https://tr.sputniknews.com/20220803/yedi-iklim-dergisinden-isim-benzerligine-iliskin-aciklama-bir-tanisikligimiz-bulunmamaktadir-1059476223.html

Yedi İklim dergisinden isim benzerliğine ilişkin açıklama: 'Bir tanışıklığımız bulunmamaktadır'

Yedi İklim dergisinden isim benzerliğine ilişkin açıklama: 'Bir tanışıklığımız bulunmamaktadır'

Yedi İklim dergisinden, 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddialarda adı geçen yayıneviyle derginin isim benzerliğine ilişkin, "Yediiklim... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T23:26+0300

2022-08-03T23:26+0300

2022-08-03T23:26+0300

türkiye

yediiklim yayınevi

kpss

isim

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Yedi İklim Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal imzalı açıklamada, "1987'de yayın hayatına başlayan Yedi iklim dergisi, Büyük Doğu ve Diriliş dergilerinin izleğinde medeniyetin organik bağ ve sürekliliği adına Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören gibi öncü kuşakların ve şahsiyetlerin ruh iklimi ve ilkelerinde 35 yılı aşkın bir süredir yayımlanmaktadır" denildi.Kültür, sanat, edebiyat ve medeniyet dergisi olan Yedi İklim'in pek çok şair, hikayeci ve yazarın yetiştiği bir kültür ocağı olduğu, dergi yayıncılığı dışında herhangi bir faaliyeti olmadığı vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220803/ankara-mali-sube-ekipleri-yediiklim-yayinevinde-arama-yapiyor-1059471241.html

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yediiklim yayınevi, kpss, isim