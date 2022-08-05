https://tr.sputniknews.com/20220805/erdogan-ve-putin-bugun-socide-bir-araya-gelecek-1059531869.html

Erdoğan ve Putin bugün Soçi'de bir araya gelecek

Erdoğan ve Putin bugün Soçi'de bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugün Soçi'de bir araya gelecek. İki lider, 17 günde 2'nci kez yüz yüze görüşecek. 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T06:32+0300

2022-08-05T06:32+0300

2022-08-05T06:34+0300

politika

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

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Gözler Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek Erdoğan-Putin görüşmesinde.Tahran'daki Rusya- Türkiye - İran zirvesinin ardından iki lider 17 günde 2'nci kez bir araya gelecek.Suriye'nin kuzeyine olası askeri harekat ve tahıl koridoru anlaşmasının toplantının gündemindeki öncelikli başlıklar olacak.Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenlemeyeceklerini belirtti. Peskov, yarınki görüşmenin içeriğine ilişkin Kremlin temsilcilerinin ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak’ın basına açıklama yapacağını ekledi.İki liderin son Soçi görüşmesi 29 Eylül 2021’de gerçekleştirmişti.

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recep tayyip erdoğan, vladimir putin