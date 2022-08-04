https://tr.sputniknews.com/20220804/sampiyonlar-liginde-yari-otomatik-ofsayt-teknolojisi-uygulanacak-1059482988.html
Şampiyonlar Ligi'nde yarı otomatik ofsayt teknolojisi uygulanacak
Şampiyonlar Ligi'nde yarı otomatik ofsayt teknolojisi uygulanacak
Futbolda yarı otomatik ofsayt teknolojisi, Helsinki'deki UEFA Süper Kupa maçında ve önümüzdeki UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda kullanılacak. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T01:50+0300
2022-08-04T01:50+0300
2022-08-04T01:50+0300
spor
ofsayt
uefa şampiyonlar ligi
teknoloji
hakem
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UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, yarı otomatik ofsayt sisteminin, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacağı duyuruldu.UEFA Hakem Komitesi, 10 Ağustos Çarşamba günü Helsinki Olimpiyat Stadı'nda Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak 2022 UEFA Süper Kupası maçının hakemi olarak Michael Oliver'ı (İngiltere) atadı.
https://tr.sputniknews.com/20220720/uefa-sampiyonlar-ligi-2-eleme-turunda-fenerbahce-dinamo-kiev-ile-deplasmanda-0-0-berabere-kaldi-1058948668.html
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ofsayt, uefa şampiyonlar ligi, teknoloji, hakem
Şampiyonlar Ligi'nde yarı otomatik ofsayt teknolojisi uygulanacak
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Futbolda yarı otomatik ofsayt teknolojisi, Helsinki'deki UEFA Süper Kupa maçında ve önümüzdeki UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda kullanılacak.
UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, yarı otomatik ofsayt sisteminin, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacağı duyuruldu.
UEFA Hakem Komitesi, 10 Ağustos Çarşamba günü Helsinki Olimpiyat Stadı'nda Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak 2022 UEFA Süper Kupası maçının hakemi olarak Michael Oliver'ı (İngiltere) atadı.