai Ing-wen ve yetkililerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve çip üreticileriyle görüştü. Ziyaretini ABD tipi 'demokrasi taşıyıcılığı' olarak sunarak, "Bugün dünya demokrasi ve otokrasi arasında bir seçimle karşı karşıya. Amerika Tayvan'da ve dünyanın her yerinde demokrasiyi koruma konusundaki kararlılığı hala güçlü" iddiasında bulundu.Çin Halk Cumhuriyeti ABD'nin 'Tek Çin' politikasına aykırı olan bu resmi ziyaret nedeniyle ABD büyükelçisine sert bir nota verirken, ada etrafında adeta ablukayı andıran tatbikat başlatmış durumda.Pelosi'nin 'meşakkatli' Tayvan ziyareti ve Çin'in tepkilerini gazeteci yazar Gökhun Göçmen ile konuştuk.'Tek Çin ilkesini benimseyip sonra Tayvan adasına sistematik biçimde silah gönderdiler'Gökhun Göçmen’e göre, Tayvan meselesi ABD-Çin ilişkilerinin temelini oluşturuyor. ABD yönetiminin Çin'i diplomatik olarak tanıma sürecinde 'Tek Çin' ilkesini benimsediğini anımsatan Göçmen, 1979'da bunun yazılı olarak da beyan edildiğini vurguladı. Ancak ABD'nin hemen ardından çıkardığı Tayvan yasalarıyla adayı sistematik olarak silahlandırdığını belirten Göçmen, Washington'ın kendi imza attığı belgeleri çiğneyerek geçmişte yarattığı krizlere atıf yaptı:'25 yıl önce Newt Gingrich Tayvan'a gitti ama öncesinde Çin'i ziyaret ederek'Göçmen, Tayvan'a Pelosi'den 25 yıl önce ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich'in ziyaret ettiğini anımsattı. Ancak Gingrich'in adayı ziyaretinden önce Çin'e resmi ziyarette bulunduğunu vurgulayan Göçmen, aradaki derin farka dikkat çekti.'ABD'li yetkililer 'Tayvan'ı Çin'e karşı oklu kirpiye dönüştürmek istiyoruz' diyorlar'Göçmen'e göre, ABD yönetimi Trump döneminde ilk işaretleri gelecek şekilde 'barışçı birleşmeyi' devre dışı bırakacak şekilde geri Tek Çin politikasından geri vitese takmış durumda. Pelosi olayında bir fay hattının patlamasının görüldüğünü belirten Göçmen, Amerikalı yetkililerin kendilerinin Tayvan'ı 'oklu kirpiye dönüştürmekten' söz ettiklerinin altını çizdi:‘Çin ‘Amerikan belasından’ kaçamayacağını bir kez daha anlamış oldu’Çin'in Pelosi'nin uçağının inme olayında tüm olanaklarını kullandığını, Biden yönetiminin ise meseleyi ABD içindeki 'iyi polis-kötü polis' gibi sunduğunu söyleyen Göçmen, ortaya çıkan sonucun Pekin'in hesaplaşma vakti ve yerini kendi belirleyeceği olduğu görüşünde. Diğer yandan Göçmen, son dönemde Çin'de aydın kesimlerde ABD ile bir arada iyi geçinme ve hatta 'ChinAmerica' söylemlerine karşılık 'Amerikan belasından' kaçamayacaklarının anlaşıldığını da ekledi:'Artık bu tatbikatları sık ve rutin biçimde göreceğiz'Göçmen'e göre Çin bir dizi eylemi zamana yayarak hareket edecek ve Tayvan etrafında daha sık ve rutin tatbikatlar görülebilir:‘Amerika, inatla Çin’in burnunun dibinde farklı bir ulus inşa etmeye çalışıyor’Tayvan'da yaşayanların da Çinli olduklarını anımsatan Göçmen, ancak ulus denilen şeyin inşa edilebilen bir 'organizma' olduğunu ve ABD'nin inatla Çin'in burnunun dibinde farklı bir ulus inşasına soyunduğunu anımsattı. Pekin'in 'barışçı birleşme' dediği şeyin ise halkların iradesine dayandığını belirten Göçmen, Çin'in ekonomik enstrümanların kullanılması tercihine karşılık ABD'nin bunu diplomatik ve askeri olarak kesmeye çalıştığını vurguladı. Göçmen'e göre Pekin artık Tayvan'da ABD'nin vekili gibi hareket eden Demokratik İlerleme Partisi ile bu işin güç olacağının farkında:'Hegemonyaya rağmen kalkınmakta, kendine özgü bir yol inşa etmekte kararlı bütün ülkeler Putin’i anlayacaktır'Rusya Federasyonu'nun Pelosi krizindeki mesajın enteresan olduğunu belirten Göçmen, tıpkı Çin'in Ukrayna krizinde kullandığı gibi Moskova'nın da 'güvenlik kaygılarını anlıyoruz ve meşru buluyoruz' demesine dikkat çekti. İki ülkenin 'bloklaşma' görüntüsünden kaçındığına atıf yapan Göçmen, diğer yandan ABD'nin hegemonyasına rağmen kalkınmak ve kendilerine özgü bir yol inşa etmekte kararlı tüm ülkelerin Putin'i anlayacakları bir görüntü oluştuğunun altını çizdi:

çin

tayvan

taipei

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Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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çin, nancy pelosi, tayvan, taipei, abd hava kuvvetleri, abd