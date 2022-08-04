Soruşturma: Ukraynalılar NATO silahlarını Ortadoğu’ya satıyor
19:29 04.08.2022 (güncellendi: 20:27 04.08.2022)
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrainian soldier armed with US Javelin ride along Khreshchatyk Street, during a military parade to celebrate Independence Day in Kiev, Ukraine. File photo
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Sputnik Arabic'in Ukrayna'dan Arap ülkelerine NATO silah satışları hakkında bilgi arayışı için yürüttükleri soruşturmada, Ukraynalı silah tüccarları ile Darknet’te iletişim kurdu. Tüccarlar, NATO'dan Ukrayna'ya tedarik edilen silahların teslimatın nasıl olacağını ve satış fiyatlarını tüm ayrıntılarıyla anlattı.
Rusya'nın Ukrayna’daki askeri operasyonunun başlamasıyla NATO ittifakı, kendi silahlarını eşi görülmemiş büyük ölçekte Ukrayna ordusuna tedarik etmeye başladı.
NATO bu şekilde Rusya ile başa çıkmayı umuyordu, ancak ittifaka ait silahların hem NATO ülkelerinde, hem de dünyanın her yerinde karaborsaya düşebileceğini hesaba katmadı.
Sputnik Arabic, Ukrayna'dan Arap ülkelerine NATO silah satışları hakkında bilgi arayışı içinde soruşturma yürüttü.
NATO bu şekilde Rusya ile başa çıkmayı umuyordu, ancak ittifaka ait silahların hem NATO ülkelerinde, hem de dünyanın her yerinde karaborsaya düşebileceğini hesaba katmadı.
Sputnik Arabic, Ukrayna'dan Arap ülkelerine NATO silah satışları hakkında bilgi arayışı içinde soruşturma yürüttü.
Soruşturmanın başlangıcı
Darknet’te arama yaparken Rusça yazılmış ‘Ukrayna Silah’ ilanının yer aldığı bir silah satış sitesi bulduk. Burada M4 tüfekleri satılıyor, sitenin istatistiklerine bakılırsa bu ilan üzerinden 32'den fazla anlaşma yapılmış bulunuyor. Fiyat 2.400 dolardan başlıyor. Coğrafi konum Kiev.
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) değerlendirmelerine göre M4 tüfeklerinin resmi fiyatının, silahın modifikasyonuna bağlı olarak 600 ila 1200 dolar arasında değiştiğini ayrıca not edelim.
© SputnikSoruşturma: Ukraynalılar NATO silahlarını Ortadoğu’ya satıyor
Soruşturma: Ukraynalılar NATO silahlarını Ortadoğu’ya satıyor
© Sputnik
Bu ilan aynı zamanda başarılı silah alımıyla ilgili müşteri notları da içeriyordu, ‘kara’ sitenin algoritmalarına göre bu tür notları ancak para transferi yapmış olan kullanıcılar bırakabiliyor. Diğer bir deyişle, satış olmadıysa not ta yok.
Sputnik muhabirleri satıcıya yazıp müşteri rolünü oynamaya karar verdi, hikayeye göre silahı 3ladin_houthi takma adlı bir Yemenli Husi alıyordu.
Satıcı, Darknet'teki sitede yer alan iletişim formu üzerinden yazışmaları Wickr messenger'a aktarmamızı istedi. Sonrasında tüm yazışmalar sadece burada yapıldı. Ukraynalı satıcıları şüphelendirmemek için soruları Arapça yazıyorduk ve çevrimiçi çeviri programı üzerinden İngilizce'ye çeviriyorduk, böyle daha gerçekçi görünüyordu.
‘Yemen’e teslimatlı M4’
© SputnikYemen’e teslimatlı M4’
Yemen’e teslimatlı M4’
© Sputnik
İlkönce satıcıya doğrudan Yemen'e bir parti silah teslim edip edemeyeceklerini sorduk ve olumlu yanıt aldık. Üstelik teslimatın deniz yoluyla yapılması öngörülüyordu.
