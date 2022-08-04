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Joseph Stalin gözaltına alındı
Joseph Stalin gözaltına alındı
Ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü Sri Lanka’da, hükümet karşıtı gösterilerin önde gelen isimlerinden sendika lideri Joseph Stalin gözaltına alındı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T17:22+0300
2022-08-04T17:22+0300
dünya
sri lanka
gözaltı
joseph stalin
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The Straits Times’ın haberine göre, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Sri Lanka polis yetkilileri, Öğretmenler Sendikası Başkanı Joseph Stalin’in mahkeme kararını ihlal ederek 28 Mayıs’ta yapılan hükümet karşıtı gösterilere katıldığı için gözaltına alındığını belirtti. Stalin, Devlet Başkanı Ranil Wichkremesinghe’nin göreve gelmesinden bu yana gözaltına alınan en üst düzey sendika üyesi oldu. 20 Temmuz’da Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan Wickremesinghe, 'göstericiler' ve 'isyancıların' birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayarak, şiddet içeren eylemlerde bulunanlara karşı sıkı tedbirlerin uygulanacağını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220720/sri-lanka-meclisi-ekonomik-krizin-sorumlusu-siyasi-hanedanin-uzantisini-yeni-devlet-baskani-secti-1058917625.html
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sri lanka, gözaltı, joseph stalin

Joseph Stalin gözaltına alındı

17:22 04.08.2022
© AFP 2022 / ARUN SANKARSri Lanka polisi
Sri Lanka polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / ARUN SANKAR
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Ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü Sri Lanka’da, hükümet karşıtı gösterilerin önde gelen isimlerinden sendika lideri Joseph Stalin gözaltına alındı.
The Straits Times’ın haberine göre, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Sri Lanka polis yetkilileri, Öğretmenler Sendikası Başkanı Joseph Stalin’in mahkeme kararını ihlal ederek 28 Mayıs’ta yapılan hükümet karşıtı gösterilere katıldığı için gözaltına alındığını belirtti.
Stalin, Devlet Başkanı Ranil Wichkremesinghe’nin göreve gelmesinden bu yana gözaltına alınan en üst düzey sendika üyesi oldu.
20 Temmuz’da Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan Wickremesinghe, 'göstericiler' ve 'isyancıların' birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayarak, şiddet içeren eylemlerde bulunanlara karşı sıkı tedbirlerin uygulanacağını söylemişti.
Sri Lanka'da geçici devlet başkanı olarak atanan Başbakan Ranil Wickremesinghe - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
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Sri Lanka meclisi, ekonomik krizin sorumlusu siyasi hanedanın uzantısını yeni devlet başkanı seçti
20 Temmuz, 10:18
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