Bakan Yanık: 2023’ten sonra Suriyeliler kalmayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, esnaf ziyaretinde kendisine sorulan Suriyeli sığınmacıların akıbeti hakkında, "Türkiye'nin sınır ötesi harekatında...

2022-08-07T20:02+0300

2022-08-07T20:02+0300

2022-08-07T20:05+0300

Bakan Yanık, öğle saatlerinde Adana Valiliğini ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha sonra Adana Şehit Kara Pilot Yzb. Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılışında konuştu. Yanık, huzurevinin isminin öneminden bahsederek, “Çukurova ruhu Torosların eşiğinde sert rüzgarlarla mayalanan bir ruhtur. Hepimiz içinde yaşadığımız coğrafyanın ruhunu biliriz. Burada çocuklar vatan, millet sevgisiyle serpilirler, vatan millet sevgisiyle büyürler. Çukurova bu anlamda pek çok özelliğinin yanı sıra vatan sevgisi, millet sevgisi, 'kim var' dendiğinde herkesten önce 'ben varım' diyen insanının çokluğuyla ayırt edilen, başka her yerden tefrik edilen bir yerdir. Dolayısıyla işte onlardan birisi de 2017’de Şırnak’ta bir görev sırasında infilak eden helikopterde bulunan 13 yiğidimizden biri Serhat Sığınak. Kendi canından aziz bildiği vatan topraklarını korumak için canını feda etmiş bir şehidimizin adını taşıyor bu merkezimiz” diye konuştu.'Bunların üstesinden geleceğiz'Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadelesinden bahseden Bakan Yanık, “Türkiye yaklaşık 40 yıldır hain, eli kanlı bir terör örgütü ile mücadele ediyor. Bu örgüt, sadece askeri hedefleri değil maalesef daha çok sivilleri hedef almış ve oralara yönelmiştir. Tüm bölge ve ülkemiz için ağır bir bedel ödenmiştir, hâlâ da ödenmeye devam ediyor. İnşallah Toroslar’ın, Çukurova’nın yiğit evlatlarının ve ülkemizin 84 milyon insanının mücadelesiyle bunların üstesinden geldik ve gelmeye de devam ediyoruz” dedi.'Her 10 kişiden 1’i 65 yaş'Dünya nüfusunun yaşlandığını, Türkiye’de de her 10 kişiden 1’inin 65 yaş üstünde olduğuna değinen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha sonra şunları söyledi:'765 binin üstünde yaşlıya maaş'Ayrıca Bakan Derya Yanık, yaşlılar ve özel gereksinimli vatandaşlar için birçok hizmeti devreye aldıklarını söyledi. Yanık, “Hedefimiz bu hizmetlerin artırılarak devam ettirilmesi. Bununla beraber sosyal yardımlarımızla da yaşlılarımızı destekliyor, 2022 sayılı '65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun' kapsamında 765 binin üzerine yaşlımıza aylık 1.536 TL maaş veriyoruz. 2002’de Bakanlığımıza bağlı huzurevi sayısı 63’tü. 2022 itibarıyla bu sayıyı 166. 2002 yılında Bakanlığımıza bağlı huzurevlerimizin toplam kapasitesi 6 bin 477 iken, bu sayı bugün 17 bin 349. Yaşlılarımıza yönelik uzun süreli kurumsal bakım hizmetlerimiz ile kamu kuruluşu ve özel kurumlar olmak üzere toplamda 37 bin 552 kapasiteli 450 huzurevi ve yaşlı bakım merkezimizde 27 bin 174 yaşlımıza bakım hizmeti sunuyoruz” şeklinde konuştu.'Önemli olan sınır ötemizi korumak'Ardından merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi’ne giden Bakan Yanık, burada esnafları ziyaret edip sohbet etti. Bir esnafın Suriyeli sığınmacıların akıbetini sorması üzerine, “Orada inşallah güvenlik tesis ettikten sonra kendileri de gitmek isteyecek, biz de göndereceğiz. Ancak şuanda oraya gönderecek bir yer yok. Mesela sadece Suriyelilerin can güvenliğini korumak değil, bizim sınır ötemizi korumak. Türkiye burada 5 milyon Suriyeliye sadece merhametinden dolayı bakmıyor. Bunu iyi bilmek lazım” dedi.'2023’den sonra bunların hiçbirisi kalmayacak'Suriye’nin kuzeyinin temizlenmeden sığınmacıların gönderilemeyeceğini aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha sonra şunları söyledi:Son olarak Bakan Yanık, Yüreğir Serinevler Spor Salonu’nda Adasokağı Spor Kulübü Derneği Kadın Hentbol Takımı'nın gösteri maçını izledi.

