Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220805/erdogan-ve-putin-bugun-socide-bir-araya-gelecek-1059531869.html
Erdoğan ve Putin bugün Soçi'de bir araya gelecek
Erdoğan ve Putin bugün Soçi'de bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugün Soçi'de bir araya gelecek. İki lider, 17 günde 2'nci kez yüz yüze görüşecek. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T06:32+0300
2022-08-05T06:34+0300
politika
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059271324_0:0:711:401_1920x0_80_0_0_6b9a993475ae4cccd7c01f1c713cc4b0.jpg
Gözler Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek Erdoğan-Putin görüşmesinde.Tahran'daki Rusya- Türkiye - İran zirvesinin ardından iki lider 17 günde 2'nci kez bir araya gelecek.Suriye'nin kuzeyine olası askeri harekat ve tahıl koridoru anlaşmasının toplantının gündemindeki öncelikli başlıklar olacak.Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenlemeyeceklerini belirtti. Peskov, yarınki görüşmenin içeriğine ilişkin Kremlin temsilcilerinin ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak’ın basına açıklama yapacağını ekledi.İki liderin son Soçi görüşmesi 29 Eylül 2021’de gerçekleştirmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059271324_0:0:711:533_1920x0_80_0_0_db95b2eeee960c7b49947859d8269878.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, vladimir putin

Erdoğan ve Putin bugün Soçi'de bir araya gelecek

06:32 05.08.2022 (güncellendi: 06:34 05.08.2022)
© Fotoğraf : Türkiye CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin ile birlikte
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin ile birlikte - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© Fotoğraf : Türkiye Cumhurbaşkanlığı
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugün Soçi'de bir araya gelecek. İki lider, 17 günde 2'nci kez yüz yüze görüşecek.
Gözler Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek Erdoğan-Putin görüşmesinde.
Tahran'daki Rusya- Türkiye - İran zirvesinin ardından iki lider 17 günde 2'nci kez bir araya gelecek.
Suriye'nin kuzeyine olası askeri harekat ve tahıl koridoru anlaşmasının toplantının gündemindeki öncelikli başlıklar olacak.
Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenlemeyeceklerini belirtti. Peskov, yarınki görüşmenin içeriğine ilişkin Kremlin temsilcilerinin ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak’ın basına açıklama yapacağını ekledi.
İki liderin son Soçi görüşmesi 29 Eylül 2021’de gerçekleştirmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала