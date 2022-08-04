Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220804/abddeki-bagimsizlik-gunu-kutlamalari-saldirgani-hakkindaki-117-suclamayi-reddetti-1059485325.html
ABD'deki Bağımsızlık Günü kutlamaları saldırganı, hakkındaki 117 suçlamayı reddetti
ABD'deki Bağımsızlık Günü kutlamaları saldırganı, hakkındaki 117 suçlamayı reddetti
ABD’nin Illinois eyaletindeki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenleyen Robert E. Crimo adlı saldırgan, 21'i birinci dereceden... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T03:42+0300
2022-08-04T03:44+0300
dünya
abd
bağımsızlık günü
saldırgan
ölü
mahkeme
hapis
hapis cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058315343_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_94be5ebf49bf7d861e3028753ba57e87.jpg
ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park’ta 4 Temmuz’daki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenleyen 22 yaşındaki Robert E. Crimo adlı saldırgan, 7 kişiyi öldürdüğü ve 39 kişiyi yaraladığı saldırıyla ilgili yöneltilen 117 suçlamayı reddetti.Crimo, bugün Illinois’teki Lake County Mahkemesi’nde görülen ve yaklaşık 10 dakika süren duruşmada suçsuz olduğunu iddia etti. Saldırgan, duruşma sırasında kendisine yöneltilen suçlamaları ve şartlı tahliye ihtimali olmaksızın ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını anladığını ifade etti.Bir sonraki duruşma 1 Kasım’daIllinois Eyaleti Başsavcısı Eric Rinehart yaptığı açıklamada, Crimo'nun ek suçlamalarla karşı karşıya kalıp kalmayacağı veya ailesinin de suçlanıp suçlanmayacağı hakkında yorum yapmadı. Crimo'nun bir sonraki duruşması ise 1 Kasım'da yapılacak.Ailesi Crimo’yu desteklemek için duruşmaya katıldıDuruşmanın ardından Crimo'yu ve ailesini temsil eden avukat George Gomez, Crimo’nun duruşmadan önce annesiyle telefonda konuştuğunu belirterek, ailenin 'oğullarına desteklerini göstermek istedikleri için duruşmaya katıldıklarını' aktardı. Gomez, "Aile 4 Temmuz'da olanlardan dolayı hala perişan durumda. Ancak biliyorsunuz, onlar oğulları ve Crimo'yu mümkün olduğunca desteklemeye çalışıyorlar" dedi.Crimo’nun ömür boyu hapis cezası alması bekleniyorCrimo’ya, öldürdüğü her kurban için 3 kez olmak üzere toplamda 21 kez birinci dereceden cinayet suçlaması ve 48 cinayete teşebbüs toplam 117 suçlama yöneltilmişti.Duruşma, Crimo’nun silahlı saldırıyı düzenlemesinden yaklaşık 1 ay sonra gerçekleşti. Crimo, saldırıdan 2 gün sonra yapılan ilk duruşmada suçunu itiraf etmiş ve kalabalığın üzerinde 80 elden fazla ateş ettiğini ifade etmişti.Bir sonraki duruşması 1 Kasım'da Illinois eyaletindeki mahkemede görülecek olan Crimo'nun, Illinois eyaletinde idam cezası uygulanmaması nedeniyle şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220705/abdde-bagimsizlik-gunu-kutlamalarindaki-silahli-saldirida-olenlerin-sayisi-7ye-yukseldi-1058360518.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058315343_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_5cfba77685573dc40a6302e1ce68bc45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, bağımsızlık günü, saldırgan, ölü, mahkeme, hapis, hapis cezası

ABD'deki Bağımsızlık Günü kutlamaları saldırganı, hakkındaki 117 suçlamayı reddetti

03:42 04.08.2022 (güncellendi: 03:44 04.08.2022)
© AP Photo Robert (Bobby) E. Crimo
 Robert (Bobby) E. Crimo - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AP Photo
Abone olTelegram
ABD’nin Illinois eyaletindeki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenleyen Robert E. Crimo adlı saldırgan, 21'i birinci dereceden cinayet olmak üzere kendisine yöneltilen 117 suçlamayı reddetti.
ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park’ta 4 Temmuz’daki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenleyen 22 yaşındaki Robert E. Crimo adlı saldırgan, 7 kişiyi öldürdüğü ve 39 kişiyi yaraladığı saldırıyla ilgili yöneltilen 117 suçlamayı reddetti.
Crimo, bugün Illinois’teki Lake County Mahkemesi’nde görülen ve yaklaşık 10 dakika süren duruşmada suçsuz olduğunu iddia etti. Saldırgan, duruşma sırasında kendisine yöneltilen suçlamaları ve şartlı tahliye ihtimali olmaksızın ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını anladığını ifade etti.

Bir sonraki duruşma 1 Kasım’da

Illinois Eyaleti Başsavcısı Eric Rinehart yaptığı açıklamada, Crimo'nun ek suçlamalarla karşı karşıya kalıp kalmayacağı veya ailesinin de suçlanıp suçlanmayacağı hakkında yorum yapmadı. Crimo'nun bir sonraki duruşması ise 1 Kasım'da yapılacak.

Ailesi Crimo’yu desteklemek için duruşmaya katıldı

Duruşmanın ardından Crimo'yu ve ailesini temsil eden avukat George Gomez, Crimo’nun duruşmadan önce annesiyle telefonda konuştuğunu belirterek, ailenin 'oğullarına desteklerini göstermek istedikleri için duruşmaya katıldıklarını' aktardı.
Gomez, "Aile 4 Temmuz'da olanlardan dolayı hala perişan durumda. Ancak biliyorsunuz, onlar oğulları ve Crimo'yu mümkün olduğunca desteklemeye çalışıyorlar" dedi.

Crimo’nun ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor

Crimo’ya, öldürdüğü her kurban için 3 kez olmak üzere toplamda 21 kez birinci dereceden cinayet suçlaması ve 48 cinayete teşebbüs toplam 117 suçlama yöneltilmişti.
Duruşma, Crimo’nun silahlı saldırıyı düzenlemesinden yaklaşık 1 ay sonra gerçekleşti. Crimo, saldırıdan 2 gün sonra yapılan ilk duruşmada suçunu itiraf etmiş ve kalabalığın üzerinde 80 elden fazla ateş ettiğini ifade etmişti.
Bir sonraki duruşması 1 Kasım'da Illinois eyaletindeki mahkemede görülecek olan Crimo'nun, Illinois eyaletinde idam cezası uygulanmaması nedeniyle şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.
ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
DÜNYA
ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
5 Temmuz, 23:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала