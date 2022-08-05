https://tr.sputniknews.com/20220805/rusya-disisleri-yunanistanin-vinniki-abdye-teslim-etmesine-ofkelendik-1059569091.html
Rusya Dışişleri: Yunanistan’ın Vinnik’i ABD’ye teslim etmesini öfkeyle karşılıyoruz
Rusya Dışişleri: Yunanistan’ın Vinnik’i ABD’ye teslim etmesini öfkeyle karşılıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yunanistan’ın, ABD’nin talebi üzerine gözaltına alınan Rus vatandaşı Aleksandr Vinnik’in ABD’ye iade... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T23:24+0300
2022-08-05T23:24+0300
2022-08-05T23:24+0300
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aleksandr vinnik
yunanistan
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Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Rus vatandaşlarına yönelik üçüncü ülkelerde uyduruk bahanelerle gerçek av başlatan ABD’nin baskısıyla yurttaşımız Aleksandr Vinnik’i ABD’nin ceza savuran adalet sistemine teslim eden Yunanistan yönetiminin hasımca eylemlerini öfkeyle karşıladık” ifadesine yer verildi.Rus diplomat, 1963 Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 36. maddesi hükümlerine aykırı olarak ve Rusya’nın Atina Büyükelçiliği’nin taleplerine rağmen, konsolosluk ve büyükelçilik temsilcileri ile avukat ve çevirmenin Vinnik’i görmelerine izin verilmediğini kaydetti.Vinnik’in, vatandaşı olduğu ülke bakımından Rusya’ya iadesine ilişkin 2017’den beri yaptıkları sayısız başvurularının dikkate alınmadığını vurgulayan Zaharova, Atina’nın ayrıca Vinnik’in bulunduğu ağır insani durumu bilmesine rağmen 1983 Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesi’nin uygulanması yönündeki talebi de görmezden geldiğini belirtti.
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Rusya Dışişleri: Yunanistan’ın Vinnik’i ABD’ye teslim etmesini öfkeyle karşılıyoruz
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yunanistan’ın, ABD’nin talebi üzerine gözaltına alınan Rus vatandaşı Aleksandr Vinnik’in ABD’ye iade edilmesini öfkeyle karşıladıklarını belirtti.
Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Rus vatandaşlarına yönelik üçüncü ülkelerde uyduruk bahanelerle gerçek av başlatan ABD’nin baskısıyla yurttaşımız Aleksandr Vinnik’i ABD’nin ceza savuran adalet sistemine teslim eden Yunanistan yönetiminin hasımca eylemlerini öfkeyle karşıladık” ifadesine yer verildi.
Rus diplomat, 1963 Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 36. maddesi hükümlerine aykırı olarak ve Rusya’nın Atina Büyükelçiliği’nin taleplerine rağmen, konsolosluk ve büyükelçilik temsilcileri ile avukat ve çevirmenin Vinnik’i görmelerine izin verilmediğini kaydetti.
Vinnik’in, vatandaşı olduğu ülke bakımından Rusya’ya iadesine ilişkin 2017’den beri yaptıkları sayısız başvurularının dikkate alınmadığını vurgulayan Zaharova, Atina’nın ayrıca Vinnik’in bulunduğu ağır insani durumu bilmesine rağmen 1983 Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesi’nin uygulanması yönündeki talebi de görmezden geldiğini belirtti.