https://tr.sputniknews.com/20220804/abddeki-bagimsizlik-gunu-kutlamalari-saldirgani-hakkindaki-117-suclamayi-reddetti-1059485325.html

ABD'deki Bağımsızlık Günü kutlamaları saldırganı, hakkındaki 117 suçlamayı reddetti

ABD'deki Bağımsızlık Günü kutlamaları saldırganı, hakkındaki 117 suçlamayı reddetti

ABD’nin Illinois eyaletindeki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenleyen Robert E. Crimo adlı saldırgan, 21'i birinci dereceden... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T03:42+0300

2022-08-04T03:42+0300

2022-08-04T03:44+0300

dünya

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saldırgan

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hapis

hapis cezası

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ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park’ta 4 Temmuz’daki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenleyen 22 yaşındaki Robert E. Crimo adlı saldırgan, 7 kişiyi öldürdüğü ve 39 kişiyi yaraladığı saldırıyla ilgili yöneltilen 117 suçlamayı reddetti.Crimo, bugün Illinois’teki Lake County Mahkemesi’nde görülen ve yaklaşık 10 dakika süren duruşmada suçsuz olduğunu iddia etti. Saldırgan, duruşma sırasında kendisine yöneltilen suçlamaları ve şartlı tahliye ihtimali olmaksızın ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını anladığını ifade etti.Bir sonraki duruşma 1 Kasım’daIllinois Eyaleti Başsavcısı Eric Rinehart yaptığı açıklamada, Crimo'nun ek suçlamalarla karşı karşıya kalıp kalmayacağı veya ailesinin de suçlanıp suçlanmayacağı hakkında yorum yapmadı. Crimo'nun bir sonraki duruşması ise 1 Kasım'da yapılacak.Ailesi Crimo’yu desteklemek için duruşmaya katıldıDuruşmanın ardından Crimo'yu ve ailesini temsil eden avukat George Gomez, Crimo’nun duruşmadan önce annesiyle telefonda konuştuğunu belirterek, ailenin 'oğullarına desteklerini göstermek istedikleri için duruşmaya katıldıklarını' aktardı. Gomez, "Aile 4 Temmuz'da olanlardan dolayı hala perişan durumda. Ancak biliyorsunuz, onlar oğulları ve Crimo'yu mümkün olduğunca desteklemeye çalışıyorlar" dedi.Crimo’nun ömür boyu hapis cezası alması bekleniyorCrimo’ya, öldürdüğü her kurban için 3 kez olmak üzere toplamda 21 kez birinci dereceden cinayet suçlaması ve 48 cinayete teşebbüs toplam 117 suçlama yöneltilmişti.Duruşma, Crimo’nun silahlı saldırıyı düzenlemesinden yaklaşık 1 ay sonra gerçekleşti. Crimo, saldırıdan 2 gün sonra yapılan ilk duruşmada suçunu itiraf etmiş ve kalabalığın üzerinde 80 elden fazla ateş ettiğini ifade etmişti.Bir sonraki duruşması 1 Kasım'da Illinois eyaletindeki mahkemede görülecek olan Crimo'nun, Illinois eyaletinde idam cezası uygulanmaması nedeniyle şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220705/abdde-bagimsizlik-gunu-kutlamalarindaki-silahli-saldirida-olenlerin-sayisi-7ye-yukseldi-1058360518.html

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abd, bağımsızlık günü, saldırgan, ölü, mahkeme, hapis, hapis cezası