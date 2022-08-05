Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220805/fenerbahceye-vladimir-putin-cezasi-1059559627.html
Fenerbahçe'ye 'Vladimir Putin' cezası
Fenerbahçe'ye 'Vladimir Putin' cezası
UEFA, Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T20:03+0300
2022-08-05T20:04+0300
spor
fenerbahçe
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058752489_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_c3a2ba2b05ea3c1217428d001029f405.jpg
UEFA, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında 'Vladimir Putin' tezahüratı nedeniyle Fenerbahçe’ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin euro para cezası verdiğini açıkladı.Maçta Dinamo Kiev'in golü bulmasıyla Fenerbahçe tribünlerinden 'Vladimir Putin' tezahüratları yükselmişti.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların 27 Temmuz’da Kadıköy’de oynan Dinamo Kiev maçında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine yaptığı tezahürattan dolayı Ukrayna’dan özür dilemeyeceklerini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220730/ali-koc-ukraynadan-ozur-dilemeyecegiz-1059318482.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058752489_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_b2f9c7ba7d2316760b6c73de3d82c619.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, vladimir putin

Fenerbahçe'ye 'Vladimir Putin' cezası

20:03 05.08.2022 (güncellendi: 20:04 05.08.2022)
© DHAFenerbahçe logo
Fenerbahçe logo - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© DHA
Abone olTelegram
UEFA, Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı.
UEFA, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında 'Vladimir Putin' tezahüratı nedeniyle Fenerbahçe’ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin euro para cezası verdiğini açıkladı.
Maçta Dinamo Kiev'in golü bulmasıyla Fenerbahçe tribünlerinden 'Vladimir Putin' tezahüratları yükselmişti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların 27 Temmuz’da Kadıköy’de oynan Dinamo Kiev maçında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine yaptığı tezahürattan dolayı Ukrayna’dan özür dilemeyeceklerini belirtmişti.
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
SPOR
Ali Koç: Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz
30 Temmuz, 16:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала