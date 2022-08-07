Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220807/filistin-basbakani-istiyye-filistin-halki-kapsamli-ve-surekli-israil-saldirisina-maruz-kaliyor-1059628102.html
CANLI | Filistin Başbakanı: Filistin halkı kapsamlı ve sürekli İsrail saldırısına maruz kalıyor
CANLI | Filistin Başbakanı: Filistin halkı kapsamlı ve sürekli İsrail saldırısına maruz kalıyor
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin halkının topyekun İsrail saldırısına maruz kaldığını söyledi. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T18:50+0300
2022-08-07T19:08+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104141/68/1041416838_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_d4e175424039bd2690c47e9e94e8deeb.jpg
israil
filistin
mescid-i aksa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104141/68/1041416838_48:0:1149:826_1920x0_80_0_0_9dbb0d33831b5b45fa27de84cbc1721d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, filistin, mescid-i aksa, muhammed iştiyye
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye - Sputnik Türkiye

CANLI | Filistin Başbakanı: Filistin halkı kapsamlı ve sürekli İsrail saldırısına maruz kalıyor

18:50 07.08.2022 (güncellendi: 19:08 07.08.2022)
Abone olTelegram
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin halkının topyekun İsrail saldırısına maruz kaldığını söyledi.
Başbakan Iştiyye, Ramallah'taki başbakanlık binasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında basın toplantısı düzenledi.
Iştiyye konuşmasında, uluslararası topluma 'çifte standardı' durdurma çağrısında bulundu.
İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarına ve Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlara işaret eden Iştiyye, saldırı ve baskınların yaklaşan İsrail seçimlerinde rakip partiler için propaganda aracı olduğunu söyledi. İştiyye, "Filistin halkı kapsamlı ve sürekli İsrail saldırısına maruz kalıyo." dedi.
"Gazze'ye karşı her yıl yenilenen bu saldırganlığın derhal durdurulmasını" isteyen Iştiyye, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sunulan dosyalara İsrail'in işlediği bu suçların da ekleneceğini aktardı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) Filistin halkına koruma sağlanması için "ciddi ve uygulanabilir bir karar almaya" çağıran Iştiyye, Filistin yönetimi olarak BMGK'nin kınamaktan daha fazlasını yapmasını istediklerini söyledi.
Iştiyye ayrıca, insan hakları meseleleri, uluslararası krizler ve çatışmalarla mücadelede uygulanan çifte standart politikalarından muzdarip olduklarını sözlerine ekledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı ve Mescid'i Aksa baskını

İsrail'in İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta başladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne üçüncü gününde devam eden saldırılarında ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının 275'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Gazze'den atılan roketler sonucundaysa İsrail tarafında henüz bir can kaybı yaşanmadı.
Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederken, fanatik Yahudi yerleşimciler bugün, İsrail polisinin eşliğinde gruplar halinde Meğaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
DÜNYA
İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 32'ye yükseldi
10:38
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала