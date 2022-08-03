https://tr.sputniknews.com/20220803/gorevden-alinan-eski-osym-baskani-halis-aygun-alnim-acik-vicdanim-rahat-1059470758.html

Görevden alınan eski ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Alnım açık, vicdanım rahat

Görevden alınan eski ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Alnım açık, vicdanım rahat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün görevden alınan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 'alnının açık, vicdanının rahat' olduğunu belirtti. Aygün... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T20:52+0300

2022-08-03T20:52+0300

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türkiye

ösym

recep tayyip erdoğan

kpss

resmi gazete

halis aygün

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ÖSYM tarafından yapılan 2022 KPSS’de kopya iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevden aldığı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Bizim Yaka Kocaeli gazetesine verdiği görüşte, “Alnım açık, vicdanım rahat” dedi. Aygün, 4 yıllık görev süresinin tamamlanmasına bir ay kala itibar suikastı yapıldığını iddia etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla inceleme başlatılan eski ÖSYM başkanı Prof. Dr. Aygün, “4 yıl süreyle özveriyle çalıştık. Her hafta sonu yılda yaklaşık 10 milyon kişinin katıldığı sınavlarda en küçük bir iddiaya meydan vermedik. Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim üzgünüm” dedi.Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca başlatılan inceleme sonuna kadar Ankara’da kalacağını belirten Prof. Dr. Aygün, “Ben 4 yıl önce Kocaeli Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanıydım. İncelemenin tamamlanıp, raporun açıklanmasını ardından üniversiteme döneceğim, akademisyen olarak çalışacağım” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220803/osym-baskani-prof-dr-halis-aygun-gorevden-alindi-1059436011.html

https://tr.sputniknews.com/20220803/yok-baskani-ozvar-ddk-ile-es-zamanli-olarak-tarafimizca-da-inceleme-baslatilmistir-1059469668.html

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ösym, recep tayyip erdoğan, kpss, resmi gazete, halis aygün