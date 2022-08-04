https://tr.sputniknews.com/20220804/eski-nisanlisini-olduren-fatmanin-kullandigi-tabanca-polise-ait-cikti-1059486951.html
Eski nişanlısını öldüren Fatma'nın kullandığı tabanca, polise ait çıktı
Eski nişanlısını öldüren Fatma'nın kullandığı tabanca, polise ait çıktı
Tokat'ta, 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) tabancayla vurarak öldüren, onun kız arkadaşı E.D.'yi (25) de yaralayan Fatma G.'nin (26)... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T06:38+0300
2022-08-04T06:38+0300
2022-08-04T06:38+0300
türkiye
tokat
cinayet
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Dün, eski nişanlısı ile arkadaşına kurşun silahlı saldırı düzenleyen ve Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) tabancayla vurarak öldüren Fatma G.'nin emniyette susma hakkını kullanıp ifade vermediği öğrenildi. Fatma G.'nin olay sırasında kullandığı tabancayı, Tokat'ta görevli bir polis memuru arkadaşının evinden gizlice aldığı belirlendi. Fatma G.'nin psikolojik rahatsızlığı olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.Ne olmuştu? Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Çeçenistan Caddesi'nde Tokat Gaziosmanpaşa Hastanesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Fatma G., 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ın işlettiği tütün ürünleri dükkanının önüne gitti. Burada Ahmet Batuhan Yıldız'ı, kız arkadaşı E.D. ile birlikte gören Fatma G., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, peş peşe ateş etti. Yıldız ve E.D. yaralandı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Batuhan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.D. ise Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan Fatma G., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
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tokat, cinayet
Eski nişanlısını öldüren Fatma'nın kullandığı tabanca, polise ait çıktı
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Tokat'ta, 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) tabancayla vurarak öldüren, onun kız arkadaşı E.D.'yi (25) de yaralayan Fatma G.'nin (26) kullandığı silahı, polis arkadaşının evinden aldığı belirlendi. Fatma G. adliyeye sevk edilirken, polis hakkında da işlem başlatıldı.
Dün, eski nişanlısı ile arkadaşına kurşun silahlı saldırı düzenleyen ve Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) tabancayla vurarak öldüren Fatma G.'nin emniyette susma hakkını kullanıp ifade vermediği öğrenildi.
Fatma G.'nin olay sırasında kullandığı tabancayı, Tokat'ta görevli bir polis memuru arkadaşının evinden gizlice aldığı belirlendi. Fatma G.'nin psikolojik rahatsızlığı olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Ne olmuştu?
Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Çeçenistan Caddesi'nde Tokat Gaziosmanpaşa Hastanesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Fatma G., 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ın işlettiği tütün ürünleri dükkanının önüne gitti. Burada Ahmet Batuhan Yıldız'ı, kız arkadaşı E.D. ile birlikte gören Fatma G., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, peş peşe ateş etti.
Yıldız ve E.D. yaralandı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Batuhan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.D. ise Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan Fatma G., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.