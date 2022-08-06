https://tr.sputniknews.com/20220806/cumhurbaskani-erdogan-togg-ile-test-surusu-yapti-1059593866.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG ile test sürüşü yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG ile test sürüşü yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde TOGG 'un en son prototipinin test sürüşünü yaptı. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T18:28+0300
2022-08-06T18:28+0300
2022-08-06T18:32+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1059592988_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_cdc8e18f81e2f04085f7637a0cf14319.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti.Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde katıldığı "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nin ardından test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından test sürüşüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızın yollarında... Yerli ve milli..." ifadelerini kullandı.Paylaşımda, Erdoğan'ın test sürüşü sırasında çekilen fotoğraflarına da yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220804/togg-ilk-kez-sarjda-goruntulendi-1059514494.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1059592988_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_9862f7cdcac509995e6c035e2fe116e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG ile test sürüşü yaptı
18:28 06.08.2022 (güncellendi: 18:32 06.08.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde TOGG 'un en son prototipinin test sürüşünü yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti.
Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde katıldığı "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nin ardından test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından test sürüşüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızın yollarında... Yerli ve milli..." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, Erdoğan'ın test sürüşü sırasında çekilen fotoğraflarına da yer verildi.