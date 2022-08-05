https://tr.sputniknews.com/20220805/fenerbahceye-vladimir-putin-cezasi-1059559627.html
Fenerbahçe'ye 'Vladimir Putin' cezası
Fenerbahçe'ye 'Vladimir Putin' cezası
UEFA, Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T20:03+0300
2022-08-05T20:03+0300
2022-08-05T20:04+0300
spor
fenerbahçe
vladimir putin
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UEFA, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında 'Vladimir Putin' tezahüratı nedeniyle Fenerbahçe’ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin euro para cezası verdiğini açıkladı.Maçta Dinamo Kiev'in golü bulmasıyla Fenerbahçe tribünlerinden 'Vladimir Putin' tezahüratları yükselmişti.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların 27 Temmuz’da Kadıköy’de oynan Dinamo Kiev maçında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine yaptığı tezahürattan dolayı Ukrayna’dan özür dilemeyeceklerini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220730/ali-koc-ukraynadan-ozur-dilemeyecegiz-1059318482.html
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fenerbahçe, vladimir putin
Fenerbahçe'ye 'Vladimir Putin' cezası
20:03 05.08.2022 (güncellendi: 20:04 05.08.2022) Abone ol
UEFA, Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı.
UEFA, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında 'Vladimir Putin' tezahüratı nedeniyle Fenerbahçe’ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin euro para cezası verdiğini açıkladı.
Maçta Dinamo Kiev'in golü bulmasıyla Fenerbahçe tribünlerinden 'Vladimir Putin' tezahüratları yükselmişti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların 27 Temmuz’da Kadıköy’de oynan Dinamo Kiev maçında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine yaptığı tezahürattan dolayı Ukrayna’dan özür dilemeyeceklerini belirtmişti.