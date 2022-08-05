https://tr.sputniknews.com/20220805/fenerbahceye-vladimir-putin-cezasi-1059559627.html

Fenerbahçe'ye 'Vladimir Putin' cezası

Fenerbahçe'ye 'Vladimir Putin' cezası

UEFA, Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı. 05.08.2022, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

vladimir putin

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UEFA, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında 'Vladimir Putin' tezahüratı nedeniyle Fenerbahçe’ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin euro para cezası verdiğini açıkladı.Maçta Dinamo Kiev'in golü bulmasıyla Fenerbahçe tribünlerinden 'Vladimir Putin' tezahüratları yükselmişti.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların 27 Temmuz’da Kadıköy’de oynan Dinamo Kiev maçında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine yaptığı tezahürattan dolayı Ukrayna’dan özür dilemeyeceklerini belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220730/ali-koc-ukraynadan-ozur-dilemeyecegiz-1059318482.html

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fenerbahçe, vladimir putin