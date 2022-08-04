https://tr.sputniknews.com/20220804/joseph-stalin-gozaltina-alindi-1059508910.html

Joseph Stalin gözaltına alındı

Joseph Stalin gözaltına alındı

Ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü Sri Lanka’da, hükümet karşıtı gösterilerin önde gelen isimlerinden sendika lideri Joseph Stalin gözaltına alındı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T17:22+0300

2022-08-04T17:22+0300

2022-08-04T17:22+0300

dünya

sri lanka

gözaltı

joseph stalin

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The Straits Times’ın haberine göre, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Sri Lanka polis yetkilileri, Öğretmenler Sendikası Başkanı Joseph Stalin’in mahkeme kararını ihlal ederek 28 Mayıs’ta yapılan hükümet karşıtı gösterilere katıldığı için gözaltına alındığını belirtti. Stalin, Devlet Başkanı Ranil Wichkremesinghe’nin göreve gelmesinden bu yana gözaltına alınan en üst düzey sendika üyesi oldu. 20 Temmuz’da Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan Wickremesinghe, 'göstericiler' ve 'isyancıların' birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayarak, şiddet içeren eylemlerde bulunanlara karşı sıkı tedbirlerin uygulanacağını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220720/sri-lanka-meclisi-ekonomik-krizin-sorumlusu-siyasi-hanedanin-uzantisini-yeni-devlet-baskani-secti-1058917625.html

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sri lanka, gözaltı, joseph stalin