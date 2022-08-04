https://tr.sputniknews.com/20220804/estonya-basbakani-kallastan-tum-sovyet-anitlarini-en-kisa-surede-kaldirma-cagrisi-1059520087.html
Estonya Başbakanı Kallas’tan tüm Sovyet anıtlarını en kısa sürede kaldırma çağrısı
Estonya Başbakanı Kallas’tan tüm Sovyet anıtlarını en kısa sürede kaldırma çağrısı
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, tüm Sovyet anıtlarının ülkenin kamusal alanından mümkün olan en kısa sürede kaldırılması çağrısında bulundu. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T21:59+0300
2022-08-04T21:59+0300
2022-08-04T21:59+0300
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estonya
sovyetler birliği
rusya
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Hükümetin basın toplantısında konuşan Kallas, tüm Sovyet anıtlarının ülkenin kamusal alanından mümkün olan en kısa sürede kaldırılması gerektiğini söyledi.Bugün söz konusu anıtların sayısının 200 ila 400 arasında olduğuna dikkat çeken Kallas, “Nihai hedef açıktır, Kızıl Ordu anıtlarını şimdi bulundukları yerlerden kaldırmak. Hükümet bu konuda fikir birliği içindedir. Henüz kesin bir program yok. Bunu mümkün olduğunca hızlı, mümkün olduğu kadar acısız bir şekilde ve gerginliği tırmandırmadan yapmak istiyoruz” diye konuştu.Estonya Başbakanı, Ukrayna'daki olayların ‘ne yazık ki tüm bu Kızıl Ordu anıtlarının hatırlattığı Estonya toplumunun eski yaralarını deştiğini’ vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220803/letonyada-nazi-isgalinden-kurtulus-aniti-tamamen-yok-edilecek-1059471972.html
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estonya, sovyetler birliği, rusya, 2. dünya savaşı
Estonya Başbakanı Kallas’tan tüm Sovyet anıtlarını en kısa sürede kaldırma çağrısı
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Estonya Başbakanı Kaja Kallas, tüm Sovyet anıtlarının ülkenin kamusal alanından mümkün olan en kısa sürede kaldırılması çağrısında bulundu.
Hükümetin basın toplantısında konuşan Kallas, tüm Sovyet anıtlarının ülkenin kamusal alanından mümkün olan en kısa sürede kaldırılması gerektiğini söyledi.
Bugün söz konusu anıtların sayısının 200 ila 400 arasında olduğuna dikkat çeken Kallas, “Nihai hedef açıktır, Kızıl Ordu anıtlarını şimdi bulundukları yerlerden kaldırmak. Hükümet bu konuda fikir birliği içindedir. Henüz kesin bir program yok. Bunu mümkün olduğunca hızlı, mümkün olduğu kadar acısız bir şekilde ve gerginliği tırmandırmadan yapmak istiyoruz” diye konuştu.
Estonya Başbakanı, Ukrayna'daki olayların ‘ne yazık ki tüm bu Kızıl Ordu anıtlarının hatırlattığı Estonya toplumunun eski yaralarını deştiğini’ vurguladı.