https://tr.sputniknews.com/20220806/cumhurbaskani-erdogan-togg-ile-test-surusu-yapti-1059593866.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG ile test sürüşü yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG ile test sürüşü yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde TOGG 'un en son prototipinin test sürüşünü yaptı. 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T18:28+0300

2022-08-06T18:28+0300

2022-08-06T18:32+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti.Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde katıldığı "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nin ardından test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından test sürüşüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızın yollarında... Yerli ve milli..." ifadelerini kullandı.Paylaşımda, Erdoğan'ın test sürüşü sırasında çekilen fotoğraflarına da yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220804/togg-ilk-kez-sarjda-goruntulendi-1059514494.html

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recep tayyip erdoğan