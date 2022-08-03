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Fransız parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı
Fransız parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı
Fransa'da Senato'nun ardından Ulusal Meclis de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısını kabul etti. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T11:28+0300
2022-08-03T11:28+0300
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İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısı, Senato'da 21 Temmuz'da kabul edilmesinin ardından dün de Fransız parlamentosunun diğer kanadı olan Ulusal Meclis'te yapılan oylamada, 46 'hayır' oyuna karşı 209 'evet' oyu aldı.Meclisteki oylamada, iktidar cephesinin yanı sıra Cumhuriyetçiler (LR), Sosyalist Partisi (PS) ile Yeşiller (EELV), İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek verirken, aşırı solcu parti Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) protokolün onaylanmasına ilişkin yasaya karşı çıktı, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ise 'çekimser' kaldı.Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Twitter'da yasa tasarısının fotoğrafını paylaşarak, "Hükümet adına bu metni savunma şerefine nail oldum. Güvenliğimiz bu üyelikler ile artırıldı" dedi.Fransız parlamentosu, Ulusal Meclis ve Senato olmak üzere 2 kanattan oluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220728/medvedev-finlandiya-ve-isvec-ile-iliskiler-gozden-gecirilecek-1059247420.html
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nato, fransa, isveç, finlandiya

Fransız parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı

11:28 03.08.2022
© REUTERS / Benoit TessierFransa bayrağı
Fransa bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
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Fransa'da Senato'nun ardından Ulusal Meclis de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısını kabul etti.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısı, Senato'da 21 Temmuz'da kabul edilmesinin ardından dün de Fransız parlamentosunun diğer kanadı olan Ulusal Meclis'te yapılan oylamada, 46 'hayır' oyuna karşı 209 'evet' oyu aldı.
Meclisteki oylamada, iktidar cephesinin yanı sıra Cumhuriyetçiler (LR), Sosyalist Partisi (PS) ile Yeşiller (EELV), İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek verirken, aşırı solcu parti Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) protokolün onaylanmasına ilişkin yasaya karşı çıktı, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ise 'çekimser' kaldı.
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Twitter'da yasa tasarısının fotoğrafını paylaşarak, "Hükümet adına bu metni savunma şerefine nail oldum. Güvenliğimiz bu üyelikler ile artırıldı" dedi.
Fransız parlamentosu, Ulusal Meclis ve Senato olmak üzere 2 kanattan oluşuyor.
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