Ardından satıcı, “Size tam olarak ne lazım ve hangi miktarda?” sorusunu sordu. O zaman sadece ilanda belirtilen tüfekleri değil, başka bir takım şeyleri de satmaya hazır olduklarına dair şüphelendik.
Sonra silahları kesin gönderme ve taşıma yönteminin ne olduğunu bulmaya karar verdik. Aynı zamanda bize satabilecekleri her türlü silahla ilgilendiğimizi de açıkça belirttik.
Satıcıyı kendimize biraz ısındırmak için, “Husiler olarak biz de, sizin gibi ülkemizdeki işgalcilere karşı savaşıyoruz” diye ekledik.
Silahlar ve teslimat yöntemi
Yanıttan anlaşıldığı üzere Ukrayna tarafı gerçekten de sadece Amerikan yapımı tüfekleri değil, aynı zamanda el bombaları da satmaya hazırdı. Tüfekler, gerekli mühimmatlarla birlikte teslim edilecekti. Bize taşıma yöntemini de ayrıntılı bir şekilde tarif ettiler:
“Silahları motor yağı varillerinin içinde teslim edeceğiz. Her varilde 10 adet M4 tüfek, 2 bin mermi, 200 el bombası olacak. Deniz yoluyla nakliye 10 gün sürecek. Limanda, herhangi bir şüphe uyandırmayacak motor yağı varillerini teslim alacaksınız.”
Ne kadar silah satmaya hazır olduklarını ve ellerinde ne kadarlık bir stok olabileceklerini anlamak için 100 varil istemeye karar verdik, zira Ukraynalı silah tüccarları teslimat hacimlerini varil olarak ölçüyor.
Ancak ellerinde o kadar fazla varil olmadığını, ancak 20 varil teslim edebileceklerini söylediler. Teslimat hacmini ve fiyatı aktaran satıcı şöyle devam etti:
“Toplam olarak 20 varilde mühimmat dahil yaklaşık 200 tüfek ve 400 adet el bombası olacak. Bunların tamamı yaklaşık 400.000 dolara mal olacak.”
Satış şeması
Her neyse, bize söylenen kaçak ürün miktarlarını kabul etmek durumunda kaldık. Ardından anlaşmanın ve Yemen Husileri tarafından kontrol edilen tek liman olan Hudeyde Limanı’na kaçak malların bulunduğu varillerinin teslim edilmesi ile ilgili ayrıntıları anlatmalarını istedik.
Satıcı, bu limana teslimatta herhangi bir sorun olmayacağını söyledi.
Soruşturma: Ukraynalılar NATO silahlarını Ortadoğu’ya satıyor
Soruşturma: Ukraynalılar NATO silahlarını Ortadoğu’ya satıyor
Ardından bize anlaşmanın şartlarını ve şemasını tarif ettiler:
“Anlaşma şöyle olacak: sohbetimize yöneticiyi davet ediyoruz ve onun huzurunda anlaşmanın ayrıntılarını tartışıyoruz.
1.Anlaştığımız zaman her ikimiz de sohbet kutusunda anlaşma şartlarının uygun olduğunu yazıyoruz. Siz Monero XMR sistemi üzerinden kendi hesabınıza 400.000 dolar değerinde depozito olarak kripto para yatırıyorsunuz.
2.Ardından ben malı gönderiyorum.
3.Siz malı teslim alıyorsunuz. Kontrol ediyorsunuz. Her şey size uyuyorsa, (anlaşma ile ilgili) genel sohbet kutusuna satıcının yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini, depozitonun satıcıya aktarılmasını yazıyorsunuz.
4.Ardından yönetici, anlaşma tutarının yüzde 2’lik kısmını kendisine bırakarak depozitoyu bana yolluyor.
Hepsi bu kadar.”
Satıcı beklediğimizden çok daha fazlasını anlattı. Demek ki Darknet platformuyla ilişkili olan ve anlaşmanın yerine getirilmesi ile ilgili garantör rolünü üstlenen bir tür asistan ortaya çıkıyor. Kendisi her anlaşmadan yüzde 2’lik pay alıyor, bizim durumumuzda 8.000 dolar alacaktı.
