https://tr.sputniknews.com/20220805/erdogan-ve-putin-bugun-socide-bir-araya-gelecek-1059531869.html
Erdoğan ve Putin bugün Soçi'de bir araya gelecek
Erdoğan ve Putin bugün Soçi'de bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugün Soçi'de bir araya gelecek. İki lider, 17 günde 2'nci kez yüz yüze görüşecek. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T06:32+0300
2022-08-05T06:32+0300
2022-08-05T06:34+0300
politika
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
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Gözler Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek Erdoğan-Putin görüşmesinde.Tahran'daki Rusya- Türkiye - İran zirvesinin ardından iki lider 17 günde 2'nci kez bir araya gelecek.Suriye'nin kuzeyine olası askeri harekat ve tahıl koridoru anlaşmasının toplantının gündemindeki öncelikli başlıklar olacak.Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenlemeyeceklerini belirtti. Peskov, yarınki görüşmenin içeriğine ilişkin Kremlin temsilcilerinin ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak’ın basına açıklama yapacağını ekledi.İki liderin son Soçi görüşmesi 29 Eylül 2021’de gerçekleştirmişti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, vladimir putin
Erdoğan ve Putin bugün Soçi'de bir araya gelecek
06:32 05.08.2022 (güncellendi: 06:34 05.08.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugün Soçi'de bir araya gelecek. İki lider, 17 günde 2'nci kez yüz yüze görüşecek.
Gözler Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek Erdoğan-Putin görüşmesinde.
Tahran'daki Rusya- Türkiye - İran zirvesinin ardından iki lider 17 günde 2'nci kez bir araya gelecek.
Suriye'nin kuzeyine olası askeri harekat ve tahıl koridoru anlaşmasının toplantının gündemindeki öncelikli başlıklar olacak.
Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenlemeyeceklerini belirtti
. Peskov, yarınki görüşmenin içeriğine ilişkin Kremlin temsilcilerinin ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak’ın basına açıklama yapacağını ekledi.
İki liderin son Soçi görüşmesi 29 Eylül 2021’de gerçekleştirmişti.