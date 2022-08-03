https://tr.sputniknews.com/20220803/fransiz-parlamentosu-isvec-ve-finlandiyanin-nato-uyeligini-onayladi-1059446287.html
Fransız parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı
Fransız parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı
Fransa'da Senato'nun ardından Ulusal Meclis de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısını kabul etti. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T11:28+0300
2022-08-03T11:28+0300
2022-08-03T11:28+0300
nato
fransa
isveç
finlandiya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053329166_0:15:1200:690_1920x0_80_0_0_ac1796a838692c982f5404d63752d7a4.jpg
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısı, Senato'da 21 Temmuz'da kabul edilmesinin ardından dün de Fransız parlamentosunun diğer kanadı olan Ulusal Meclis'te yapılan oylamada, 46 'hayır' oyuna karşı 209 'evet' oyu aldı.Meclisteki oylamada, iktidar cephesinin yanı sıra Cumhuriyetçiler (LR), Sosyalist Partisi (PS) ile Yeşiller (EELV), İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek verirken, aşırı solcu parti Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) protokolün onaylanmasına ilişkin yasaya karşı çıktı, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ise 'çekimser' kaldı.Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Twitter'da yasa tasarısının fotoğrafını paylaşarak, "Hükümet adına bu metni savunma şerefine nail oldum. Güvenliğimiz bu üyelikler ile artırıldı" dedi.Fransız parlamentosu, Ulusal Meclis ve Senato olmak üzere 2 kanattan oluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220728/medvedev-finlandiya-ve-isvec-ile-iliskiler-gozden-gecirilecek-1059247420.html
fransa
isveç
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053329166_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_33488ac1ed1410cc4424987ace464111.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, fransa, isveç, finlandiya
Fransız parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı
Abone ol
Fransa'da Senato'nun ardından Ulusal Meclis de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısını kabul etti.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısı, Senato'da 21 Temmuz'da kabul edilmesinin ardından dün de Fransız parlamentosunun diğer kanadı olan Ulusal Meclis'te yapılan oylamada, 46 'hayır' oyuna karşı 209 'evet' oyu aldı.
Meclisteki oylamada, iktidar cephesinin yanı sıra Cumhuriyetçiler (LR), Sosyalist Partisi (PS) ile Yeşiller (EELV), İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek verirken, aşırı solcu parti Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) protokolün onaylanmasına ilişkin yasaya karşı çıktı, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ise 'çekimser' kaldı.
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Twitter'da yasa tasarısının fotoğrafını paylaşarak, "Hükümet adına bu metni savunma şerefine nail oldum. Güvenliğimiz bu üyelikler ile artırıldı" dedi.
Fransız parlamentosu, Ulusal Meclis ve Senato olmak üzere 2 kanattan oluşuyor.