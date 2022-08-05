Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220805/hindistan-mayis-ayindan-beri-ucuncu-kez-faiz-artirimina-giderek-orani-yuzde-54e-cikardi-1059542358.html
Hindistan mayıs ayından beri üçüncü kez faiz artırdı
Hindistan mayıs ayından beri üçüncü kez faiz artırdı
Hindistan Merkez Bankası, enflasyonu dizginlemek için politika faiz oranında mayıs ayından bu yana üçüncü artışa giderek yüzde 5.4'e yükseltti. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T12:57+0300
2022-08-05T12:59+0300
ekonomi
hindistan
rupi
dolar
faiz artırımı
değer kaybı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103947/30/1039473072_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_a22e76df9e7f908a8fa877a0a40d8ec9.jpg
Hindistan Merkez Bankası, enerji maliyetlerinde yaşanan artışı takiben enflasyonda yaşanan yükselişin önüne geçmek için politika faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 5.4'e çıkardı.Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das, bu mali yılda enflasyonun yüzde 6.7 olacağı tahmininde bulundu. Bankanın izleme komitesi toplantısı sonrasında açıklama yapan Das, enflasyonun art arda altı aydır Merkez Bankası'nın tolerans seviyesinin üzerinde olduğunu belirtti.Das, ayrıca komitenin büyümeyi desteklerken enflasyonun hedeflenen sınırda kalmasını sağlamaya odaklandığını kaydetti.Yetkili, dünya genelinde sıkılaşan para politikasının ve Ukrayna krizinin durgunluk risklerini artırmasının etkisiyle küresel ekonomik ve finansal ortamın daha da kötüleştiğini de sözlerine ekledi.Öte yandan Hindistan rupisi, dolar karşısında 79.05 seviyesine gelerek tüm zamanların en büyük düşüşünü yaşadı. Das, rupinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını yükseltirken doların güçlenmesi nedeniyle zayıfladığına işaret etti.
https://tr.sputniknews.com/20220804/ingiltere-merkez-bankasi-yil-sonunda-resesyon-bekliyor-1059501566.html
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103947/30/1039473072_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_69cfd9122aac30c7604fb7e2feac0daa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hindistan, rupi, dolar, faiz artırımı, değer kaybı

Hindistan mayıs ayından beri üçüncü kez faiz artırdı

12:57 05.08.2022 (güncellendi: 12:59 05.08.2022)
© AFP 2022 / DIBYANGSHU SARKARHindistan rupi
Hindistan rupi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / DIBYANGSHU SARKAR
Abone olTelegram
Hindistan Merkez Bankası, enflasyonu dizginlemek için politika faiz oranında mayıs ayından bu yana üçüncü artışa giderek yüzde 5.4'e yükseltti.
Hindistan Merkez Bankası, enerji maliyetlerinde yaşanan artışı takiben enflasyonda yaşanan yükselişin önüne geçmek için politika faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 5.4'e çıkardı.
Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das, bu mali yılda enflasyonun yüzde 6.7 olacağı tahmininde bulundu. Bankanın izleme komitesi toplantısı sonrasında açıklama yapan Das, enflasyonun art arda altı aydır Merkez Bankası'nın tolerans seviyesinin üzerinde olduğunu belirtti.
Das, ayrıca komitenin büyümeyi desteklerken enflasyonun hedeflenen sınırda kalmasını sağlamaya odaklandığını kaydetti.
Yetkili, dünya genelinde sıkılaşan para politikasının ve Ukrayna krizinin durgunluk risklerini artırmasının etkisiyle küresel ekonomik ve finansal ortamın daha da kötüleştiğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan Hindistan rupisi, dolar karşısında 79.05 seviyesine gelerek tüm zamanların en büyük düşüşünü yaşadı. Das, rupinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını yükseltirken doların güçlenmesi nedeniyle zayıfladığına işaret etti.
İngiltere Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
EKONOMİ
İngiltere Merkez Bankası, 1995'ten bu yana en büyük faiz artırımına gitti
Dün, 14:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала