https://tr.sputniknews.com/20220803/demet-akalinin-kafasina-sampanya-doktugu-garson-espri-amacliydi-asagilik-bir-durum-icermiyor-1059446410.html
Demet Akalın'ın, kafasına şampanya döktüğü garson: 'Espri amaçlıydı, aşağılık bir durum içermiyor'
Demet Akalın'ın, kafasına şampanya döktüğü garson: 'Espri amaçlıydı, aşağılık bir durum içermiyor'
Şarkıcı Demet Akalın'ın üzerine şampanya döktüğü garson açıklama yaptı ve "Bu durum tamamen espri amaçlıdır. Yıllardır plaj konserlerinde yaptığımız bu... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T11:31+0300
2022-08-03T11:31+0300
2022-08-03T11:34+0300
yaşam
demet akalın
şampanya
garson
bodrum
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Şarkıcı Demet Akalın'ın, Bodrum'da sahne aldığı esnada, başından aşağı şampanya döktüğü garson sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Murat Yaşar isimli garson, yaşananlardan ötürü rahatsızlık duymadığını belirtti ve "Solistimiz ile 2018 yılından bu yana çalışıp birçok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim. Bu durum tamamen espri amaçlıdır. Yıllardır plaj konserlerinde yaptığımız bu şampanya olayı aşağılık bir durum içeren bir şey barındırmamaktadır" dedi.Şarkısı Akalın ile daha önceden çekilen fotoğrafını da paylaşan Yaşar, "Demet Abla'nın çalışanlara her zaman faydası olmuştur. Linç girişimini doğru bulmuyorum. Solistimiz Demet Akalın ile 2018 yılından bu yana çalışıp birçok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim" ifadelerini de kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220802/demet-akalin-sampanyayi-begenmedi-garsonun-basindan-asagi-doktu-elma-suyu-getirmissin-1059397737.html
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demet akalın, şampanya, garson, bodrum, tepki
Demet Akalın'ın, kafasına şampanya döktüğü garson: 'Espri amaçlıydı, aşağılık bir durum içermiyor'
11:31 03.08.2022 (güncellendi: 11:34 03.08.2022) Abone ol
Şarkıcı Demet Akalın'ın üzerine şampanya döktüğü garson açıklama yaptı ve "Bu durum tamamen espri amaçlıdır. Yıllardır plaj konserlerinde yaptığımız bu şampanya olayı aşağılık bir durum içeren bir şey barındırmamaktadır" dedi.
Şarkıcı Demet Akalın'ın, Bodrum'da sahne aldığı esnada, başından aşağı şampanya döktüğü garson sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Murat Yaşar isimli garson, yaşananlardan ötürü rahatsızlık duymadığını belirtti ve "Solistimiz ile 2018 yılından bu yana çalışıp birçok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim. Bu durum tamamen espri amaçlıdır. Yıllardır plaj konserlerinde yaptığımız bu şampanya olayı aşağılık bir durum içeren bir şey barındırmamaktadır" dedi.
Şarkısı Akalın ile daha önceden çekilen fotoğrafını da paylaşan Yaşar, "Demet Abla'nın çalışanlara her zaman faydası olmuştur. Linç girişimini doğru bulmuyorum. Solistimiz Demet Akalın ile 2018 yılından bu yana çalışıp birçok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim" ifadelerini de kullandı.