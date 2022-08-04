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Şampiyonlar Ligi'nde yarı otomatik ofsayt teknolojisi uygulanacak
Şampiyonlar Ligi'nde yarı otomatik ofsayt teknolojisi uygulanacak
Futbolda yarı otomatik ofsayt teknolojisi, Helsinki'deki UEFA Süper Kupa maçında ve önümüzdeki UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda kullanılacak. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T01:50+0300
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spor
ofsayt
uefa şampiyonlar ligi
teknoloji
hakem
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UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, yarı otomatik ofsayt sisteminin, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacağı duyuruldu.UEFA Hakem Komitesi, 10 Ağustos Çarşamba günü Helsinki Olimpiyat Stadı'nda Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak 2022 UEFA Süper Kupası maçının hakemi olarak Michael Oliver'ı (İngiltere) atadı.
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ofsayt, uefa şampiyonlar ligi, teknoloji, hakem

Şampiyonlar Ligi'nde yarı otomatik ofsayt teknolojisi uygulanacak

01:50 04.08.2022
© AADördüncü Hakem - Ofsayt
Dördüncü Hakem - Ofsayt - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA
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Futbolda yarı otomatik ofsayt teknolojisi, Helsinki'deki UEFA Süper Kupa maçında ve önümüzdeki UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda kullanılacak.
UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, yarı otomatik ofsayt sisteminin, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacağı duyuruldu.
UEFA Hakem Komitesi, 10 Ağustos Çarşamba günü Helsinki Olimpiyat Stadı'nda Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak 2022 UEFA Süper Kupası maçının hakemi olarak Michael Oliver'ı (İngiltere) atadı.
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