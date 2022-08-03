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https://tr.sputniknews.com/20220803/yedi-iklim-dergisinden-isim-benzerligine-iliskin-aciklama-bir-tanisikligimiz-bulunmamaktadir-1059476223.html
Yedi İklim dergisinden isim benzerliğine ilişkin açıklama: 'Bir tanışıklığımız bulunmamaktadır'
Yedi İklim dergisinden isim benzerliğine ilişkin açıklama: 'Bir tanışıklığımız bulunmamaktadır'
Yedi İklim dergisinden, 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddialarda adı geçen yayıneviyle derginin isim benzerliğine ilişkin, "Yediiklim... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T23:26+0300
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yediiklim yayınevi
kpss
isim
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Yedi İklim Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal imzalı açıklamada, "1987'de yayın hayatına başlayan Yedi iklim dergisi, Büyük Doğu ve Diriliş dergilerinin izleğinde medeniyetin organik bağ ve sürekliliği adına Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören gibi öncü kuşakların ve şahsiyetlerin ruh iklimi ve ilkelerinde 35 yılı aşkın bir süredir yayımlanmaktadır" denildi.Kültür, sanat, edebiyat ve medeniyet dergisi olan Yedi İklim'in pek çok şair, hikayeci ve yazarın yetiştiği bir kültür ocağı olduğu, dergi yayıncılığı dışında herhangi bir faaliyeti olmadığı vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220803/ankara-mali-sube-ekipleri-yediiklim-yayinevinde-arama-yapiyor-1059471241.html
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yediiklim yayınevi, kpss, isim

Yedi İklim dergisinden isim benzerliğine ilişkin açıklama: 'Bir tanışıklığımız bulunmamaktadır'

23:26 03.08.2022
© AAYediiklim Yayınevi, polis yayınevi inceleme
Yediiklim Yayınevi, polis yayınevi inceleme - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© AA
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Yedi İklim dergisinden, 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddialarda adı geçen yayıneviyle derginin isim benzerliğine ilişkin, "Yediiklim Yayınları ile dergimizin uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığı gibi sahipleri veya kurucuları ile de bir tanışıklığımız bulunmamaktadır" bilgilendirmesi paylaşıldı.
Yedi İklim Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal imzalı açıklamada, "1987'de yayın hayatına başlayan Yedi iklim dergisi, Büyük Doğu ve Diriliş dergilerinin izleğinde medeniyetin organik bağ ve sürekliliği adına Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören gibi öncü kuşakların ve şahsiyetlerin ruh iklimi ve ilkelerinde 35 yılı aşkın bir süredir yayımlanmaktadır" denildi.
Kültür, sanat, edebiyat ve medeniyet dergisi olan Yedi İklim'in pek çok şair, hikayeci ve yazarın yetiştiği bir kültür ocağı olduğu, dergi yayıncılığı dışında herhangi bir faaliyeti olmadığı vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Basında sınavlara yönelik yayıncılık faaliyeti gösterdiği anlaşılan Yediiklim Yayınları ile uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığı gibi sahipleri veya kurucuları ile de bir tanışıklığımız bulunmamaktadır. Sadece isim benzerliğinden ibaret olan bu durum kısa bir araştırma ile ortaya çıkabilecekken hakkaniyete ve hukuka aykırı bir şekilde bazı fırsatçılar tarafından dergimizin hedef alındığı, hakaret ve suç isnadına varan paylaşımlarda bulunulduğu esefle izlenilmiştir. Sadece dergimizi değil inancımıza ve kültürel değerlerimize uzanan bu çirkin saldırılara karşı sessiz kalacağımız düşünülmemelidir. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına yukarıdaki açıklamayı halkımızın dikkatine sunarken çirkin paylaşımların düzeltilmesini umut ediyoruz. Yalan ve iftirada bulunmaya devam edenler hakkında yasal süreçlerin başlatılacağı kamuoyuna duyurulur."
Yediiklim Yayınevi, polis baskını, KPSS soruşturma - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
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Ankara Mali Şube ekiplerince Yediiklim Yayınevi'nde arama başlatıldı
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