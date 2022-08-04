Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220804/estonya-basbakani-kallastan-tum-sovyet-anitlarini-en-kisa-surede-kaldirma-cagrisi-1059520087.html
Estonya Başbakanı Kallas’tan tüm Sovyet anıtlarını en kısa sürede kaldırma çağrısı
Estonya Başbakanı Kallas’tan tüm Sovyet anıtlarını en kısa sürede kaldırma çağrısı
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, tüm Sovyet anıtlarının ülkenin kamusal alanından mümkün olan en kısa sürede kaldırılması çağrısında bulundu. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T21:59+0300
2022-08-04T21:59+0300
ukrayna krizi
estonya
sovyetler birliği
rusya
2. dünya savaşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059520168_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bfcd1619f925413ba0a519f3bbb63f6a.jpg
Hükümetin basın toplantısında konuşan Kallas, tüm Sovyet anıtlarının ülkenin kamusal alanından mümkün olan en kısa sürede kaldırılması gerektiğini söyledi.Bugün söz konusu anıtların sayısının 200 ila 400 arasında olduğuna dikkat çeken Kallas, “Nihai hedef açıktır, Kızıl Ordu anıtlarını şimdi bulundukları yerlerden kaldırmak. Hükümet bu konuda fikir birliği içindedir. Henüz kesin bir program yok. Bunu mümkün olduğunca hızlı, mümkün olduğu kadar acısız bir şekilde ve gerginliği tırmandırmadan yapmak istiyoruz” diye konuştu.Estonya Başbakanı, Ukrayna'daki olayların ‘ne yazık ki tüm bu Kızıl Ordu anıtlarının hatırlattığı Estonya toplumunun eski yaralarını deştiğini’ vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220803/letonyada-nazi-isgalinden-kurtulus-aniti-tamamen-yok-edilecek-1059471972.html
estonya
sovyetler birliği
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059520168_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e7e721d2bc8f15e1f390cea14add2a41.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
estonya, sovyetler birliği, rusya, 2. dünya savaşı

Estonya Başbakanı Kallas’tan tüm Sovyet anıtlarını en kısa sürede kaldırma çağrısı

21:59 04.08.2022
© Sputnik / Илья МатусихисEstonya
Estonya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© Sputnik / Илья Матусихис
Abone olTelegram
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, tüm Sovyet anıtlarının ülkenin kamusal alanından mümkün olan en kısa sürede kaldırılması çağrısında bulundu.
Hükümetin basın toplantısında konuşan Kallas, tüm Sovyet anıtlarının ülkenin kamusal alanından mümkün olan en kısa sürede kaldırılması gerektiğini söyledi.
Bugün söz konusu anıtların sayısının 200 ila 400 arasında olduğuna dikkat çeken Kallas, “Nihai hedef açıktır, Kızıl Ordu anıtlarını şimdi bulundukları yerlerden kaldırmak. Hükümet bu konuda fikir birliği içindedir. Henüz kesin bir program yok. Bunu mümkün olduğunca hızlı, mümkün olduğu kadar acısız bir şekilde ve gerginliği tırmandırmadan yapmak istiyoruz” diye konuştu.
Estonya Başbakanı, Ukrayna'daki olayların ‘ne yazık ki tüm bu Kızıl Ordu anıtlarının hatırlattığı Estonya toplumunun eski yaralarını deştiğini’ vurguladı.
Riga’nın Kurtarıcıları' anıtı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
DÜNYA
Letonya'da Nazi işgalinden kurtuluş anıtı tamamen yok edilecek
Dün, 21:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала