https://tr.sputniknews.com/20220804/estonya-basbakani-kallastan-tum-sovyet-anitlarini-en-kisa-surede-kaldirma-cagrisi-1059520087.html

Estonya Başbakanı Kallas’tan tüm Sovyet anıtlarını en kısa sürede kaldırma çağrısı

Estonya Başbakanı Kallas’tan tüm Sovyet anıtlarını en kısa sürede kaldırma çağrısı

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, tüm Sovyet anıtlarının ülkenin kamusal alanından mümkün olan en kısa sürede kaldırılması çağrısında bulundu. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T21:59+0300

2022-08-04T21:59+0300

2022-08-04T21:59+0300

ukrayna krizi

estonya

sovyetler birliği

rusya

2. dünya savaşı

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Hükümetin basın toplantısında konuşan Kallas, tüm Sovyet anıtlarının ülkenin kamusal alanından mümkün olan en kısa sürede kaldırılması gerektiğini söyledi.Bugün söz konusu anıtların sayısının 200 ila 400 arasında olduğuna dikkat çeken Kallas, “Nihai hedef açıktır, Kızıl Ordu anıtlarını şimdi bulundukları yerlerden kaldırmak. Hükümet bu konuda fikir birliği içindedir. Henüz kesin bir program yok. Bunu mümkün olduğunca hızlı, mümkün olduğu kadar acısız bir şekilde ve gerginliği tırmandırmadan yapmak istiyoruz” diye konuştu.Estonya Başbakanı, Ukrayna'daki olayların ‘ne yazık ki tüm bu Kızıl Ordu anıtlarının hatırlattığı Estonya toplumunun eski yaralarını deştiğini’ vurguladı.

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sovyetler birliği

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estonya, sovyetler birliği, rusya, 2. dünya savaşı