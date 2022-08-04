https://tr.sputniknews.com/20220804/sorusturma-ukraynalilar-nato-silahlarini-ortadoguya-satiyor-1059512149.html

Soruşturma: Ukraynalılar NATO silahlarını Ortadoğu’ya satıyor

Soruşturma: Ukraynalılar NATO silahlarını Ortadoğu’ya satıyor

Sputnik Arabic'in Ukrayna'dan Arap ülkelerine NATO silah satışları hakkında bilgi arayışı için yürüttükleri soruşturmada, Ukraynalı silah tüccarları ile... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T19:29+0300

2022-08-04T19:29+0300

2022-08-04T20:27+0300

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Rusya'nın Ukrayna’daki askeri operasyonunun başlamasıyla NATO ittifakı, kendi silahlarını eşi görülmemiş büyük ölçekte Ukrayna ordusuna tedarik etmeye başladı. NATO bu şekilde Rusya ile başa çıkmayı umuyordu, ancak ittifaka ait silahların hem NATO ülkelerinde, hem de dünyanın her yerinde karaborsaya düşebileceğini hesaba katmadı.Sputnik Arabic, Ukrayna'dan Arap ülkelerine NATO silah satışları hakkında bilgi arayışı içinde soruşturma yürüttü.Soruşturmanın başlangıcıDarknet’te arama yaparken Rusça yazılmış ‘Ukrayna Silah’ ilanının yer aldığı bir silah satış sitesi bulduk. Burada M4 tüfekleri satılıyor, sitenin istatistiklerine bakılırsa bu ilan üzerinden 32'den fazla anlaşma yapılmış bulunuyor. Fiyat 2.400 dolardan başlıyor. Coğrafi konum Kiev.ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) değerlendirmelerine göre M4 tüfeklerinin resmi fiyatının, silahın modifikasyonuna bağlı olarak 600 ila 1200 dolar arasında değiştiğini ayrıca not edelim.Bu ilan aynı zamanda başarılı silah alımıyla ilgili müşteri notları da içeriyordu, ‘kara’ sitenin algoritmalarına göre bu tür notları ancak para transferi yapmış olan kullanıcılar bırakabiliyor. Diğer bir deyişle, satış olmadıysa not ta yok.Sputnik muhabirleri satıcıya yazıp müşteri rolünü oynamaya karar verdi, hikayeye göre silahı 3ladin_houthi takma adlı bir Yemenli Husi alıyordu.Satıcı, Darknet'teki sitede yer alan iletişim formu üzerinden yazışmaları Wickr messenger'a aktarmamızı istedi. Sonrasında tüm yazışmalar sadece burada yapıldı. Ukraynalı satıcıları şüphelendirmemek için soruları Arapça yazıyorduk ve çevrimiçi çeviri programı üzerinden İngilizce'ye çeviriyorduk, böyle daha gerçekçi görünüyordu.‘Yemen’e teslimatlı M4’İlkönce satıcıya doğrudan Yemen'e bir parti silah teslim edip edemeyeceklerini sorduk ve olumlu yanıt aldık. Üstelik teslimatın deniz yoluyla yapılması öngörülüyordu.Ardından satıcı, “Size tam olarak ne lazım ve hangi miktarda?” sorusunu sordu. O zaman sadece ilanda belirtilen tüfekleri değil, başka bir takım şeyleri de satmaya hazır olduklarına dair şüphelendik.Sonra silahları kesin gönderme ve taşıma yönteminin ne olduğunu bulmaya karar verdik. Aynı zamanda bize satabilecekleri her türlü silahla ilgilendiğimizi de açıkça belirttik.Satıcıyı kendimize biraz ısındırmak için, “Husiler olarak biz de, sizin gibi ülkemizdeki işgalcilere karşı savaşıyoruz” diye ekledik.Silahlar ve teslimat yöntemiYanıttan anlaşıldığı üzere Ukrayna tarafı gerçekten de sadece Amerikan yapımı tüfekleri değil, aynı zamanda el bombaları da satmaya hazırdı. Tüfekler, gerekli mühimmatlarla birlikte teslim edilecekti. Bize taşıma yöntemini de ayrıntılı bir şekilde tarif ettiler:Ne kadar silah satmaya hazır olduklarını ve ellerinde ne kadarlık bir stok olabileceklerini anlamak için 100 varil istemeye karar verdik, zira Ukraynalı silah tüccarları teslimat hacimlerini