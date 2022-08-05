https://tr.sputniknews.com/20220805/hindistan-mayis-ayindan-beri-ucuncu-kez-faiz-artirimina-giderek-orani-yuzde-54e-cikardi-1059542358.html

Hindistan mayıs ayından beri üçüncü kez faiz artırdı

Hindistan mayıs ayından beri üçüncü kez faiz artırdı

Hindistan Merkez Bankası, enflasyonu dizginlemek için politika faiz oranında mayıs ayından bu yana üçüncü artışa giderek yüzde 5.4'e yükseltti. 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T12:57+0300

2022-08-05T12:57+0300

2022-08-05T12:59+0300

ekonomi

hindistan

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dolar

faiz artırımı

değer kaybı

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Hindistan Merkez Bankası, enerji maliyetlerinde yaşanan artışı takiben enflasyonda yaşanan yükselişin önüne geçmek için politika faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 5.4'e çıkardı.Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das, bu mali yılda enflasyonun yüzde 6.7 olacağı tahmininde bulundu. Bankanın izleme komitesi toplantısı sonrasında açıklama yapan Das, enflasyonun art arda altı aydır Merkez Bankası'nın tolerans seviyesinin üzerinde olduğunu belirtti.Das, ayrıca komitenin büyümeyi desteklerken enflasyonun hedeflenen sınırda kalmasını sağlamaya odaklandığını kaydetti.Yetkili, dünya genelinde sıkılaşan para politikasının ve Ukrayna krizinin durgunluk risklerini artırmasının etkisiyle küresel ekonomik ve finansal ortamın daha da kötüleştiğini de sözlerine ekledi.Öte yandan Hindistan rupisi, dolar karşısında 79.05 seviyesine gelerek tüm zamanların en büyük düşüşünü yaşadı. Das, rupinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını yükseltirken doların güçlenmesi nedeniyle zayıfladığına işaret etti.

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hindistan, rupi, dolar, faiz artırımı, değer kaybı