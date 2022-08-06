https://tr.sputniknews.com/20220806/abd-disisleri-bakani-blinken-cin-kuresel-konulari-rehin-tutmamali-1059590399.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Çin küresel konuları 'rehin' tutmamalı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Çin küresel konuları 'rehin' tutmamalı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in önemli küresel konulardaki görüşmeleri "rehin" tutmaması gerektiğini söyledi. 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T17:04+0300

2022-08-06T17:04+0300

2022-08-06T17:04+0300

dünya

antony blinken

çin

abd

filipinler

nancy pelosi

tayvan

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Filipinler'de bulunan Blinken ile Filipinli mevkidaşı Enrique Manalo, çevrim içi görüştü.Görüşmenin ardından düzenlenen çevrim içi ortak basın toplantısında, Blinken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin'in ABD ile birçok konuda işbirliğini sona erdirme kararına değindi.Blinken, "Küresel meseleler hususunda iki ülke arasındaki farklılıklar nedeniyle ortak çalışmayı rehin tutmamamız gerekir" dediDiğer ülkelerin, insanların hayatı ve geçim kaynağı açısından büyük önem taşıyan konularda "çalışmanın sürdürülmesini" beklediğine dikkati çeken Blinken, iklim değişikliği gibi kilit noktadaki işbirliğini durdurmanın ABD'yi değil dünyayı cezalandırdığını söyledi.Blinken, Çin'in Tayvan açıklarında düzenlediği tatbikata atıfta bulunarak, balistik füzeler fırlatmanın tehlikeli ve istikrarı bozucu bir eylem olduğunu vurguladı.Tayvan Boğazı'nın Güney Çin Denizi gibi kritik bir su yolu olduğunu belirten Blinken, bu nedenle boğazda olan her şeyin tüm bölgeyi etkilediğini söyledi.Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından karşı tedbir olarak Washington yönetimiyle bazı ikili diyalog ve işbirliği mekanizmalarını durdurduğunu açıklamıştı.Savunma alanında 3 diyalog mekanizması iptal edilirken, yasa dışı göç, adli iş birliği, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu ile mücadele ve iklim değişikliği alanlarındaki 5 diyalog mekanizması askıya alınmıştı.Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası kabul eden Pekin, Pelosi'nin ziyaretini "egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak gördüğünü belirterek, sert tedbirler alacağı uyarısında bulunmuştu.

çin

filipinler

tayvan

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antony blinken, çin, abd, filipinler, nancy pelosi, tayvan