varil olarak ölçüyor.Ancak ellerinde o kadar fazla varil olmadığını, ancak 20 varil teslim edebileceklerini söylediler. Teslimat hacmini ve fiyatı aktaran satıcı şöyle devam etti:Satış şemasıHer neyse, bize söylenen kaçak ürün miktarlarını kabul etmek durumunda kaldık. Ardından anlaşmanın ve Yemen Husileri tarafından kontrol edilen tek liman olan Hudeyde Limanı’na kaçak malların bulunduğu varillerinin teslim edilmesi ile ilgili ayrıntıları anlatmalarını istedik.Satıcı, bu limana teslimatta herhangi bir sorun olmayacağını söyledi.Ardından bize anlaşmanın şartlarını ve şemasını tarif ettiler:“Anlaşma şöyle olacak: sohbetimize yöneticiyi davet ediyoruz ve onun huzurunda anlaşmanın ayrıntılarını tartışıyoruz.Hepsi bu kadar.”Satıcı beklediğimizden çok daha fazlasını anlattı. Demek ki Darknet platformuyla ilişkili olan ve anlaşmanın yerine getirilmesi ile ilgili garantör rolünü üstlenen bir tür asistan ortaya çıkıyor. Kendisi her anlaşmadan yüzde 2’lik pay alıyor, bizim durumumuzda 8.000 dolar alacaktı.Kaçak mal lojistiğinin detaylarıTeslimat hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinmek istiyorduk, Yemen'deki Hudeyde Limanı’nın Ukrayna'dan oldukça uzak olduğu, oysa malları 10 gün içinde teslim edeceklerine dair söz verdikleri göz önüne alındığında, satıcının bununla ilgili hazır bir şeması olması gerekiyor.Ukraynalı satıcıların gerçekten de böyle bir hazır şema olduğu ortaya çıktı. Şemayı bize ayrıntılı olarak açıkladılar:“1. Polonya'daki arkadaşlarımızın yardımıyla malları hazırlayıp varillere dolduracağız ve gemiye yükleyeceğiz.2. Gemi haritada belirtilen rotayı üzerinden gidecek. Gemi insani yardım taşıyacak, genellikle onları kimse denetlemiyor. Zaten 20 varil kimsede şüphe uyandırmayacak. Tam da bu nedenle 100 tane gönderemiyoruz, zira soru sormalarına neden olabilir.”Satıcı daha sonra, elle çizilmiş rotanın olduğu bir harita gönderdi, ilginç olanı ise haritadaki yazıların Rusça olması. Silahların ancak Portekiz kıyılarında bir gemiye yükleneceği ortaya çıktı. Ve madem Ukrayna tarafı ‘Polonya'daki bazı meslektaşlardan’ bahsediyorsa, Avrupa silah mafyasının bu işe karıştığına dair şüpheler de ortada.Ukraynalı kaçakçılara göre çevrimiçi takip sistemi kargonun hangi gemide olduğu, hangi limandan ayrıldığı, varış limanına ne zaman varacağı konusunda lojistik ile ilgili kapsamlı bilgi sağlıyor. Tüm bu bilgiler, depozitoyu transfer eder etmez alıcıya sunuluyor.Detayları yeterince ayrıntılı bir biçimde aktaran satıcı, yine de açıklamayı sadece ‘genel hatları ile’ yaptığını söylemeye karar verdi:Herhangi bir şey olursa ben senin kim olduğunu bilmiyorum, senin de herhangi bir depoziton yok. Belki de sen Interpol ajanısın. Bunun nasıl çalıştığını genel hatları ile aktardım.”Görüşmemizin sonunda ise Ukraynalı satıcı bize, yani Husilere çok sıcak bir mesaj bıraktı: “Hiçbir sorun yok. Biz sizden yanayız. Savaşmalısınız.”Demek ki Ukrayna tarafı, Husilerin kendi topraklarının işgalcisi olarak gördükleri Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonu ile mücadelesi ile belli bir dayanışma içinde.Diyaloğu sonlandırmak için, hesabımızı doğruladığımızı (kripto para birimiyle para yatırmak için gerekli) ve anlaşmaya geri döneceğimizi yazdık.Evet, Darknet platformları kullanıcı hesaplarının dahili doğrulamasını gerektiriyor, böylelikle burada silah kaçakçılarının peşinde olan özel servislerin veya kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri sınırlandırılmaya çalışılıyor.

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