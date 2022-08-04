https://tr.sputniknews.com/20220804/joseph-stalin-gozaltina-alindi-1059508910.html
Joseph Stalin gözaltına alındı
Joseph Stalin gözaltına alındı
Ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü Sri Lanka’da, hükümet karşıtı gösterilerin önde gelen isimlerinden sendika lideri Joseph Stalin gözaltına alındı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T17:22+0300
2022-08-04T17:22+0300
2022-08-04T17:22+0300
dünya
sri lanka
gözaltı
joseph stalin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059509109_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_14c5ed93927d37cf181f1413019e6d51.jpg
The Straits Times’ın haberine göre, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Sri Lanka polis yetkilileri, Öğretmenler Sendikası Başkanı Joseph Stalin’in mahkeme kararını ihlal ederek 28 Mayıs’ta yapılan hükümet karşıtı gösterilere katıldığı için gözaltına alındığını belirtti. Stalin, Devlet Başkanı Ranil Wichkremesinghe’nin göreve gelmesinden bu yana gözaltına alınan en üst düzey sendika üyesi oldu. 20 Temmuz’da Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan Wickremesinghe, 'göstericiler' ve 'isyancıların' birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayarak, şiddet içeren eylemlerde bulunanlara karşı sıkı tedbirlerin uygulanacağını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220720/sri-lanka-meclisi-ekonomik-krizin-sorumlusu-siyasi-hanedanin-uzantisini-yeni-devlet-baskani-secti-1058917625.html
sri lanka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059509109_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_878e680101f04982c69d1e1267691484.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sri lanka, gözaltı, joseph stalin
Joseph Stalin gözaltına alındı
Abone ol
Ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü Sri Lanka’da, hükümet karşıtı gösterilerin önde gelen isimlerinden sendika lideri Joseph Stalin gözaltına alındı.
The Straits Times’ın haberine göre, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Sri Lanka polis yetkilileri, Öğretmenler Sendikası Başkanı Joseph Stalin’in mahkeme kararını ihlal ederek 28 Mayıs’ta yapılan hükümet karşıtı gösterilere katıldığı için gözaltına alındığını belirtti.
Stalin, Devlet Başkanı Ranil Wichkremesinghe’nin göreve gelmesinden bu yana gözaltına alınan en üst düzey sendika üyesi oldu.
20 Temmuz’da Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan Wickremesinghe, 'göstericiler' ve 'isyancıların' birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayarak, şiddet içeren eylemlerde bulunanlara karşı sıkı tedbirlerin uygulanacağını söylemişti.