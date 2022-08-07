https://tr.sputniknews.com/20220807/gazeteci-latif-simseki-darbettigi-one-surulen-supheli-gozaltina-alindi-1059626979.html

Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci carasında televizyon kanalında çıkan tartışma sonucu, Enginyurt ile kanala gelen ve Şimşek'i... 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T17:57+0300

2022-08-07T17:57+0300

2022-08-07T17:57+0300

türkiye

cemal enginyurt

gazeteci

darp

gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi.Çıkan tartışma sonucu Enginyurt ile kanala gelen ve resmi görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darbettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.Soruşturma kapsamında şüpheli Emrah T. gözaltına alındı.Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220807/cemal-enginyurt-ve-latif-simsek-canli-yayinda-birbirine-girdi-1059606411.html

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