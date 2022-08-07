https://tr.sputniknews.com/20220807/bulgaristan-turkiye-sinirindaki-tir-gecislerindeki-sorun-cozuldu-1059620978.html
Bulgaristan: Türkiye sınırındaki tır geçişlerindeki sorun çözüldü
Bulgaristan: Türkiye sınırındaki tır geçişlerindeki sorun çözüldü
Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Dermenciev, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki tır geçişlerinde yaşanan geçiş sorunlarının giderildiğini belirterek "Jandarmanın... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T13:44+0300
2022-08-07T13:44+0300
2022-08-07T13:46+0300
türkiye
bulgaristan
sınır kapısı
tır şöförü
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Bakan Dermenciev, Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda teftişte bulundu. Sınırda gazetecilere açıklamalarda bulunan Dermenciev, geçici hükümetin 2 Ağustos’ta göreve başladığını ve Bulgaristan-Türkiye sınırında tır kuyruğu sorunuyla karşılaştığını anımsattı. Dermenciev, cuma günü bölgede sebze-meyve denetiminde görev yapan devlet ile özel sektör temsilcilerinin arasında bazı sorunlar yaşandığını ve bu nedenle geçiş için bekleyen tırların uzun kuyruklar oluşturduğunu söyledi. Kolluk kuvvetlerinin sorunu çözmek için müdahale etmek zorunda kaldığını belirten Dermenciev, "Jandarmanın müdahalesi sayesinde tır trafiği normale döndü" dedi. Bulgaristan sınırında yaşanan sorun nedeniyle Türkiye tarafından Bulgaristan’a giriş yapmak isteyen tırlar, yaklaşık 26 saat bekletilmişti.
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bulgaristan, sınır kapısı, tır şöförü
Bulgaristan: Türkiye sınırındaki tır geçişlerindeki sorun çözüldü
13:44 07.08.2022 (güncellendi: 13:46 07.08.2022) Abone ol
Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Dermenciev, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki tır geçişlerinde yaşanan geçiş sorunlarının giderildiğini belirterek "Jandarmanın müdahalesi sayesinde tır trafiği normale döndü" dedi.
Bakan Dermenciev, Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda teftişte bulundu.
Sınırda gazetecilere açıklamalarda bulunan Dermenciev, geçici hükümetin 2 Ağustos’ta göreve başladığını ve Bulgaristan-Türkiye sınırında tır kuyruğu sorunuyla karşılaştığını anımsattı. Dermenciev, cuma günü bölgede sebze-meyve denetiminde görev yapan devlet ile özel sektör temsilcilerinin arasında bazı sorunlar yaşandığını ve bu nedenle geçiş için bekleyen tırların uzun kuyruklar oluşturduğunu söyledi.
Kolluk kuvvetlerinin sorunu çözmek için müdahale etmek zorunda kaldığını belirten Dermenciev, "Jandarmanın müdahalesi sayesinde tır trafiği normale döndü" dedi.
Bulgaristan sınırında yaşanan sorun nedeniyle Türkiye tarafından Bulgaristan’a giriş yapmak isteyen tırlar, yaklaşık 26 saat bekletilmişti.