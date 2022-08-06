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Tahliyesine karar verilen eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk, başka dosyadan tutuklu kalacak
Tahliyesine karar verilen eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk, başka dosyadan tutuklu kalacak
Kobani davasından yargılanan HDP’li Aysel Tuğluk’a tahliye kararı verildi. Ancak demans teşhisi konan Tuğluk’un başka bir davadan dolayı tutukluluk hali devam... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T10:15+0300
2022-08-06T10:15+0300
politika
aysel tuğluk
hdp
tahliye
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6-8 Ekim 2014’teki protesto eylemleri nedeniyle aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanları, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de bulunduğu 21’i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani davasının 15’inci duruşması, 8’inci gününde Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görüldü.Birgün'de yer alan habere göre, dün (5 Ağustos) görülen duruşmada gece yarısı mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, demans teşhisi konulan Tuğluk’un tahliyesine karar verdi. Ancak Tuğluk'un tutukluluk hali başka bir dosyadan hükümlü olması nedeniyle devam edecek.Diğer tutuklu siyasetçilerin de tutukluluk halinin devamına karar verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211015/eski-hdp-van-milletvekili-aysel-tugluka-hapis-cezasi-1049862739.html
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aysel tuğluk, hdp, tahliye

Tahliyesine karar verilen eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk, başka dosyadan tutuklu kalacak

10:15 06.08.2022
© AAHDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© AA
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Kobani davasından yargılanan HDP’li Aysel Tuğluk’a tahliye kararı verildi. Ancak demans teşhisi konan Tuğluk’un başka bir davadan dolayı tutukluluk hali devam edecek.
6-8 Ekim 2014’teki protesto eylemleri nedeniyle aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanları, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de bulunduğu 21’i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani davasının 15’inci duruşması, 8’inci gününde Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görüldü.
Birgün'de yer alan habere göre, dün (5 Ağustos) görülen duruşmada gece yarısı mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, demans teşhisi konulan Tuğluk’un tahliyesine karar verdi. Ancak Tuğluk'un tutukluluk hali başka bir dosyadan hükümlü olması nedeniyle devam edecek.
Diğer tutuklu siyasetçilerin de tutukluluk halinin devamına karar verildi.
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
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