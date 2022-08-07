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Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci carasında televizyon kanalında çıkan tartışma sonucu, Enginyurt ile kanala gelen ve Şimşek'i... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T17:57+0300
2022-08-07T17:57+0300
türkiye
cemal enginyurt
gazeteci
darp
gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi.Çıkan tartışma sonucu Enginyurt ile kanala gelen ve resmi görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darbettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.Soruşturma kapsamında şüpheli Emrah T. gözaltına alındı.Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220807/cemal-enginyurt-ve-latif-simsek-canli-yayinda-birbirine-girdi-1059606411.html
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cemal enginyurt, gazeteci, darp, gözaltı

Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

17:57 07.08.2022
© DHADemokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci carasında televizyon kanalında çıkan tartışma sonucu, Enginyurt ile kanala gelen ve Şimşek'i darbettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci carasında televizyon kanalında çıkan tartışma sonucu, Enginyurt ile kanala gelen ve Şimşek'i darbettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© DHA
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Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci carasında televizyon kanalında çıkan tartışma sonucu, Enginyurt ile kanala gelen ve Şimşek'i darbettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi.
Çıkan tartışma sonucu Enginyurt ile kanala gelen ve resmi görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darbettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında şüpheli Emrah T. gözaltına alındı.
Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.
Cemal Enginyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
TÜRKİYE
Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek canlı yayında birbirine girdi
01:24
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