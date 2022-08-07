https://tr.sputniknews.com/20220807/gazeteci-latif-simseki-darbettigi-one-surulen-supheli-gozaltina-alindi-1059626979.html
Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci carasında televizyon kanalında çıkan tartışma sonucu, Enginyurt ile kanala gelen ve Şimşek'i... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T17:57+0300
2022-08-07T17:57+0300
2022-08-07T17:57+0300
türkiye
cemal enginyurt
gazeteci
darp
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059626835_0:0:656:369_1920x0_80_0_0_b0824b23557bf3715c1a5158cd45fa0f.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi.Çıkan tartışma sonucu Enginyurt ile kanala gelen ve resmi görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darbettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.Soruşturma kapsamında şüpheli Emrah T. gözaltına alındı.Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220807/cemal-enginyurt-ve-latif-simsek-canli-yayinda-birbirine-girdi-1059606411.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059626835_159:0:651:369_1920x0_80_0_0_78508db234e4287e4d724528f23817aa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cemal enginyurt, gazeteci, darp, gözaltı
Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Abone ol
Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci carasında televizyon kanalında çıkan tartışma sonucu, Enginyurt ile kanala gelen ve Şimşek'i darbettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi.
Çıkan tartışma sonucu Enginyurt ile kanala gelen ve resmi görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darbettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında şüpheli Emrah T. gözaltına alındı.
Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.