Kaçak mal lojistiğinin detayları
Teslimat hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinmek istiyorduk, Yemen'deki Hudeyde Limanı’nın Ukrayna'dan oldukça uzak olduğu, oysa malları 10 gün içinde teslim edeceklerine dair söz verdikleri göz önüne alındığında, satıcının bununla ilgili hazır bir şeması olması gerekiyor.
© SputnikSoruşturma: Ukraynalılar NATO silahlarını Ortadoğu’ya satıyor
Soruşturma: Ukraynalılar NATO silahlarını Ortadoğu’ya satıyor
© Sputnik
Ukraynalı satıcıların gerçekten de böyle bir hazır şema olduğu ortaya çıktı. Şemayı bize ayrıntılı olarak açıkladılar:
“1. Polonya'daki arkadaşlarımızın yardımıyla malları hazırlayıp varillere dolduracağız ve gemiye yükleyeceğiz.
2. Gemi haritada belirtilen rotayı üzerinden gidecek. Gemi insani yardım taşıyacak, genellikle onları kimse denetlemiyor. Zaten 20 varil kimsede şüphe uyandırmayacak. Tam da bu nedenle 100 tane gönderemiyoruz, zira soru sormalarına neden olabilir.”
Satıcı daha sonra, elle çizilmiş rotanın olduğu bir harita gönderdi, ilginç olanı ise haritadaki yazıların Rusça olması. Silahların ancak Portekiz kıyılarında bir gemiye yükleneceği ortaya çıktı. Ve madem Ukrayna tarafı ‘Polonya'daki bazı meslektaşlardan’ bahsediyorsa, Avrupa silah mafyasının bu işe karıştığına dair şüpheler de ortada.
© SputnikSoruşturma: Ukraynalılar NATO silahlarını Ortadoğu’ya satıyor
Soruşturma: Ukraynalılar NATO silahlarını Ortadoğu’ya satıyor
© Sputnik
© SputnikSoruşturma: Ukraynalılar NATO silahlarını Ortadoğu’ya satıyor
Soruşturma: Ukraynalılar NATO silahlarını Ortadoğu’ya satıyor
© Sputnik
Ukraynalı kaçakçılara göre çevrimiçi takip sistemi kargonun hangi gemide olduğu, hangi limandan ayrıldığı, varış limanına ne zaman varacağı konusunda lojistik ile ilgili kapsamlı bilgi sağlıyor. Tüm bu bilgiler, depozitoyu transfer eder etmez alıcıya sunuluyor.
Detayları yeterince ayrıntılı bir biçimde aktaran satıcı, yine de açıklamayı sadece ‘genel hatları ile’ yaptığını söylemeye karar verdi:
Herhangi bir şey olursa ben senin kim olduğunu bilmiyorum, senin de herhangi bir depoziton yok. Belki de sen Interpol ajanısın. Bunun nasıl çalıştığını genel hatları ile aktardım.”
Görüşmemizin sonunda ise Ukraynalı satıcı bize, yani Husilere çok sıcak bir mesaj bıraktı: “Hiçbir sorun yok. Biz sizden yanayız. Savaşmalısınız.”
Demek ki Ukrayna tarafı, Husilerin kendi topraklarının işgalcisi olarak gördükleri Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonu ile mücadelesi ile belli bir dayanışma içinde.
© SputnikSoruşturma: Ukraynalılar NATO silahlarını Ortadoğu’ya satıyor
Soruşturma: Ukraynalılar NATO silahlarını Ortadoğu’ya satıyor
© Sputnik
Diyaloğu sonlandırmak için, hesabımızı doğruladığımızı (kripto para birimiyle para yatırmak için gerekli) ve anlaşmaya geri döneceğimizi yazdık.
Evet, Darknet platformları kullanıcı hesaplarının dahili doğrulamasını gerektiriyor, böylelikle burada silah kaçakçılarının peşinde olan özel servislerin veya kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri sınırlandırılmaya çalışılıyor.