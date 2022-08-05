https://tr.sputniknews.com/20220805/hindistan-mayis-ayindan-beri-ucuncu-kez-faiz-artirimina-giderek-orani-yuzde-54e-cikardi-1059542358.html
Hindistan mayıs ayından beri üçüncü kez faiz artırdı
Hindistan mayıs ayından beri üçüncü kez faiz artırdı
Hindistan Merkez Bankası, enflasyonu dizginlemek için politika faiz oranında mayıs ayından bu yana üçüncü artışa giderek yüzde 5.4'e yükseltti. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T12:57+0300
2022-08-05T12:57+0300
2022-08-05T12:59+0300
ekonomi
hindistan
rupi
dolar
faiz artırımı
değer kaybı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103947/30/1039473072_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_a22e76df9e7f908a8fa877a0a40d8ec9.jpg
Hindistan Merkez Bankası, enerji maliyetlerinde yaşanan artışı takiben enflasyonda yaşanan yükselişin önüne geçmek için politika faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 5.4'e çıkardı.Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das, bu mali yılda enflasyonun yüzde 6.7 olacağı tahmininde bulundu. Bankanın izleme komitesi toplantısı sonrasında açıklama yapan Das, enflasyonun art arda altı aydır Merkez Bankası'nın tolerans seviyesinin üzerinde olduğunu belirtti.Das, ayrıca komitenin büyümeyi desteklerken enflasyonun hedeflenen sınırda kalmasını sağlamaya odaklandığını kaydetti.Yetkili, dünya genelinde sıkılaşan para politikasının ve Ukrayna krizinin durgunluk risklerini artırmasının etkisiyle küresel ekonomik ve finansal ortamın daha da kötüleştiğini de sözlerine ekledi.Öte yandan Hindistan rupisi, dolar karşısında 79.05 seviyesine gelerek tüm zamanların en büyük düşüşünü yaşadı. Das, rupinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını yükseltirken doların güçlenmesi nedeniyle zayıfladığına işaret etti.
https://tr.sputniknews.com/20220804/ingiltere-merkez-bankasi-yil-sonunda-resesyon-bekliyor-1059501566.html
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103947/30/1039473072_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_69cfd9122aac30c7604fb7e2feac0daa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hindistan, rupi, dolar, faiz artırımı, değer kaybı
Hindistan mayıs ayından beri üçüncü kez faiz artırdı
12:57 05.08.2022 (güncellendi: 12:59 05.08.2022) Abone ol
Hindistan Merkez Bankası, enflasyonu dizginlemek için politika faiz oranında mayıs ayından bu yana üçüncü artışa giderek yüzde 5.4'e yükseltti.
Hindistan Merkez Bankası, enerji maliyetlerinde yaşanan artışı takiben enflasyonda yaşanan yükselişin önüne geçmek için politika faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 5.4'e çıkardı.
Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das, bu mali yılda enflasyonun yüzde 6.7 olacağı tahmininde bulundu. Bankanın izleme komitesi toplantısı sonrasında açıklama yapan Das, enflasyonun art arda altı aydır Merkez Bankası'nın tolerans seviyesinin üzerinde olduğunu belirtti.
Das, ayrıca komitenin büyümeyi desteklerken enflasyonun hedeflenen sınırda kalmasını sağlamaya odaklandığını kaydetti.
Yetkili, dünya genelinde sıkılaşan para politikasının ve Ukrayna krizinin durgunluk risklerini artırmasının etkisiyle küresel ekonomik ve finansal ortamın daha da kötüleştiğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan Hindistan rupisi, dolar karşısında 79.05 seviyesine gelerek tüm zamanların en büyük düşüşünü yaşadı. Das, rupinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını yükseltirken doların güçlenmesi nedeniyle zayıfladığına işaret etti.