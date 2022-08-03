https://tr.sputniknews.com/20220803/dolmabahcede-futbol-zirvesi-basladi-1059448457.html
Dolmabahçe'de futbol zirvesi başladı
Dolmabahçe'de futbol zirvesi başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T11:53+0300
2022-08-03T11:53+0300
2022-08-03T11:53+0300
spor
nureddin nebati
mehmet muharrem kasapoğlu
kulüpler birliği
ali koç
mehmet büyükekşi
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen kabule, TFF Başkanı Büyükekşi'nin yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin başkanları katıldı.Toplantının başında kısa süre görüntü alınmasına izin verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220621/ali-koc-kulupler-birliginin-yeni-baskani-oldu-1057706953.html
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nureddin nebati, mehmet muharrem kasapoğlu, kulüpler birliği, ali koç, mehmet büyükekşi
Dolmabahçe'de futbol zirvesi başladı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen kabule, TFF Başkanı Büyükekşi'nin yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin başkanları katıldı.
Toplantının başında kısa süre görüntü alınmasına izin verildi.