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Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a evinin önünde saldırı
Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a evinin önünde saldırı
Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T06:45+0300
2022-08-06T06:50+0300
türkiye
kartal
cemevi
saldırı
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Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.Kartal Cemevi personeli Yunus Altun, Sarıtaş'a yönelik saldırının planlı olduğunu söyledi. Aracıyla evine giderken, bir motor üzerindeki iki kişinin adres sorma bahanesiyle araca yanaştıklarını ve sonrasında saldırıyı başladığını belirtti."Çok fazla darp edilmiş"Yunus Altun "Saldırının planlı programlı olduğu çok belli. Aracıyla akşam evin önüne yaklaşırken motor üzerindeki kasklı iki kişi inerek başkana adres soruyorlar ve camı yarım açmasının ardından saldırıyorlar. Başkan aracı sürüyor ve çöpe çarparak duruyor, o sırada saldırı sürüyor. Kendini yan koltuğa attığı sırada evden oğlu geliyor ve o sırada saldırganlar bırakıp kaçıyorlar. Sağlık durumu şu an iyi ama yüzünde morarma ve şişlik fazla. Çok fazla darp edilmiş" dedi."Saldırıyı kınıyorum"İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat sosyal medya hesabından duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.Polat, "Kartal Cemevi Vakfı Başkanı sevgili Selami Sarıtaş’a yapılmış alçakça bir saldırı olduğunu ailesi ile görüşerek teyit ettim. Son derece nazik kişiliğe sahip sevgili Selami Sarıtaş’a yapılmış bu saldırıyı kınıyorum. Kendisi ile dayanışma için yanına geçiyorum" dedi.Ankara’daki Ankara’da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’ne , 30 Temmuz günü saldırılar düzenlenmişti.Saldırılarla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220803/istanbul-valisi-yerlikayadan-cemevlerine-ziyaret-1059461301.html
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kartal, cemevi, saldırı

Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a evinin önünde saldırı

06:45 06.08.2022 (güncellendi: 06:50 06.08.2022)
Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş
Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
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Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.
Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.
Kartal Cemevi personeli Yunus Altun, Sarıtaş'a yönelik saldırının planlı olduğunu söyledi. Aracıyla evine giderken, bir motor üzerindeki iki kişinin adres sorma bahanesiyle araca yanaştıklarını ve sonrasında saldırıyı başladığını belirtti.

"Çok fazla darp edilmiş"

Yunus Altun "Saldırının planlı programlı olduğu çok belli. Aracıyla akşam evin önüne yaklaşırken motor üzerindeki kasklı iki kişi inerek başkana adres soruyorlar ve camı yarım açmasının ardından saldırıyorlar. Başkan aracı sürüyor ve çöpe çarparak duruyor, o sırada saldırı sürüyor. Kendini yan koltuğa attığı sırada evden oğlu geliyor ve o sırada saldırganlar bırakıp kaçıyorlar. Sağlık durumu şu an iyi ama yüzünde morarma ve şişlik fazla. Çok fazla darp edilmiş" dedi.

"Saldırıyı kınıyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat sosyal medya hesabından duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Polat, "Kartal Cemevi Vakfı Başkanı sevgili Selami Sarıtaş’a yapılmış alçakça bir saldırı olduğunu ailesi ile görüşerek teyit ettim. Son derece nazik kişiliğe sahip sevgili Selami Sarıtaş’a yapılmış bu saldırıyı kınıyorum. Kendisi ile dayanışma için yanına geçiyorum" dedi.
Ankara’daki Ankara’da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’ne , 30 Temmuz günü saldırılar düzenlenmişti.
Saldırılarla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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