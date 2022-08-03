https://tr.sputniknews.com/20220803/dolmabahcede-futbol-zirvesi-basladi-1059448457.html

Dolmabahçe'de futbol zirvesi başladı

Dolmabahçe'de futbol zirvesi başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T11:53+0300

2022-08-03T11:53+0300

2022-08-03T11:53+0300

spor

nureddin nebati

mehmet muharrem kasapoğlu

kulüpler birliği

ali koç

mehmet büyükekşi

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen kabule, TFF Başkanı Büyükekşi'nin yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin başkanları katıldı.Toplantının başında kısa süre görüntü alınmasına izin verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220621/ali-koc-kulupler-birliginin-yeni-baskani-oldu-1057706953.html

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nureddin nebati, mehmet muharrem kasapoğlu, kulüpler birliği, ali koç, mehmet büyükekşi